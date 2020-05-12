Увидеть шедевры часового искусства после неожиданного, и потому тем более неприятного, перерыва, когда музеи были закрыты для посетителей, – настоящий подарок для любителей. На экспозиции, которая должна была открыться в марте, но была перенесена, представлены экземпляры, имеющие историческое значение. Коллекция MIH пополнилась, например, редкими часами Astro-chron, выпущенными немецкой мануфактурой Junghans во второй половине XX века. Эта настольная модель – одна из первых, снабженных кварцевым механизмом и предназначенных для частного использования. Постоянную работу секундной стрелки обеспечивает электронный осциллятор, что нетипично для кварцевых часов. Коммерческому успеху Astro-chron помешала высокая для того времени цена (785 марок), которая, среди прочего, объясняется высококачественной отделкой, но сегодня эта модель символизирует одну из вех в истории часовой промышленности, отмечается в коммюнике музея.

Также в коллекцию MIH вошли итальянские каминные часы, созданные в 1721 году. На циферблате этой модели обозначены только шесть часов, поэтому часовая стрелка совершает четыре полных оборота за сутки. Ранее эти часы принадлежали американскому адвокату и бизнесмену Джастису Шепро. Погибший в автомобильной катастрофе в марте 2000 года миллионер был известен своим увлечением старинными часами. Он покупал редкие модели с 1971 года, собрав одну из лучших в США коллекций. Часы, подобные вышеупомянутому эксземпляру, на Апеннинском полуострове использовали в XIII-XVIII веках – до вторжения в Италию наполеоновской армии, после чего распространение получили модели с 12-часовыми циферблатами.

Третий экспонат, подаренный музею Высшей педагогической школой Санкт-Галлена, отличается внушительными размерами - речь идет об астрономических часах, созданных Вернером Андереггом в 1977 году. Андерегг родился в Несслау (кантон Санкт-Галлен) и стал представителем пятого поколения часовых мастеров, выпустив за свою жизнь 38 моделей. На циферблат часов, пополнивших коллекцию MIH, нанесена карта неба с 600-ми звездами. Часовая стрелка делает два оборота за 23 часа 56 минут, отмеряя звездные сутки, т.е. время, за которое Земля совершает один оборот вокруг своей оси по отношению к далеким светилам. Линии горизонта и эклиптики отмечены на диске из органического стекла, расположенном над металлическим циферблатом. При работе Андерегг использовал часовой механизм Le Castel cal. R-200, который он преобразовал для астрономической модели, а также добавил бой, воспроизводящий перезвон часов на башне Вестминстерского дворца, наиболее известной под названием Биг-Бен.

Наконец, в музее можно увидеть карманные часы, созданные швейцарским мастером Полем Дитисхаймом (1868–1945) в 1915 году. Модель, которая входит в число величайших технических достижений Дитисхайма, раньше украшала коллекции в Германии, немецкоязычной части Швейцарии и Италии. Эксперты MIH увидели эти часы в списке лотов небольшого аукционного дома в Германии. Примечательно, что родился Поль Дитисхайм в Ла Шо-де-Фоне! В карманных часах установлен спусковой механизм с постоянной импульсной силой, модель отличается изящной и сложной конструкцией. Если говорить о работе мастера в целом, то его творения получили десятки наград за свою исключительную точность, в том числе главный приз на Всемирной выставке 1900 года в Париже. Поль Дитисхайм сотрудничал с Шарлем-Эдуаром Гийомом (1861-1938) – швейцарско-французским физиком, получившим Нобелевскую премию 1920 года за открытие сплавов инвара и элинвара, которые имели важнейшее значение для метрологии и часовой промышленности.

Кроме вышеописанных экземпляров, в MIH теперь хранятся архивы журнала Europa Star, посвященного часовому искусству, за 1969-2019 годы. На выставке также будет представлен новый номер журнала Carillon, ежегодно издаваемого музеем.