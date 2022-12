Классическое трио, с которым предстоит познакомиться женевским меломанам, с некоторой натяжкой, но можно назвать «нашим», ведь у всех троих музыкантов корни в бывшем СССР.

Лариса Дедова (фортепиано) в 1974 году окончила Московскую консерваторию по классу Льва Оборина, а затем еще три года проучилась в аспирантуре, в классе Евгения Малинина. «Удивительно органичный пианизм, сочность звукового колорита, артистический размах – именно в этих качествах заключена прежде всего привлекательность творческой манеры Ларисы Дедовой. Надо надеяться, что со временем она обретет и необходимую тонкость в воплощении художественных замыслов», так отзывался о своей аспирантке профессор Малинин. И не ошибся. В 1976 году Лариса Дедова завоевала вторую премию на Баховском конкурсе в Лейпциге, после чего 20 лет преподавала в Московской консерватории. В 1997 она эмигрировала в США, не перестав, разумеется, быть представительницей русской фортепианной школы.

Скрипач Сергей Островский больше знаком местной публике. Впервые мы представили его еще в – страшно подумать! – 2007 году, когда он только приехал в Швейцарию, чтобы на несколько лет занять пост концертмейстера в Оркестре Романдской Швейцарии, став первым музыкантом российского происхождения в этом уважаемом коллективе. Напомним, что Сергей Островский родился в 1975 году в Нижнем Новгороде в семье музыкантов. Учиться играть на скрипке начал в шесть лет, в восемь дал первый концерт, а в тринадцать впервые выступил с оркестром. В 1990 году Сергей завоевал первую премию на Всероссийском музыкальном конкурсе в Твери, а через год вся его семья переехала в Израиль, где он закончил курс обучения в Музыкальной академии им. Рубина в Тель-Авиве.

Расставшись с ОРШ, музыкант посвятил себя работе с квартетом «Авив», одним из основателей которого он является, и преподаванию в Невшательском отделении Женевской консерватории. Он играет на скрипке Джованни Гранчино (1716 г.), приобретенной благодаря щедрой поддержке Джеймса Майера и «Tzfonot Tarbut», израильской неправительственной организации, поддерживающей артистов.

Третий участник ансамбля, виолончелист Даниэль Митницкий, родился в Тель-Авиве, однако согласно «A Dictionary of Jewish Surnames from the Russian Empire» Александра Бейдера фамилия Митницкий произошла от названия деревни Мытницы. Разумеется, все это не имеет значения, так, к слову. Гораздо важнее то, что в течение 17 лет он занимался с уважаемым в Израиле педагогом Зви Харреллом, а формальное образование получил в Школе музыке Бахманна-Меты в Тель-Авиве и в Консерватории Новой Англии в Бостоне, после чего обучался в Международной академии имени Менухина в швейцарском Ролле, под руководством Пабло де Наверана. В 2015 году Даниэль переехал в Европу, чтобы присоединится к квартету Авив, а в 2017-м вошел в состав Камерного оркестра Лозанны. Даниэль Митницкий играет на виолончели работы Джузеппе Рокка 1856 года, предоставленной в его распоряжение щедрым меценатом.

В рамках концерта в Женеве музыканты исполнят произведения Франца Шуберта. Программу откроет Соната для фортепиано соль мажор D.894, оп. 78 для фортепиано соло, законченная в октябре 1826 года. Это произведение иногда называют «Фантазия», но такое название дал не композитор, а его издатель Тобиас Хаслингер. Эта соната стала последней, опубликованной при жизни Шуберта, и позже была описана Робертом Шуманом как «наиболее совершенная по форме и концепции» из всех его сонат. Английская пианистка и специалист по Шуберту Имоджен Купер описала сонату как «одну из редких полностью безмятежных сонат» композитора, добавив: «Конечно, как всегда с ним, есть контрастные отрывки, которые становятся бурными и немного мрачными, но общее настроение – это настроение покоя и яркости». Она отметила также, что «в последней части есть потрясающее остроумие и один или два момента большой остроты, как если бы солнце вдруг оказалось закрытым облаком, а потом появилось бы вновь». Известно, что Соната соль мажор Шуберта была одной из любимых сонат Святослава Рихтера, интерпретация которого отличалась крайне медленным исполнением первой части, из-за чего произведение «затягивалось» на 45 минут вместо традиционных тридцати пяти.

Далее прозвучит Фортепианное трио № 2 ми бемоль мажор D929, считающееся одним из лучших камерных произведений Франца Шуберта. Написанное в 1827 году, оно представляется более драматичным по духу, полным переживаемых композитором сомнений, разочарований и при этом – радости жизни, достигаемой ценой огромных усилий; такой оптимистический настрой особенно чувствуется в третьей части. А если вторая часть трио вдруг покажется вам удивительно знакомой, не удивляйтесь: записанный Чешским трио, этот фрагмент – один из самых знаменитых в истории музыки к фильмам: в 1976 году он был удостоен Оскара, вместе с «Барри Линдоном» Стенли Кубрика!

От редакции: Концерт, о котором мы вам рассказали, состоится 13 декабря 2022 года в зале Женевской консерватории, билеты на него проще всего приобрести здесь.