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вторник, 13 июня 2023 года   

Credit Suisse доживет только до понедельника|Credit Suisse ne tiendra que jusqu'à lundi

Автор: Заррина Салимова, Берн, 12. 06. 2023.

Парадеплац с офисами CS и UBS. Фото: Nashagazeta.ch

Завершение сделки по поглощению второго крупнейшего банка страны, договор о гарантиях от убытков между UBS и Швейцарской Конфедерацией, парламентская комиссия по расследованию дела CS – мы продолжаем следить за событиями вокруг банковского кризиса.

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Finalisation de la reprise de la deuxième banque du pays, contrat de garantie contre les pertes entre UBS et la Confédération, commission d’enquête parlementaire: nous continuons à suivre les développements de la dernière crise bancaire.

Процесс слияния двух банков такого масштаба, как CS и UBS, может длиться до девяти месяцев, но Серджио Эрмотти удалось завершить поглощение в кратчайшие сроки. Юридическое закрытие сделки должно состояться 12 июня, после чего акции CS перестанут котироваться на Швейцарской и Нью-Йоркской фондовых биржах.

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