Zürcher Theater Spektakel был основан в 1980 году как место встречи независимых театральных коллективов со всего мира. С тех пор он стал одним из важнейших театральных фестивалей не только в самой Швейцарии, но и в Европе. Сегодня никого не удивляет, что в конце лета цюрихский Landiwiese из популярного места пляжного отдыха на две с половиной недели превращается в настоящую театральную Мекку, куда стремятся попасть как известные артисты, так и рядовые зрители. Еще одна особенность цюрихского театрального форума в том, что, помимо собственно спектаклей и перформансов, здесь всегда можно посмотреть бесплатные цирковые и танцевальные представления, доступные людям любого возраста. Доступность – «фирменный знак» Zürcher Theater Spektakel: тут специально создают безбарьерную среду, пишут анонсы «простым языком» и включают проезд на общественном транспорте в стоимость билетов.

В этом году, помимо доступности, среди целей фестиваля заявлены разнообразие, сотрудничество и устойчивость. Как следствие, в программе сделан акцент на инклюзию и отсутствие дискриминации по любому признаку, а в фестивальном городке – на удобство и наличие места, в том числе и для уединения, для каждого. Более того, в этом году на Theater Spektakel будет работает специальная Awareness Team, к сотрудникам которой можно обратиться в случае проявления недоброжелательности или нарушения личных границ со стороны гостей или участников фестиваля. Безусловно, все эти шаги дирекции показывают, насколько человечным и современным хочет быть главный швейцарский театральный фестиваль, но все-таки самой главной его составляющей, тем, за чем люди приезжают на Landiwiese, остается собственно программа.

В этом году она прогрессивна и разнообразна как никогда, так что каждый обязательно найдет что-то интересное именно ему. Так, мое внимание первым делом привлекли знакомые фамилии. Например, немецкая режиссер Хельгард Хауг, которую я знаю по проектам в России (в том числе, легендарному «100% Воронеж», в 2018 году номинированному на главную российскую театральную премию «Золотая маска» за лучший эксперимент) и многолетней работе с популярной берлинской театральной группой «RIMINI PROTOKOLL». На сей раз Хауг представит глубоко личную историю «с большим количеством музыки и небольшим – текста» про деменцию своего отца и загадочное исчезновение с радаров самолета, следовавшего из Куала-Лумпура в Пекин. В перформансе «All right. Good night» Хауг исследует тему потери и пытается понять, каково жить, не зная ответа на вопрос «что дальше?». Думается, многим будет как минимум любопытно присоединиться к ней в этих размышлениях – спектакль проходит 27-29 августа на сцене NORD.

Маллика Танеджа – другое известное женское имя в программе. Заслуга его открытия для Швейцарии и для меня лично принадлежит бывшему арт-директору базельской Kaserne Сандро Лунину, большое интервью с которым «Наша газета» опубликовала в июне. Именно на его последнем фестивале Kaserne Globale состоялась европейская премьера спектакля «Do you know this song?», полного иронии, грустного юмора и воспоминаний об отношениях с матерью музыкального моноспектакля индийской актрисы и режиссера, который помимо Цюриха (22-24 августа, сцена SÜD) и Базеля в этом году побывает на гастролях в Мангейме, Брюсселе, Амстердаме и Осло. Стоит добавить, что Маллика – частая гостья Theater Spektakel: именно здесь когда-то состоялся показ стенд-апа «Be Careful», рассказывающего о том, как девушка теряет себя, свое лицо и тело от чрезмерной опеки чересчур заботливого отца. За этот перформанс в 2015 году она получила престижный ZKB Anerkennungspreis, который среди прочих призов будет вручен и в этом году.

Поклонников мягкой, тонкой и «проблемной» режиссуры наверняка порадует еще один перформанс, показанный этим летом в Базеле – «Dear Laila» Базеля Зараа. Пятнадцатиминутная аудиоистория одной сирийской семьи, рассказанная просто и со вкусом, тронет каждого, для кого тема переезда в другую страну не пустой звук. Поучаствовать в этом интерактивном спектакле можно с 23 по 30 августа в пространстве Rote Fabrik. Другой проект, посвященный миграции, – видеоинсталляция «Border Forensics» с подзаголовком From the Sea to the River – рассказывает о многочисленных случаях незаконного пересечения границы и о преследовании нелегальных мигрантов, зачастую заканчивающихся их смертью. Интересно, что в этом проекте использованы совершенно реальные данные расследовательского агентства Border Forensics, созданного в Женеве в 2021 году по образу и подобию лондонского агентства Forensic Architecture и исследовательского проекта Forensic Oceanography специально для изучения этой темы. Увидеть включенные в проект фильмы и изучить незаконные миграционные маршруты можно будет на протяжении всего фестиваля в Цюрихе, до 3 сентября включительно.

Из громких имен на нынешнем фестивале – бельгийка Мит Варлоп, которая представит в Цюрихе сразу два проекта: уже ставшую легендарной и объездившую полмира «One Song», в которой артисты не просто поют и играют, но не переставая занимаются спортом (17-19 августа, сцена SEEBÜHNE), и веселое шоу для всей семьи «After All Springville» в жанре «Disasters and Amusement Parks» (30 августа - 2 сентября, сцена SÜD). Этот – физический театр без слов, созданный в коллаборации со многими известными институциями. Кроме того, в Цюрих приедет португальская труппа Dançando com a Diferença – на сей раз артисты с ментальной инвалидностью покажут спектакль под названием «Ôss» в постановке знаменитого хореографа Марлин Монтейро Фрейтас (17-19 августа, сцена NORD). Среди любопытных танцевальных спектаклей следует также отметить «Hmadcha» марокканца Тауфика Изеддиу (28-30 августа, площадка SEEBÜHNE), где девять танцовщиков-мужчин буквально сливаются в единой ритмической медитации.

Разумеется, как всегда в программе фестиваля, помимо собственно спектаклей есть многое другое. Это и вечерний двадцатиминутный разогрев для всей семьи, и «интерактивный танцпол», и инсталляция, благодаря которой зрители могут узнать значение разных имен, и программа, в которой можно послушать, как люди произносят свои собственные имена, и показы фильмов, и бесконечные уличные представления на площадке ZENTRAL. Помимо театральных и цирковых спектаклей гостей Zürcher Theater Spektakel ждут любопытные концерты («Multitudes» американской певицы Feist, «Pripyat» в честь украинской Припяти, Марины Херлоп из Барселоны, сольное выступление еще одной американки Sudan Archives) и несколько партисипативных проектов, в которых можно поучаствовать наравне с другими непрофессиональными артистами. А также целый фестивальный город с барами и ресторанами – кстати, в лучших современных традициях работающий с использованием солнечной энергии.

От редакции: Конечно, жаль, что в насыщенной программе нет ничего "нашего". Будем надеяться, что это временное явление и что это не помешает вам получить удовольствие от фестиваля, с полной программой которого можно ознакомиться здесь.