Если вы следите за публикациями рейтингов лучших университетов мира в Нашей Газете, то наверняка знаете, что Лозаннская школа гостиничного менеджмента уже несколько лет подряд занимает первые места среди учебных заведений, готовящих специалистов в сфере гостиничного бизнеса. EHL славится не только первоклассным образованием, но и исторически строгим дресс-кодом для студентов. С 1893 года руководство университета подробно прописывает, что можно и что нельзя носить учащимся. Время от времени свод вестиментарных правил немного адаптировали, но только сейчас в него были внесены серьезные – практически революционные – изменения.

Прежде всего, Школа больше не делает различий по половому признаку, то есть разные правила для мужчин и женщин остались в прошлом. Именно по этой причине галстук, ранее обязательный только для мужчин, можно больше не носить. Еще одним не менее важным послаблением стало разрешение на ношение религиозных символов. Подвески, головные платки, тюрбаны и хиджабы теперь допускаются во всех кампусах EHL Group в Швейцарии и Сингапуре. Лицо, впрочем, должно оставаться видимым - за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским или санитарным соображениям.

15-страничный гид разбит на несколько тематических глав, включающих общие замечания к внешнему виду и более конкретные предписания относительно того, как должна выглядеть буквально каждая часть тела – от головы до ступней. Авторы руководства считают, что в любом профессиональном контексте внешний вид и поведение могут сыграть ключевую роль в том, как вас воспринимают люди. В зависимости от ситуации, то, как вы взаимодействуете с окружающим миром и как вы себя преподносите, может даже дать вам конкурентное преимущество. Как говорится, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление.

Учащийся EHL и, несомненно, будущий управленец солидного бизнеса должен уже со студенческой скамьи привыкать к действующим в профессиональной сфере стандартам. Так, макияж должен быть естественным и неброским, а волосы – ухоженными. Ношение солнцезащитных очков внутри зданий не соответствует нормам EHL. Видимые татуировки не должны превышать размером пятифранковую монету. Борода и усы допустимы, если они имеют явные признаки ежедневного ухода за ними, например, выбритые бока и четкие линии. Бородачам стоит запастись линейкой, так как максимально допустимая длина бороды составляет 1 сантиметр. Заботиться о красе ногтей нужно постоянно: руки должны быть чистыми и ухоженными, а ногти короткими. Цветной лак для ногтей допустим при условии, что он выдержан в классических тонах.

От студентов ожидается, что они будут носить пиджаки и жакеты, при этом кардиганы в качестве замены блейзера не подходят. Более того, водолазки или пуловеры без пиджака носить нельзя. Плечи должны быть закрыты, а минимальная ширина бретелек составляет 8,5 см. Приветствуются деловые рубашки на пуговицах сдержанных цветов, при этом составители руководства напоминают, что при ношении с галстуком воротнички должны быть застегнуты. Длина юбок и платьев должна быть быть чуть выше колена или не длиннее лодыжки. Ношение чулок или колготок обязательно с юбкой или платьем, за исключением теплой погоды. Обувь стоит выбирать классическую, закрытую и однотонную. Туфли должны быть начищены; сапоги и ботинки можно носить только с брюками, закрывающими их. Любопытно, что невидимые носки не рекомендуются: несмотря на тренд, под брюки стоит надевать длинные носки.

Однако не все запреты были сняты. Рубашки с непропорционально крупными узорами, футболки с крупными надписями, прозрачные ткани, оголенные плечи и животы, видимое белье, шорты, облегающая одежда по-прежнему запрещены. То же самое касается спортивной одежды и определенных материалов, таких как «кожа, джинсовая ткань, замша, шифон, вельвет». Кроме того, верхняя одежда должна оставаться в гардеробе, а не в аудиториях. Под запретом остаются пирсинг носа, языка, губ и бровей, яркая цветная помада, неестественный цвет волос (голубой, розовый). Не стоит надевать сапоги с юбками, обувь на платформе, туфли на каблуке выше 8,5 сантиметров, спортивную и пляжную обувь, а также сандалии. Снять пиджак и прийти в университет в темных джинсах можно только во время определенных дней, когда действует дресс-код «business casual».

Чем же продиктовано ослабление требований к внешнему виду? Руководство учебного заведения таким образом намерено способствовать разнообразию и большей инклюзивности в студенческом сообществе. «Учитывая то, что среди наших студентов более 120 национальностей, а наши офисы расположены по всему миру, включая новый кампус в Сингапуре, нам показалось очевидным внедрить более инклюзивные стандарты для нашего сообщества, чтобы каждый мог выразить свой выбор стиля и свою индивидуальностью в полной мере. В рамках установленных рамок нашим сотрудникам и будущим менеджерам, которых мы готовим, теперь предлагается самостоятельно проанализировать наиболее подходящую манеру самопрезентации, что является отличным упражнением», - отмечает профессор Мишель Роша, генеральный директор EHL Group. Наверняка, свою роль сыграла и пандемия: молодежь и ранее не горела желанием носить галстуки и костюмы, а после череды локдаунов, длившихся более полутора лет, так и подавно. Обновление руководства по одежде не произошло само собой. EHL обратилась за советами к экспертам из разных областей, в частности, к Transgender Network Switzerland.

Добавим, что от галстуков в последнее время отказываются не только университеты, но и святая святых – швейцарские банки. Если раньше банкир без галстука воспринимался как что-то немыслимое, как священник без рясы, Земля без Луны или эмменталь без дырок, то теперь многие из них рады возможности снять, наконец, шелковую «удавку» с шеи.