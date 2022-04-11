Наша Газета писала о том, что с 2007 по 2018 годы кантональный советник Паскаль Брулис и его бывшая коллега Жеральдин Савари совершили ряд поездок в Россию, порядок оплаты которых вызвал сомнения у некоторых журналистов. Политики побывали в нескольких российских городах по приглашению шведского миллиардера и филантропа Фредерика Паулсена, который в то время занимал должность почетного консула России в Лозанне (1 марта Фредерик Паулсен объявил о приостановлении деятельности Почетного консульства РФ в Лозанне «в силу драматических и трагических обстоятельств вне нашего контроля, сложившихся на Украине»). Поездки были организованы журналистом, публицистом, признанным экспертом по России и председателем совета директоров Le Temps Эриком Хесли.

Многочисленные публикации в прессе, прежде всего в изданиях медиагруппы Tamedia, в период с конца июня по начало сентября 2018 года привели к первому раунду разбирательств. Следователи интересовались, в первую очередь, финансированием этих путешествий: Паскаль Брулис в то время руководил департаментом финансов кантона Во, в котором предприятие Фредерика Паулсена пользуется налоговыми льготами. Среди прочего, обвинение хотело выяснить, спонсировал ли шведский предприниматель эти поездки и получал ли что-то взамен. 25 октября 2018 года было вынесено постановление о прекращении производства по делу. Прокуратура кантона Во пришла к выводу, что поездки Паскаля Брулиса и Жеральдин Савари имели частный характер, и политики не получали никаких преимуществ, несовместимых с их служебными обязанностями.

Казалось бы, в этой истории была поставлена точка, но осенью 2021 года в швейцарской прессе всплыли новые подробности, после публикации которых генеральный прокурор кантона Во Эрик Коттье поручил полиции провести дополнительное расследование. Полиция допросила обоих политиков, а также Эрика Хесли и Фредерика Паулсена. Кроме того, следователи изучили дополнительные документы, касающиеся командировочных расходов и оплаты издержек.

К какому же заключению пришла прокуратура? К тому же, что и три года назад: полученная информация во всех отношениях подтверждает выводы, сделанные в результате следственных процедур в 2018 году. «Проведенное расследование не выявило никаких доказательств совершения преступления ни сейчас, ни в 2018 году. Поэтому от возбуждения уголовного расследования снова было принято решения отказаться», - отметил прокурор Эрик Коттье. По его словам, ни Жеральдин Савари, ни Паскаль Брулис не получили никакой выгоды, «которая представляла бы собой неправомерное преимущество, несовместимое с исполнением ими своих должностных обязанностей».

В общем, прокуратура ничего криминального в этих поездках не обнаружила. Тем не менее, не для всех участников эта история осталась без последствий. Так, Жеральдин Савари ушла из мира большой политики и сейчас является главным редактором журнала Femina, который, к слову, входит в группу Tamedia. А Паскаль Брулис и Фредерик Паулсен, в свою очередь, подали на Tamedia в суд. Иск проживающего в кантоне Во шведского миллиардера был отклонен в октябре 2021 года: окружной суд Цюриха постановил, что публикации Tamedia не могут рассматриваться как кампания против него.

Добавим, что страсти кипят не только в кантоне Во, но и в Женеве, где в центре внимания оказался политик Пьер Моде. Напомним, что в сентябре 2018 года он частично лишился иммунитета, а ранее потерял часть полномочий в правительстве кантона Женева из-за скандала, связанного с его поездкой в Абу-Даби с 26 по 30 ноября 2015 года. В начале года Пьер Моде был оправдан во второй инстанции по обвинению в извлечении выгоды, и теперь Федеральный суд должен решить, будет ли поездка в Абу-Даби иметь правовые последствия для политика или нет.