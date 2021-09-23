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четверг, 23 сентября 2021 года   

Новый дресс-код для студентов|Nouveau code vestimentaire pour les étudiants

Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 23. 09. 2021.

Скриншот из руководства EHL

Одно из самых престижных учебных заведений мира, Лозаннская школа гостиничного менеджмента (École hôtelière de Lausanne, EHL), ослабило свои очень строгие требования к внешнему виду учащихся, разрешив им, например, не носить галстуки.

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L’une des écoles les plus prestigieuses du monde, l’École Hôtelière de Lausanne (EHL), a assoupli son code vestimentaire très strict, en autorisant par exemple les étudiants à ne plus porter de cravate.

Если вы следите за публикациями рейтингов лучших университетов мира в Нашей Газете, то наверняка знаете, что Лозаннская школа гостиничного менеджмента уже несколько лет подряд занимает первые места среди учебных заведений, готовящих специалистов в сфере гостиничного бизнеса. EHL славится не только первоклассным образованием, но и исторически строгим дресс-кодом для студентов. С 1893 года руководство университета подробно прописывает, что можно и что нельзя носить учащимся. Время от времени свод вестиментарных правил немного адаптировали, но только сейчас в него были внесены серьезные – практически революционные – изменения.

Прежде всего, Школа больше не делает различий по половому признаку, то есть разные правила для мужчин и женщин остались в прошлом. Именно по этой причине галстук, ранее обязательный только для мужчин, можно больше не носить. Еще одним не менее важным послаблением стало разрешение на ношение религиозных символов. Подвески, головные платки, тюрбаны и хиджабы теперь допускаются во всех кампусах EHL Group в Швейцарии и Сингапуре. Лицо, впрочем, должно оставаться видимым - за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским или санитарным соображениям.

15-страничный гид разбит на несколько тематических глав, включающих общие замечания к внешнему виду и более конкретные предписания относительно того, как должна выглядеть буквально каждая часть тела – от головы до ступней. Авторы руководства считают, что в любом профессиональном контексте внешний вид и поведение могут сыграть ключевую роль в том, как вас воспринимают люди. В зависимости от ситуации, то, как вы взаимодействуете с окружающим миром и как вы себя преподносите, может даже дать вам конкурентное преимущество. Как говорится, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление.

Учащийся EHL и, несомненно, будущий управленец солидного бизнеса должен уже со студенческой скамьи привыкать к действующим в профессиональной сфере стандартам. Так, макияж должен быть естественным и неброским, а волосы – ухоженными. Ношение солнцезащитных очков внутри зданий не соответствует нормам EHL. Видимые татуировки не должны превышать размером пятифранковую монету. Борода и усы допустимы, если они имеют явные признаки ежедневного ухода за ними, например, выбритые бока и четкие линии. Бородачам стоит запастись линейкой, так как максимально допустимая длина бороды составляет 1 сантиметр. Заботиться о красе ногтей нужно постоянно: руки должны быть чистыми и ухоженными, а ногти короткими. Цветной лак для ногтей допустим при условии, что он выдержан в классических тонах.

От студентов ожидается, что они будут носить пиджаки и жакеты, при этом кардиганы в качестве замены блейзера не подходят. Более того, водолазки или пуловеры без пиджака носить нельзя. Плечи должны быть закрыты, а минимальная ширина бретелек составляет 8,5 см. Приветствуются деловые рубашки на пуговицах сдержанных цветов, при этом составители руководства напоминают, что при ношении с галстуком воротнички должны быть застегнуты. Длина юбок и платьев должна быть быть чуть выше колена или не длиннее лодыжки. Ношение чулок или колготок обязательно с юбкой или платьем, за исключением теплой погоды. Обувь стоит выбирать классическую, закрытую и однотонную. Туфли должны быть начищены; сапоги и ботинки можно носить только с брюками, закрывающими их. Любопытно, что невидимые носки не рекомендуются: несмотря на тренд, под брюки стоит надевать длинные носки.

Однако не все запреты были сняты. Рубашки с непропорционально крупными узорами, футболки с крупными надписями, прозрачные ткани, оголенные плечи и животы, видимое белье, шорты, облегающая одежда по-прежнему запрещены. То же самое касается спортивной одежды и определенных материалов, таких как «кожа, джинсовая ткань, замша, шифон, вельвет». Кроме того, верхняя одежда должна оставаться в гардеробе, а не в аудиториях. Под запретом остаются пирсинг носа, языка, губ и бровей, яркая цветная помада, неестественный цвет волос (голубой, розовый). Не стоит надевать сапоги с юбками, обувь на платформе, туфли на каблуке выше 8,5 сантиметров, спортивную и пляжную обувь, а также сандалии. Снять пиджак и прийти в университет в темных джинсах можно только во время определенных дней, когда действует дресс-код «business casual».

Чем же продиктовано ослабление требований к внешнему виду? Руководство учебного заведения таким образом намерено способствовать разнообразию и большей инклюзивности в студенческом сообществе. «Учитывая то, что среди наших студентов более 120 национальностей, а наши офисы расположены по всему миру, включая  новый кампус в Сингапуре, нам показалось очевидным внедрить более инклюзивные стандарты для нашего сообщества, чтобы каждый мог выразить свой выбор стиля и свою индивидуальностью в полной мере. В рамках установленных рамок нашим сотрудникам и будущим менеджерам, которых мы готовим, теперь предлагается самостоятельно проанализировать наиболее подходящую манеру самопрезентации, что является отличным упражнением», - отмечает профессор Мишель Роша, генеральный директор EHL Group. Наверняка, свою роль сыграла и пандемия: молодежь и ранее не горела желанием носить галстуки и костюмы, а после череды локдаунов, длившихся более полутора лет, так и подавно. Обновление руководства по одежде не произошло само собой. EHL обратилась за советами к экспертам из разных областей, в частности, к Transgender Network Switzerland.

Добавим, что от галстуков в последнее время отказываются не только университеты, но и святая святых – швейцарские банки. Если раньше банкир без галстука воспринимался как что-то немыслимое, как священник без рясы, Земля без Луны или эмменталь без дырок, то теперь многие из них рады возможности снять, наконец, шелковую «удавку» с шеи.

 

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