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вторник, 12 мая 2020 года   

Шедевры часового искусства в Ла Шо-де-Фоне|Chefs-d'oeuvre de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

Автор: Лейла Бабаева, Ла Шо-де-Фон, 12. 05. 2020. Просмотров: 161

Итальянские часы, 1721 г. (© MIH, V. Savanyu)

В Международном музее часового искусства (MIH) в Ла Шо-де-Фоне, который после долгого перерыва открывает сегодня свои двери для посетителей, представлена выставка «Новые приобретения». Если вы интересуетесь редкими моделями часов, то это для вас. |
Le Musée international d'horlogerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds ouvre aujourd’hui après une longue pause ses portes aux visiteurs et présente l’exposition «Nouvelles acquisitions». Si vous aimez des montres rares, alors c’est pour vous.

Увидеть шедевры часового искусства после неожиданного, и потому тем более неприятного, перерыва, когда музеи были закрыты для посетителей, – настоящий подарок для любителей. На экспозиции, которая должна была открыться в марте, но была перенесена, представлены экземпляры, имеющие историческое значение. Коллекция MIH пополнилась, например, редкими часами Astro-chron, выпущенными немецкой мануфактурой Junghans во второй половине XX века. Эта настольная модель – одна из первых, снабженных кварцевым механизмом и предназначенных для частного использования. Постоянную работу секундной стрелки обеспечивает электронный осциллятор, что нетипично для кварцевых часов. Коммерческому успеху Astro-chron помешала высокая для того времени цена (785 марок), которая, среди прочего, объясняется высококачественной отделкой, но сегодня эта модель символизирует одну из вех в истории часовой промышленности, отмечается в коммюнике музея.

Также в коллекцию MIH вошли итальянские каминные часы, созданные в 1721 году. На циферблате этой модели обозначены только шесть часов, поэтому часовая стрелка совершает четыре полных оборота за сутки. Ранее эти часы принадлежали американскому адвокату и бизнесмену Джастису Шепро. Погибший в автомобильной катастрофе в марте 2000 года миллионер был известен своим увлечением старинными часами. Он покупал редкие модели с 1971 года, собрав одну из лучших в США коллекций. Часы, подобные вышеупомянутому эксземпляру, на Апеннинском полуострове использовали в XIII-XVIII веках – до вторжения в Италию наполеоновской армии, после чего распространение получили модели с 12-часовыми циферблатами.

Третий экспонат, подаренный музею Высшей педагогической школой Санкт-Галлена, отличается внушительными размерами - речь идет об астрономических часах, созданных Вернером Андереггом в 1977 году. Андерегг родился в Несслау (кантон Санкт-Галлен) и стал представителем пятого поколения часовых мастеров, выпустив за свою жизнь 38 моделей. На циферблат часов, пополнивших коллекцию MIH, нанесена карта неба с 600-ми звездами. Часовая стрелка делает два оборота за 23 часа 56 минут, отмеряя звездные сутки, т.е. время, за которое Земля совершает один оборот вокруг своей оси по отношению к далеким светилам. Линии горизонта и эклиптики отмечены на диске из органического стекла, расположенном над металлическим циферблатом. При работе Андерегг использовал часовой механизм Le Castel cal. R-200, который он преобразовал для астрономической модели, а также добавил бой, воспроизводящий перезвон часов на башне Вестминстерского дворца, наиболее известной под названием Биг-Бен.

Наконец, в музее можно увидеть карманные часы, созданные швейцарским мастером Полем Дитисхаймом (1868–1945) в 1915 году. Модель, которая входит в число величайших технических достижений Дитисхайма, раньше украшала коллекции в Германии, немецкоязычной части Швейцарии и Италии. Эксперты MIH увидели эти часы в списке лотов небольшого аукционного дома в Германии. Примечательно, что родился Поль Дитисхайм в Ла Шо-де-Фоне! В карманных часах установлен спусковой механизм с постоянной импульсной силой, модель отличается изящной и сложной конструкцией. Если говорить о работе мастера в целом, то его творения получили десятки наград за свою исключительную точность, в том числе главный приз на Всемирной выставке 1900 года в Париже. Поль Дитисхайм сотрудничал с Шарлем-Эдуаром Гийомом (1861-1938) – швейцарско-французским физиком, получившим Нобелевскую премию 1920 года за открытие сплавов инвара и элинвара, которые имели важнейшее значение для метрологии и часовой промышленности.

Кроме вышеописанных экземпляров, в MIH теперь хранятся архивы журнала Europa Star, посвященного часовому искусству, за 1969-2019 годы. На выставке также будет представлен новый номер журнала Carillon, ежегодно издаваемого музеем.

Выставка «Новые приобретения» продлится до 28 февраля 2021 года. В коммюнике MIH подчеркивается, что в музее обеспечивается соблюдение санитарных норм, установленных минздравом Конфедерации (OFSP), а также рекомендаций ассоциации музеев Швейцарии (AMS). По этой причине для посетителей будут введены некоторые ограничения. Перед приездом на выставку MIH рекомендует ознакомиться с правилами посещения на своем сайте или по телефону +41 32 967 68 61.

 

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