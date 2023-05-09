Картина "Fuck Abstraction" стала предметом споров практически сразу после открытия персональной выставки Мириам Кан в Париже – в социальных сетях некоторые обвинили 73-летнюю швейцарскую художницу в пропаганде педофилии и детской порнографии. Но так ли это на самом деле?

На полотне можно увидеть три силуэта – крепко сложенного мужчину и двух практически бесплотных, тонких, щуплых, хрупких человеческих существ, пол и возраст которых трудно определить. Один из этих двоих, стоя на коленях со связанными за спиной руками, совершает принудительный акт фелляции.

L'imbécile chauffé à blanc par des démagogues, qui a vandalisé le tableau de Miriam Cahn au Palais de Tokyo, sera-t-il autant haï, lui et ses inspirateurs, que les écolos qui aspergent des murs de peinture, et n'attaquent sans les abimer que des œuvres protégées par des vitres? pic.twitter.com/yXRETvq8cy — claude askolovitch (@askolovitchC) May 8, 2023

Французская ассоциация «Юристы в защиту детства» посчитала, что на картине изображен ребенок, и вместе с другими детскими объединениями потребовала снять «детскую порнографию» с выставки. Международный комитет за достоинство ребенка (CIDE) также заявил, что глубоко шокирован этой работой, которая стала предметом онлайн-петиции с требованием ее удалить. Потребовала убрать картину, назвав ее «детской порнографией», и Каролин Пармантье, член французского парламента и бывшая пресс-секретарь праворадикальной партии Марин Ле Пен.

Мириам Кан с самого начала отрицала выдвинутые против нее обвинения. Она создала эту работу, чтобы осудить изнасилование как орудие войны, ссылаясь на акты сексуального насилия, совершенные российской армией в Буче. «Сексуальное насилие – это оружие войны, а сексуальность мужчин на войне – это инструмент угнетения», - отметила она в интервью NZZ. Она также пояснила, что фигура, которую принуждают к оральному сексу, – это взрослый человек, а пропорции на картине отражают неравное соотношение сил. Базельская художница уже не раз посвящала свои работы войнам и их репрезентации в средствах массовой информации. В частности, она исследовала жестокость, насилие и уязвимость в циклах своих картин, связанных с войнами в Персидском заливе и на Балканах.

Требования убрать полотно с выставки были отклонены сначала административным судом Парижа, а затем Государственным советом Франции. Высшая судебная инстанция по административным делам постановила в апреле, что картина Мириам Кан не наносит серьезного ущерба интересам ребенка или достоинству человеческой личности. Кроме того, организаторами выставки были приняты меры для предотвращения доступа несовершеннолетних, а пояснительные панели вдоль прохода позволяют раскрыть смысл, который Мириам Кан хотела придать этому произведению – осуждение сексуализированных преступлений в Украине.

Полотно осталось висеть в Токийском дворце, но это, видимо, не всем пришлось по душе. В воскресенье мужчина, которого канал France Info назвал «довольно пожилым», распылил на картину фиолетовую краску, которую он пронес в музей во флаконе из-под лекарства. Свои действия он объяснил тем, что недоволен сексуальной сценой с участием ребенка и взрослого. Мужчина был задержан охранниками музея и увезен полицией.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с осуждением произошедшего. «В этот день 8 мая, когда мы празднуем победу свободы, я осуждаю акт вандализма, совершенный вчера в Токийском дворце», - написал он в Твиттере. По его словам, «нападать на произведение искусства – значит нападать на наши ценности. Во Франции искусство всегда свободно, и уважение к культурному творчеству гарантировано».

Швейцарская художница также получила поддержку со стороны министра культуры Франции Римы Абдул Малак, которая осудила инструментализацию этого случая Национальным собранием «с целью разжигания споров и нападок на творческую свободу художников».

Действительно, картина "Fuck Abstraction" может вызвать шок, но называть это полотно детской порнографией – значит вырывать его из контекста. Художница не прославляет сексуальные преступления, а обличает и осуждает их. Ее похожие на кошмарные сновидения произведения с изображенными на них практически мученическими телами – это бескомпромиссный антивоенный арт-манифест. Закрыть глаза, отвернуться, запереться в своем коконе, отрицать, запретить все негативное, не видеть и не слышать ничего – это просто. Гораздо сложнее и честнее взглянуть в безглазое лицо ужаса и пытаться противостоять ему.

Токийский дворец уже заявил, что подаст жалобу на вандала и продолжит демонстрировать картину со следами повреждения до запланированного окончания выставки 14 мая.