В этом году галерея отметит свое 40-летие, и все это время ею руководит всегда элегантная Соня Заннеттакси, по утверждению знающих людей за прошедшие десятилетия ничуть не изменившаяся: та же балетная осанка, та же быстрота движений, те же тонкие аристократические руки, то же чуть вытянутое лицо, от которого не смог бы отвести взгляд Модильяни… С великим Амедео Соня знакома не была, но со многими другими яркими представителями европейского мира искусств ее связывает многолетняя дружба.



С момента своего открытия в декабре 1980 года Galerie Sonia Zannettacci регулярно организовывает выставки современного искусства, неизменно сопровождаемые качественными каталогами. Выражаясь сухим бюрократическим языком, областями специализации галереи являются три художественные направления 20 века: сюрреализм (Эрвин Блюменфельд, Сальвадор Дали, Морис Анри, Марсель Жан, Ман Рэй), новый реализм (Арман, Сезар, Хайнс, Ротелла, Виллегле), нарративная фигурация (Эрро, Монори, Эйло, Рансельяак, Стампфли, Вальдес). И всегда особое место в галерее занимала фотография.



Получив приглашение, мы отправились на вернисаж, не испугавшись погоды – дождь лил в тот день, как из ведра, зато удалось найти парковочное место прямо на rue Grange, что, согласитесь, чудо! Признаемся, больше, чем длинный список представленных художников, нас привлекло название выставки, сразу вызвавшее в памяти одну из любимейших книг – «Скрещение судеб» Марии Белкиной, о превратностях судьбы Марины Цветаевой.



Нырнув из-под хлябей небесных в теплую и сухую галерею с уютным, очень домашним диваном в углу, мы, слово притягиваемые магнитом, пошли на свет. Не свет даже, а свечение, излучаемое висящей на правой стене фотографией – заметьте, черно-белой!





Обратите внимание на композицию фотографии: Борис Пастернак в центре – вдохновленный взор, рот полуоткрыт, словно что-то произносит. Может, читает стихи? Его окружают трое – внимают, с блуждающими умиленными улыбками. Трое – это немецкий писатель Густав Реглер, Илья Эренбург и Андре Мальро, министр культуры при Шарле де Голле, для которого, собственно, и была создана эта должность. Услужливое ассоциативное мышление сразу подбрасывает знакомые картины на библейские сюжеты, типа поклонения волхвам. Разве не похоже?



Подпись под фотографией указывает, что она была сделана в Париже в 1935 году. момент. Что стало поводом для встречи четырех выдающихся джентльменов во французской столице? Проходивший там в июне 1935 года Международный конгресс писателей в защиту культуры.



Из разнообразной мемуарной литературы известно, что присоединяться к советской делегации, возглавляемой Михаилом Кольцовым, Пастернак не хотел, ссылался на плохое самочувствие, но его «очень попросили». В традиционной для того времени форме: рассказывают, что ночью поэта отвезли из Переделкино в Москву, в литфондовское ателье, портной которого должен был срочно сшить приличный костюм – тот, в котором ходил будущий Нобелевский лауреат, для Парижа явно не подходил…Костюм сшили за сутки. В Париже с Борисом Леонидовичем случился нервный срыв, и та поездка стала для него последним выездом за пределы СССР.



Значит, есть основания полагать, что и фотография, о которой идет речь, – последняя, запечатлевшая Бориса Пастернака в Европе. Кто же ее автор? Фред Штейн, работы которого уже не в первый раз выставляются в Galerie Sonia Zannettacci, а жизнь достойна пера Пастернака.