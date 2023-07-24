Все войны когда-то заканчиваются, даже столетние. Все империи когда-то распадаются, даже самые мощные. Первая мировая война завершилась распадом сразу четырех империй: Российской, Немецкой, Австро-венгерской и Оттоманской. Европа была разрушена, ее население пыталось прийти в себя от пережитого ужаса и искало соломинки, за которые можно было бы ухватиться в период всеобщей неопределенности. Надо было находить дипломатические решения, надо было договариваться, в частности, с Турцией, молодые националисты которой поддержали Германию в 1914 году. Империя великого султана вышла из войны не только побежденной, но и запятнанной геноцидом армян 1915 года.

Тогда швейцарский нейтралитет еще никто не ставил под сомнение, а потому сегодня кажется вполне логичным, что международная конференция, созванная по инициативе Великобритании, Франции и Италии для подготовки мирного договора с Турцией и установления режима Черноморских проливов, проходила в Лозанне, с 20 ноября 1922 по 24 июля 1923 года, с небольшим перерывом. Но дело было не только в нейтралитете, а и в присутствии значительной националистической турецкой диаспоры, обосновавшейся здесь еще с 1911 года. Кроме того, в 1912 году в Лозанне уже проходили мирные переговоры между Италией и Оттоманской империей. Сыграло роль также наличие хорошей гостиничной инфраструктуры в этом городе с населением в 70 тысяч человек, маршрута Восточного экспресса, соединявшего Лондон и Стамбул через Лозанну и Симплон, международного аэропорта и Лиги Наций в соседней Женеве. Не менее важным моментом были экономические и гуманитарные связи, установленные в бывшей империи швейцарскими предприятиями и гражданами, что делало восстановление мира важным для интересов самой Швейцарии. Жители Лозанны и приезжие толпились вокруг отелей Beau-Rivage, Le Palace, Château d’Ouchy и Casino de Montbenon в надежде увидеть хотя бы некоторых из 250 приехавших на конференцию делегатов.

В последний день конференции, 24 июля 1923 года, то есть после восьми месяцев переговоров, во Дворце Рюминых – о котором наши читатели знают, возможно, больше, чем некоторые коренные жители города – был подписан один из ее итоговых документов: Лозаннский мирный договор 1923 года.

Договор провозгласил мир между Турцией и державами Антанты и установил новые границы Турции, юридически оформив распад Османской империи и закрепив территорию Турции в её современных границах, за исключением Александреттского санджака, возвращённого ей 29 июня 1939 года. Турция сохранила за собой Восточную Фракию, Смирну и другие территории, отторгнутые от неё по Севрскому мирному договору 1920 года, замененному Лозаннским. В то же время Турция отказалась от территориальных претензий и утратила контроль над Аравией, Египтом, Суданом, Триполитанией, Киренаикой, Месопотамией, Палестиной, Трансиорданией, Ливаном и Сирией, а также островами в Эгейском море. Особенность Лозаннского мирного договора в том, что он – единственный из принятых в конце Первой мировой войны документов сохраняет значение и сегодня – как для территорий, которых он касался, так и для их жителей. Однако есть бемоль: договор обходил молчанием чаяния меньшинств – Турция добилась отказа Антанты от создания какой-либо автономии для армян и курдов.

В целях же недопущения этнических конфликтов между турками и проживавших в Малой Азии греками после поражения Греции во Второй греко-турецкой войне 1919-1922 годов и заключения Лозаннского мирного договора, правительства Турции и Греции договорились о принудительном обмене населением: более миллиона христиан, прежде всего греков, покинули территорию Турции в направлении Греции, откуда, в свою очередь, были отправлены в незнакомую им Турцию 350 тысяч мусульман. «В обоих случаях, без надежды вернуться», отмечают кураторы выставки и добавляют: «Изгнание, лишение корней и ощущение невосполнимой утраты в течение десятилетий были источниками вдохновения для музыкантов и литераторов по обе стороны границы».

Этот последний момент важен для понимания концепции выставки. Приуроченная к юбилею подписания мирного договора, она ставит своей главной целью вернуть посетителя в исторический контекст Лозаннской конференции и дать ему лучше понять ее последствия. Однако параллельно с этим организаторы захотели установить связь между историей и сегодняшним днем. С этой целью они пригласили турецкую художницу Миркан Дениз, представительницу проигравшей страны, в 2021 году находившуюся в творческой резиденции в Цюрихе, разместить в выставочных залах свои инсталляции – на наш взгляд, элегантное решение. Обратите внимание на три ее работы. Первая, без названия, – это ковер тех же размеров, что и тот, на котором в 1923 году разместились стол, три стула, представители восьми держав, три охранника, пальма в горшке, текст договора и три ручки. По задумке художницы, ковер утратил свои оригинальные цвета и стал черным. Можно ли считать ковер актом сопротивления?

Вторая скульптурная работа, Masa, что на турецком означает стол, также имеет самое прямое отношение к Лозаннской конференции. Дело в том, что в 2008 году, по случаю государственного визита, тогдашний президент Швейцарской Конфедерации Паскаль Кушпен подарил Турции стол, на котором был подписан Лозаннский мирный договор. После этого Миркан Дениз решила сделать копию оригинала и вернуть его Швейцарии. Первая попытка была предпринята ею в Лозанне в 2015 году, вторая – через год в Берне. На сегодняшний день дар так официально и не принят.

Третья инсталляция, также без названия, - это 300 абстрактных и минималистских рисунков (в Лозанне из них представлены 140), отсылающих зрителя к военным постам на протяжении турецкой границы, отделяющей страну от Сирии, Ирака, Ирана и Армении.

Посетители смогут также полюбоваться работами двух всемирно известных карикатуристов венгерского происхождения Алоиса Лерсо и Эмери Келена, работавших в Лиге Наций и запечатлевших участников Лозаннской конференции – Наша Газета уже рассказывала об этих мастерах. 25 рисунков были объединены в сборник Guignol à Lausanne, выпущенный тиражом 300 экземпляров и распространенный между делегатами.

Выставка продлится до 8 октября, так что у вас еще есть время ее посетить, предварительно получив практическую информацию на сайте музея, полностью отреставрированного в 2018 году по случаю собственного столетия.