Фестиваль Kaserne Globâle – лебединая песня известного швейцарского куратора и театрального менеджера Сандро Лунина, арт-директора Kaserne на протяжении последних пяти лет. Под его руководством одна из главных площадок страны, где можно делать и смотреть независимый театр, современный танец и альтернативную музыку, пережила сначала настоящий взлет популярности, а затем пандемию и трудные времена, с ней связанные. За это время в Kaserne успели выступить артисты почти со всех континентов, включая Африку, Латинскую Америку и Азию, давние точки творческого притяжения и профессионального интереса Лунина. Здесь показали свои новые работы наиболее любопытные базельские художники. Здесь проводили политические дебаты, много говорили об инклюзивности и равноправии, делали проекты с мигрантами и представителями различных сообществ. В большом дворе Kaserne всегда многолюдно, а на спектаклях, концертах и перформансах собираются зрители из самых разных социальных групп.

В этом, конечно, заслуга всей команды, но в первую очередь самого Сандро, который говорит, что лично для него «Kaserne – это, прежде всего, платформа для обмена и расширения».

- За последние пять лет не было ни одного месяца, когда артисты разных национальностей, в том числе вышедшие из миграции, не играли бы важную роль на сцене. Вообще-то это должно происходить постоянно, и в этом нет ничего исключительного, - поделился Сандро Лунгин с «Нашей Газетой». - Мы много работали с местными художниками; и во время пандемии, и особенно после, уже как реакция на нее, у нас появилось несколько локальных спектаклей и проектов. Так, началось наше сотрудничество с Джереми Неддом – афроамериканцем из Бруклина, который танцевал в базельской балетной труппе, учился в HKB в Берне, а потом стал работать с южноафриканскими танцовщиками из компании Impilo Mapantsula: вместе они поставили совершенно прекрасный спектакль The Ecstatic, который начали репетировать и премьеру которого сыграли еще до пандемии, но турне было перенесено из-за карантина. Сейчас они гастролируют по всему миру уже со своим следующим спектаклем. Помимо Бориса Никитина, Джереми Недд, наверное, самый известный театральный художник из Базеля, добившийся международного признания.

Еще одна история, которой гордится Сандро Лунин, - это братья Ральф и Норвин Тарайл: вместе с сестрами Анджали и Сумитрой Кешава они создали перформанс, связанный с осмыслением жизни в Швейцарии выходцами из Азии, с их национальной традицией и идентичностью. Братья учились в Гессене и Берлине, один из них недавно опубликовал роман, который получил престижную литературную премию. В Kaserne они встретились с сестрами Кешава и вместе сделали спектакль, где девушки дают молодым людям урок классического индийского танца, и через их историю мы узнаем о том, как живут мигранты. «Этот проект был хорошо встречен разными эмигрантскими сообществами и стал отличным примером коллаборации и соединения форматов в Kaserne». Братья участвуют и в фестивале Kaserne Globâle, на сей раз вдвоем: они показывают ворк-ин прогресс музыкального перформанса «also known as MATA HARI», посвященного знаменитой шпионке и танцовщице прошлого века.

Вообще, по словам Сандро, в программе фестиваля ему хотелось отразить то, что было сделано за последние пять лет, и соединить местных и иностранных художников. В программе этого выпуска как никогда много новых работ, которые рождаются здесь и сейчас. Самая «старая» постановка – танц-перформанс «NKISI» Джоли Нджеми из Конго, премьера которого состоялась в марте этого года в Лозанне. Еще один интересный проект – «Magic Maids» филиппинки Эйсы Джоксон и шри-ланкийки Венури Переры, с которыми Лунин много сотрудничал в прошлые годы, но всегда по отдельности. Теперь они объединились и решили поставить спектакль о домработницах, которых в огромном количестве поставляют в Европу их страны. Этот проект – первый показ их совместной резиденции в Базеле и начало возможного долгосрочного сотрудничества, не случайно подзаголовок фестиваля «Possible Futures». Это же, кстати, можно сказать и о Бойзи Чеквана, замечательном африканском перформере: вместе с американкой Маритри Гаретт они представят зрителям импровизированную версию своего перформанса «On behalf of a collective sigh…», который показывали когда-то в Мемориальной церкви Джадсона в Нью-Йорке.

Поздно вечером 24 июня фестиваль завершит «Golden Age» Стивена Шоха, который в прошлом году именно в Kaserne выпустил свой первый большой театральный проект – «умную и интересную работу о встрече Ницше и Майкла Джексона, к участию в которой привлек любительский хор из 15 исполнителей». Будет в программе и дискуссия об устойчивом развитии, разнообразии и инклюзивности, – понятиях, которые всегда незримо присутствовали в работе Лунина. «Работая с иностранными художниками, я не мог об этом не думать, но, наверное, не всегда использовал эти слова. Конечно, я делал ошибки, но не ошибается тот, кто ничего не делает, – говорит он. – Самое главное для меня – стопроцентное доверие и прозрачность. Я не заказываю работы, а стараюсь сотрудничать. И тогда возникает диалог. За 40 лет работы я почти никогда не чувствовал себя использованным. Конечно, иногда происходит и отдаление, и это бывает очень тяжело. Эмоционально и финансово тоже бывает очень трудно, но это и есть жизнь».

С июля 2023 года, когда Сандро Лунин покинет свой пост, художественным руководителем Kaserne станет Тобиас Бренк. Мы спросили молодого, но уже известного немецкого куратора и арт-менеджера, давно живущего в Швейцарии, каким вопросам он будет уделять основное внимание в ближайшие годы, и как это повлияет на программу площадки.

- Я думаю, что театральные труппы и наше общество сегодня сталкиваются с самыми серьезными вызовами за долгое время. Пандемия пошатнула профессиональные отношения на площадках и на независимой театральной сцене: многие технически компетентные люди сменили работу. Есть и величайшая проблема нашего времени: климатический кризис. Мы должны изменить то, как мы живем и работаем, если хотим передать наши достижения будущим поколениям, - ответил он. - Призыв сделать учреждения культуры более открытыми, разнообразными и доступными также является проблемой. Кроме того, война России против Украины обострила отношения в Европе и поставила перед нами новые задачи. Как мы можем поддержать художников из зон конфликта и российских граждан, которые отстаивают свободу выражения мнений и выступают за демократические права? Kaserne Basel играет лишь незначительную роль в решении всех этих вопросов, но мы можем попытаться оказать поддержку там, где это возможно.

В планах Тобиаса Бренка – продолжать творческие резиденции в сотрудничестве с Pro Helvetia, чтобы объединять местных, швейцарских и международных художников и способстовать выстраиванию долгосрочных отношений между ними. Стоит напомнить, что Kaserne - уникальное учреждение, расположенное в самом центре такого города и служащее не только театральной площадкой, но и местом встреч для разных слоев городского общества в обстановке, напоминающей парк. Кроме того, у площадки есть и политическая роль, так что Бренк планирует и дальше проводить «антипатриархальные» дискуссии совместно с феминистским салоном Базеля и работать с неправительственной организацией Swisspeace над вопросами международного сотрудничества и социальной сплоченности.

Приезжайте в Базель, включайтесь в его бурную жизнь!