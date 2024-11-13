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Игры за власть в художественном музее Базеля |« Power Games » au Kunsmuseum Basel

Автор: , Базель, .

Паула Регу. Художница в своей мастерской, 1993 г.© Paula Rego. Tous droits réservés 2024 / Bridgeman Images ©Musées et galeries de Leeds. Acheté avec le soutien de The Art Fund, du V&A Purchase Grant Fund et du Leeds Art Fund, 1994 Photo : Jonas Schaffter

Один из крупнейших музеев Швейцарии приглашает на первую в стране выставку Паулы Регу. Многие, вероятно, слышат имя этой португальско-британской художницы впервые, но экспозиция заслуживает самого пристального внимания.

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L'un des plus grands musées de Suisse vous invite à la première exposition de Paula Rego dans le pays. Nombreux sont ceux qui entendent le nom de cette artiste luso-britannique pour la première fois, mais l'exposition mérite la plus grande attention.

Когда по всему Базелю развесили афиши выставки Паулы Регу – иногда ее фамилия пишется по-русски «Рего», – автор этих строк только плечами пожала: «эффектно, но не более того». Чуть позже, когда знакомый театральный критик собрался в Базель на важную премьеру и спросил, что бы еще ему посмотреть, про эту выставку она даже не вспомнила. И в итоге сама оказалась на ней едва ли не случайно. Но едва войдя в выставочное пространство нового здания Базельского художественного музея в Neubau, буквально остолбенела от удивления, граничащего с изумлением, и абсолютного, чистого восторга. Восторга, вполне, впрочем, объяснимого: нечасто в наши дни встречаешь совершенно незнакомого художника, произведения которого производят на тебя столь сильное впечатление с самой первой минуты.

Страшноватые сюрреалистические фантазии на тему войны, натуралистичные семейные сцены, ироничные автопортреты и эксцентричные иллюстрации классических литературных произведений… На выставке Регу, работы которой в основном сосредоточены в американских и британских музеях и частных коллекциях, сказочные сюжеты причудливым образом смешиваются с приметами времен правления Антонио де Оливейру Салазара, идеолога «Нового государства», а женоненавистнические поведенческие паттерны героев-мужчин – с откровенным феминизмом самой художницы. Но все-таки ее картины – это в первую очередь не столько политические, сколько эстетические высказывания, недаром Паула Регу считается одной из важнейших фигуративных художниц двадцатого столетия, причем не только в Португалии, где она и по сей день №1 всей современной живописи.

Впрочем, с родиной Регу связывают сложные и противоречивые отношения. Родившись в 1935 году в Лиссабоне, она сначала, когда отец девочки получил контракт на работу в Англии, жила там с бабушкой, а позже – с мужем-художником, в браке с которым родила троих детей. Но в 1976 году Регу окончательно осела в Лондоне, где до этого недолго училась в школе в середине 1950-х и где у нее было большое количество важных профессиональных контактов. В каком-то смысле ее творчество можно даже отнести к знаменитой «Лондонской школе», настолько монументальные полотна Регу временами похожи на гипер-реалистичные работы Люсьена Фрейда; была она и членом так называемой «Лондонской группы», в рамках которой выставлялась вместе с Дэвидом Хокни, ретроспектива которого прошла в Люцерне два года назад, и Р. Б. Китаем.

Однако помимо современного ей английского колорита чувствуется в произведениях Регу и явное влияние национальной португальской художественной традиции. Оно прослеживается и в статичных, иногда нарочито фронтальных позах героев, и в их подчеркнуто южноевропейских лицах, и в ярких красках, и в экзотических орнаментах. Так что, помимо очевидных ассоциаций и коннотаций, при желании в творчестве Регу можно разглядеть и латиноамериканские мотивы. Тем более что многие ее работы недвусмысленно славят сильных женщин и высмеивают слабых, инфантильных, беспомощных мужчин. При этом живопись Регу – открытая, честная, чувственная, смелая – одновременно привлекательна и страшна. Даже самые театральные, «постановочные» из ее работ пугают не на шутку, поскольку все они так или иначе про насилие.

Регу волнует как бытовое и семейное насилие, так и социально-политическое и государственное, насилие, так сказать, на самом высоком уровне. Неслучайно первая швейцарская ретроспектива художницы называется «Power Games», что можно буквально перевести как «Игры за власть». Тема эта явственно звучит не только в самих произведениях Регу, но и в названиях разделов выставки: State Violence («Государственное насилие»), Battle of the Sexes («Битва полов»), Heroines («Героини»), Defiance («Неповиновение» – это в том числе и про художественный активизм Регу, протестовавшей против вступления Англии в войну в Ираке или запрета на аборты в Португалии), Fighting Spirit («Боевой дух»). Последний подзаголовок как нельзя лучше отражает человеческую и профессиональную позицию Регу, предпочитавшей пронзительные, драматические истории, широкие, резкие мазки и смелые, контрастные краски.

Выставка Паулы Регу проходит в художественном музее Базеля до 2 февраля 2025 года. Всю практическую информацию вы найдете здесь.  

 

 

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