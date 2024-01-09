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вторник, 9 января 2024 года   

И снова Шуберт |Schubert, encore Schubert

Автор: , Женева, .

Великолепная пятерка (DR)

16 января в Женевской консерватории прозвучит знаменитая «Форель». И не только.

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La célèbre « Truite » remplira la salle du Conservatoire de Genève le 16 janvier.

Увидев афишу предстоящего концерта, наши читатели-меломаны могут подумать, что это – déjà vu. Организатор тот же концертное агентство Caecilia. И композитор тот же. И даже три из пяти исполнителей. Эти внимательные читатели будут правы: действительно, в декабре 2022 года мы рассказывали вам о концерте из произведений Франца Шуберта, прозвучавших в исполнении Ларисы Дедовой (фортепиано), Сергея Островского (скрипка) и Даниэля Митницкого (виолончель). На этот раз трио преобразится в квинтет: вместе с тремя вышеупомянутыми музыкантами на сцену Женевской консерватории выйдут Ноэми Белоброда (альт) и Уксия Мартинес Ботана (контрабас).

Ноэми Белоброда родилась в Париже и получила профессиональное музыкальное образование под руководством Нобуко Имаи и Мигеля Да Сильвы в Высшей школе музыки Женевы, а затем Жана Сулема в Парижской консерватории. Успешная участница нескольких международных конкурсов, она пользуется поддержкой Фонда Хиршмана (Швейцария) и Фонда Мейера (Франция), много выступает в камерных ансамблях в Европе, Израиле и США, а также с сольными концертами. С 2014 года Ноэми постоянная участница Квартета Авив. С 2010-го она преподает камерный ансамбль в Женевской консерватории.

Женщина-контрабасист явление редкое, если, конечно, не вспоминать Джека Леммона в «Джазе только девушки». Однако именно этот инструмент еще в шестилетнем возраста выбрала испанка Уксия Мартинес Ботана, начав осваивать его параллельно с фортепиано. Контрабас победил, хотя выбор был явно сложным: педагогами Уксии были Витольд Пацевич, концертмейстер контрабасов в оркестре «Московские виртуозы» Владимира Спивакова, и его жена Татьяна. В 18 лет Уксия переехала в Амстердам, где получила степень бакалавра в Консерватории. В 2012 году она стала первой испанской контрабасисткой, получившей приглашение играть с обладателем премии Грэмми оркестром Kremerata Baltica под управлением Гидона Кремера, с такими солистами, как Марта Аргерих, Даниэль Баренбойм, Михаил Плетнев, Хатия Буниатишвили

В программу предстоящего концерта включены три произведения Шуберта, о которых мы кратко расскажем.

Вечер откроет 13-я (ля мажор) из пятнадцати законченных фортепианных сонат Шуберта, которые он сочинял начиная с 1815 года и которые наполнил удивительным образным разнообразием. Соната № 13, родившаяся летом 1819-го, известна среди музыкантов как «маленькая» - в целях отличия ее от более крупной, написанной в 1828 году в том же ключе, но она и самая короткая. Соната для фортепиано № 16 ля минор была написана в мае 1825 года и посвящена Эрцгерцогу Рудольфу фон Остеррайху.

Кажущиеся легкими на слух, они ставят перед исполнителями сложные задачи в силу своего часто импровизационного происхождения и присутствия песенных тем. Возможно, поэтому они не занимают такое же место в репертуаре пианистов, как сонаты Бетховена, Шопена или Листа, что не только нисколько не умаляет их прелести, но превращает каждое исполнение в событие. Не сомневаемся, что вы получите удовольствие от них в интерпретации Ларисы Дедовой.

А на десерт, так сказать, прозвучит единственный, но неповторимый фортепианный квинтет Шуберта «Форель», сочинённый 22-летним композитором в 1819 году. Однако в начале была песня на текст К.Ф. Д. Шубарта, существующая в пяти редакциях, возникших между 1816 и 1821 годами. Радостная мелодия была использована не только в многочисленных фильмах от «Не пойман не вор» с Луи де Фюнесом до «Стеллы» с Бетт Мидлер, - но и в более прозаическом контексте: некоторые стиральные машины фирмы Samsung проигрывают ее после окончания стирки.

Однако эта чудесная, искристая музыка известна любителям не только строгой классики, но и более легких жанров: на свой лад ее прославил знаменитый французский вокальный квартет « Les Frères Jacques », пользовавшийся огромной популярностью с 1946 по 1982 годы. В его оригинальном исполнении мы и предлагаем вам послушать вариацию на тему «Форели» Шуберта, тоже давно ставшую в своем роде классикой.

А билеты на концерт проще всего заказать здесь. Не тяните, зал в консерватории не большой.

 

классическая музыка
женевская консерватория
сонаты Шуберта
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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