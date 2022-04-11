Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 11. 04. 2022.
История с поездками швейцарских политиков Паскаля Брулиса и Жеральдин Савари в Россию получила продолжение. Проведя новое расследование, прокуратура кантона Во не выявила никаких правонарушений.|
L’histoire des voyages en Russie des politiciens suisses Pascal Broulis et Géraldine Savary se poursuit. Après avoir mené une nouvelle enquête, le Ministère public cantonal vaudois confirme l’absence d’infraction pénale.
Наша Газета писала о том, что с 2007 по 2018 годы кантональный советник Паскаль Брулис и его бывшая коллега Жеральдин Савари совершили ряд поездок в Россию, порядок оплаты которых вызвал сомнения у некоторых журналистов. Политики побывали в нескольких российских городах по приглашению шведского миллиардера и филантропа Фредерика Паулсена, который в то время занимал должность почетного консула России в Лозанне (1 марта Фредерик Паулсен объявил о приостановлении деятельности Почетного консульства РФ в Лозанне «в силу драматических и трагических обстоятельств вне нашего контроля, сложившихся на Украине»). Поездки были организованы журналистом, публицистом, признанным экспертом по России и председателем совета директоров Le Temps Эриком Хесли.
Многочисленные публикации в прессе, прежде всего в изданиях медиагруппы Tamedia, в период с конца июня по начало сентября 2018 года привели к первому раунду разбирательств. Следователи интересовались, в первую очередь, финансированием этих путешествий: Паскаль Брулис в то время руководил департаментом финансов кантона Во, в котором предприятие Фредерика Паулсена пользуется налоговыми льготами. Среди прочего, обвинение хотело выяснить, спонсировал ли шведский предприниматель эти поездки и получал ли что-то взамен. 25 октября 2018 года было вынесено постановление о прекращении производства по делу. Прокуратура кантона Во пришла к выводу, что поездки Паскаля Брулиса и Жеральдин Савари имели частный характер, и политики не получали никаких преимуществ, несовместимых с их служебными обязанностями.
Казалось бы, в этой истории была поставлена точка, но осенью 2021 года в швейцарской прессе всплыли новые подробности, после публикации которых генеральный прокурор кантона Во Эрик Коттье поручил полиции провести дополнительное расследование. Полиция допросила обоих политиков, а также Эрика Хесли и Фредерика Паулсена. Кроме того, следователи изучили дополнительные документы, касающиеся командировочных расходов и оплаты издержек.
В общем, прокуратура ничего криминального в этих поездках не обнаружила. Тем не менее, не для всех участников эта история осталась без последствий. Так, Жеральдин Савари ушла из мира большой политики и сейчас является главным редактором журнала Femina, который, к слову, входит в группу Tamedia. А Паскаль Брулис и Фредерик Паулсен, в свою очередь, подали на Tamedia в суд. Иск проживающего в кантоне Во шведского миллиардера был отклонен в октябре 2021 года: окружной суд Цюриха постановил, что публикации Tamedia не могут рассматриваться как кампания против него.
Добавим, что страсти кипят не только в кантоне Во, но и в Женеве, где в центре внимания оказался политик Пьер Моде. Напомним, что в сентябре 2018 года он частично лишился иммунитета, а ранее потерял часть полномочий в правительстве кантона Женева из-за скандала, связанного с его поездкой в Абу-Даби с 26 по 30 ноября 2015 года. В начале года Пьер Моде был оправдан во второй инстанции по обвинению в извлечении выгоды, и теперь Федеральный суд должен решить, будет ли поездка в Абу-Даби иметь правовые последствия для политика или нет.
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