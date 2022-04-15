Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 15 апреля 2022 года   

Керамические связи |Les connections céramiques

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 15. 04. 2022.

«Отверстие для нитки» Жака Кауфмана общается с женским идолом из Гиссар-Тепе, древнего поселения эпохи энеолита и бронзового века (4-е — начало 2-го тысячелетия до н. э.) близ Дамгана на севере Ирана. Musée Barbier-Mueller, photo Luis Lourenço.

Женевский музей Барбье-Мюллера приглашает на новую выставку с загадочным названием «Расхождения и сходства».

|

Le musée genevois Barbier-Mueller vous invite à sa nouvelle exposition intitulée mystérieusement « Écarts et correspondances ».

Французские слова часто многозначны, перевод их на русский допускает несколько вариантов. Вот и название выставки можно понять как в географическом, так и сказать, смысле, то есть «расстояния и станции пересадки», так и в более широком философском, которому мы отдали предпочтение. Но оба смысла имеют место быть, потому что каждый представленный экспонат содержит оба.

Наши постоянные читатели знают, как мы любим Музей Барбье-Мюллера, расположившийся в сердце Старого города Женевы, на улице Жана Кальвина. Скромный с виду, он содержит самую большую в мире коллекцию искусства, в течение многих лет считавшегося «примитивным», а в последнее время называемого «дальним», или искусством дальних стран. Действительно, здесь есть уникальные предметы из Африки, Латинской Америки, Океании, многим из которых сотни, а то и тысячи лет…

Новая выставка – одна из тридцати пяти, организованных музеями и галереями Швейцарской Романдии по случаю 50-го Конгресса Международной академии керамики, который пройдет в Женеве в сентябре этого года и будет посвящен теме «Плавильный котел. От алхимической плавки до культурной». Как вы понимаете, смыслов и аллюзий здесь тоже хоть отбавляй.

Дорогие читатели, если вы думаете, что керамика – это что-то скучное, какие-то черепки, горшки и прочие сосуды неопределенного назначения, то вам просто необходимо отправиться на эту выставку, чтобы в корне пересмотреть свою позицию насчет этого древнейшего вида искусства. Керамические изделия считаются первым созданным человеком искусственным материалом, а возникновение керамики напрямую связывают с переходом человека к оседлому образу жизни. Древнейший предмет из обожжённой глины датируется 29-25 тысячелетиями до нашей эрыэто вестоницкая Венера, хранящаяся в Моравском музее в Брно.

Суть нового проекта – очередной диалог, на этот раз между сокровищами музея, собиравшимися по всему свету в течение десятилетий, и творениями ныне здравствующего художника-керамиста Жака Кауфмана, обладающего не только большим талантом, но и, как мы убедились во время вернисажа, отличным чувством юмора. Жак Кауфман живет в Женеве и ее окрестностях с 1963 года. Учился в женевской Высшей школе декоративных искусств, по линии швейцарской организации Coopération Suisse работал в Руанде, где возглавлял проект «Действие керамикой» – этот опыт помог ему открыть для себя концепцию «керамического пейзажа», кирпич как основной материал и скудность средств как подход к творчеству. Преподавал в Школе прикладных искусств в Веве, много работал в Китае… В 2012-2018 годах он возглавлял Международную академию керамики, почетным президентом которой является в настоящий момент.

Жак Кауфман относится к тому виду художников, которые любят заходить за границы привычного – будь то используемые материалы или встречаемые культуры.

«Керамика пытается объединить постоянство и пропуски в художественном самовыражении человечества, сквозь время и пространство. В искусстве прошлое никогда не проходит, на самом деле. Формы возвращаются, изобретаются заново, заново встречаются друг с другом, – так рассуждал Жак Кауфман перед полным залом слушателей. – Расстояния, сходства, пересечения, аналогии, интервалы между произведениями искусства позволяют зрителю воспринять все, что может способствовать успеху коллективной попытки людей ответить на свои основные духовные потребности. Постоянство и повторяемость движений и форм противоречит тезису о прогрессе в искусстве».

Туманно, скажете вы. Есть немного. Но это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть… Так что не откладывайте, тем более что в длинные пасхальные выходные музей работает. Выставка продлится до 2 октября.

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.07
CHF-EUR 0.99
CHF-RUB 86.94

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Еще о приеме украинских беженцев в Швейцарии

 Швейцария продолжает принимать украинских беженцев, и хотя на эту тему в Нашей Газете уже публиковалось много материалов, мы позволим себе напомнить некоторые факты, а также подвести некоторые итоги, естественно частичные, поскольку ситуация меняется постоянно.

Всего просмотров: 2,140

«Войди в мой дом»

Предлагаем вам несколько конкретных примеров того, как жители Швейцарии разных национальностей помогают украинским беженцам. О том, что их объединяет, вы догадаетесь.

Всего просмотров: 1,644

Швейцарские подставные люди российского олигарха

 Новое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.

Всего просмотров: 1,237
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские подставные люди российского олигарха

 Новое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.

Всего просмотров: 1,237

Когда работа не совместима с декретным отпуском

 Федеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.

Всего просмотров: 1,799

Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытия

 Вышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.

Всего просмотров: 2,640
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top