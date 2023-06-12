Автор: Заррина Салимова, Берн, 12. 06. 2023.
Завершение сделки по поглощению второго крупнейшего банка страны, договор о гарантиях от убытков между UBS и Швейцарской Конфедерацией, парламентская комиссия по расследованию дела CS – мы продолжаем следить за событиями вокруг банковского кризиса.|
Finalisation de la reprise de la deuxième banque du pays, contrat de garantie contre les pertes entre UBS et la Confédération, commission d’enquête parlementaire: nous continuons à suivre les développements de la dernière crise bancaire.
Процесс слияния двух банков такого масштаба, как CS и UBS, может длиться до девяти месяцев, но Серджио Эрмотти удалось завершить поглощение в кратчайшие сроки. Юридическое закрытие сделки должно состояться 12 июня, после чего акции CS перестанут котироваться на Швейцарской и Нью-Йоркской фондовых биржах.
Как на Изельтвальд свалилась мировая славаБлагодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.
«Два разлученных мира»Так можно перевести на русский язык название книги, написанной Надей Рагожиной по-английски, а теперь вышедшей в переводе на французский – презентация прошла в Женеве.
Швейцарцы затягивают поясаЕжемесячные расходы швейцарских домохозяйств сократились за год на несколько сотен франков. На чем же именно многим приходится экономить?
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Пространство для экспериментаДо 30 июля в Базельском Художественном музее открыта выставка американской художницы Ширли Джаффе «Форма как эксперимент». Рассказываем, почему ее обязательно стоит увидеть.
Как на Изельтвальд свалилась мировая славаБлагодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.
Добавить комментарий