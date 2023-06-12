Credit Suisse доживет только до понедельника |Credit Suisse ne tiendra que jusqu'à lundi

Процесс слияния двух банков такого масштаба, как CS и UBS, может длиться до девяти месяцев, но Серджио Эрмотти удалось завершить поглощение в кратчайшие сроки. Юридическое закрытие сделки должно состояться 12 июня, после чего акции CS перестанут котироваться на Швейцарской и Нью-Йоркской фондовых биржах.