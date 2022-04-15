Автор: Надежда Сикорская, Женева, 15. 04. 2022.
Женевский музей Барбье-Мюллера приглашает на новую выставку с загадочным названием «Расхождения и сходства».|
Le musée genevois Barbier-Mueller vous invite à sa nouvelle exposition intitulée mystérieusement « Écarts et correspondances ».
Французские слова часто многозначны, перевод их на русский допускает несколько вариантов. Вот и название выставки можно понять как в географическом, так и сказать, смысле, то есть «расстояния и станции пересадки», так и в более широком философском, которому мы отдали предпочтение. Но оба смысла имеют место быть, потому что каждый представленный экспонат содержит оба.
Новая выставка – одна из тридцати пяти, организованных музеями и галереями Швейцарской Романдии по случаю 50-го Конгресса Международной академии керамики, который пройдет в Женеве в сентябре этого года и будет посвящен теме «Плавильный котел. От алхимической плавки до культурной». Как вы понимаете, смыслов и аллюзий здесь тоже хоть отбавляй.
Дорогие читатели, если вы думаете, что керамика – это что-то скучное, какие-то черепки, горшки и прочие сосуды неопределенного назначения, то вам просто необходимо отправиться на эту выставку, чтобы в корне пересмотреть свою позицию насчет этого древнейшего вида искусства. Керамические изделия считаются первым созданным человеком искусственным материалом, а возникновение керамики напрямую связывают с переходом человека к оседлому образу жизни. Древнейший предмет из обожжённой глины датируется 29-25 тысячелетиями до нашей эры – это вестоницкая Венера, хранящаяся в Моравском музее в Брно.
Суть нового проекта – очередной диалог, на этот раз между сокровищами музея, собиравшимися по всему свету в течение десятилетий, и творениями ныне здравствующего художника-керамиста Жака Кауфмана, обладающего не только большим талантом, но и, как мы убедились во время вернисажа, отличным чувством юмора. Жак Кауфман живет в Женеве и ее окрестностях с 1963 года. Учился в женевской Высшей школе декоративных искусств, по линии швейцарской организации Coopération Suisse работал в Руанде, где возглавлял проект «Действие керамикой» – этот опыт помог ему открыть для себя концепцию «керамического пейзажа», кирпич как основной материал и скудность средств как подход к творчеству. Преподавал в Школе прикладных искусств в Веве, много работал в Китае… В 2012-2018 годах он возглавлял Международную академию керамики, почетным президентом которой является в настоящий момент.
Жак Кауфман относится к тому виду художников, которые любят заходить за границы привычного – будь то используемые материалы или встречаемые культуры.
«Керамика пытается объединить постоянство и пропуски в художественном самовыражении человечества, сквозь время и пространство. В искусстве прошлое никогда не проходит, на самом деле. Формы возвращаются, изобретаются заново, заново встречаются друг с другом, – так рассуждал Жак Кауфман перед полным залом слушателей. – Расстояния, сходства, пересечения, аналогии, интервалы между произведениями искусства позволяют зрителю воспринять все, что может способствовать успеху коллективной попытки людей ответить на свои основные духовные потребности. Постоянство и повторяемость движений и форм противоречит тезису о прогрессе в искусстве».
Туманно, скажете вы. Есть немного. Но это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть… Так что не откладывайте, тем более что в длинные пасхальные выходные музей работает. Выставка продлится до 2 октября.
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