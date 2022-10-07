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07.10.2022 - 13:00Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Подержанная роскошь – все равно роскошь|Les friperies de luxe restent le luxe

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 7. 10. 2022.

Из вашего шкафа - в общественный

Фирменные вещи в хорошем состоянии находят покупателей, желающих ими попользоваться. Причем не задёшево.

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Les vêtements de marque, utilisés mais en bon état, trouvent des acheteurs désireux de continuer à en profiter.

В период пандемии коронавируса, который кажется уже таким далеким, многие, за отсутствием более интересных способов времяпрепровождения, занялись изучением своих гардеробов на предмет что оставить, а от чего избавиться. Известно негласное правило: если вы не пользуется какой-то вещью в течение двух лет, надо с ней расставаться.  Но расставаться бывает не просто: вещь хорошая, фирменная, почти не ношенная, запряталась в глубине шкафа и забылась там или же тесновата стала немножко, так ведь есть стимул похудеть!

Похудеть, увы, удается не всегда. И встает экзистенциальный вопрос: за невозможностью «растянуть» платяные шкафы, что делать с любимыми, хорошими вещами, носить которые мы уже точно не будем и которые по логике должны уступить свое место новым? Не выбрасывать же! Конечно, нет.

Чтобы обоснованно ответить на этот вопрос, Высшая школа прикладных наук Цюриха (ZHAW) совместно с известным сайтом Ricardo, на котором продается и покупается все, провели исследование, в котором приняли участие 1505 человек. Выяснилось, что большинство граждан обоих полов отдают ставшие ненужными вещи в благотворительные организации или перепродают их – ко второй группе относятся 77,6% опрошенных, пополняющих ассортимент бутиков секонд-хэнд. Лишь 7% выбрасывают старую одежду на помойку. 

Выяснилось также, что местные жители стабильно покупают по 20 кг одежды в год на человека. Признаться, нам как-то не приходило в голову взвешивать свой гардероб, а вам?  

Как бы то ни было, возможно, этой национальной особенностью объясняется растущий спрос в Швейцарии на бывшие в употреблении вещи, особенно если на них отчетливо видны известные логотипы и не видно следы пользования.

Директор лозаннского магазина секонд-хэнд, название которого мы не упомянем во избежание неприкрытой рекламы, рассказал в эфире RTS о чудесной смене владелицы сумки Chanel. «Клиентка принесла редкий товар – практически новую сумку Chanel. Я решил, что ее можно продать приблизительно за 4500 шв. франков», – поведал он. Чутье его не подвело: другая клиентка заглянула в бутик, испытала любовь к сумке с первого взгляда и, радостная, ушла с (чуть поношенной) обновкой. По словам продавца, наибольшим спросом пользуются бренды Gucci, Max Mara, Erno и Burberry, а клиенты (в основном, клиентки) заходят в магазин не только чтобы прибарахлиться, но и «приятно провести время», роясь в дорогих аксессуарах, иногда редких.

По мнению заместителя главного редактора женского журнала Femina Александры Ланц, работающей под началом известной нашим читателям Жеральдин Савари, интерес к покупке подержанных, но остающихся не дешевыми вещей, объясняется несколькими факторами: прежде всего, это интерес к винтажным коллекциям, но имеет место также «забота об устойчивом развитии, которая все больше охватывает как производителей моды, так и ее потребителей».

А вы как думаете, дорогие читательницы: не лучше ли, имея возможность потратить 4500 франков на сумочку, все же приобрести новую, или повторное использование предметов роскоши имеет смысл?

 

 

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