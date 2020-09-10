«Гардеробная революция в UBS» – такими словами встретила швейцарская пресса новость об ослаблении строгих правил дресс-кода в крупнейшем банке Конфедерации. В частности, с начала сентября работающие с клиентами сотрудники больше не должны носить галстук корпоративной расцветки, а сотрудницы – шейный платок.

Напомним, что эти аксессуары для специалистов по работе с клиентами были обязательными на протяжении примерно десяти лет, а в нашумевшем 44-страничном руководстве UBS регламентировалась чуть ли не каждая деталь гардероба – от рекомендуемого материала для женского нижнего белья (из микрофибры, а не хлопка, который «создает складки») до допустимой длины рукавов мужской рубашки, которые должны выглядывать из-под пиджака ровно на 1,5-2 сантиметра.

И вдруг, как гром среди ясного неба, дресс-код для части сотрудников решили отменить. Как же так? Банкир без галстука – это же что-то немыслимое, как священник без рясы, Земля без Луны, Москва без пробок, эмменталь без дырок или Швейцария без пасущихся на альпийских лугах коров.

«Чё делается-то?!», - воскликнула бы Надежда Кузякина, персонаж из советского фильма «Любовь и голуби». А делается вот что: банковская отрасль хочет идти в ногу со временем и старается избавиться от стереотипа о том, что банкиры всегда ходят только в серых костюмах, галстуках и очках. Причин для этого немало. Прежде всего, молодые клиенты – те самые миллениалы, за вниманием которых гоняются сейчас все компании мира, – настороженно относятся к взрослым «дядям» с портфелями и галстуками. Им понятнее образ типичного «айтишника» в кроссовках и серой футболке. Если для того, чтобы стать ближе к новому поколению, банкирам придется снять галстуки, то они сделают это незамедлительно.

Пример подает и руководство UBS: нынешний генеральный директор банка Серджио Эрмотти и заступающий на эту должность с 1 ноября Ральф Хамерс регулярно появляются без галстука и даже – о, ужас! – иногда расстегивают целых две верхних пуговицы рубашки.

Наконец, процесс упрощения банковского дресс-кода ускорил коронавирус, разделивший мир на «до» и «после». Многое из того, что считалось приемлемым до пандемии, сейчас кажется устаревшим. Мир, по крайней мере, модный не спешит возвращаться к прежней нормальной жизни и создает новую норму, в которую галстуки, жесткие воротники сорочек, неудобные туфли, а также любые другие сковывающие движения элементы больше не вписываются. После нескольких месяцев локдауна и удаленной работы возвращаться в «офисные доспехи» многим просто не хочется, да и какого-то особого сакрального смысла в этом нет. Как показал опыт работы из дома, производительность труда зависит не от дресс-кода, а эффективно работать можно и в пижаме. Во вчерашней рассылке от одного известного бренда, например, с полной серьезностью сообщалось, что под деловые жакеты модные девушки теперь носят удобные легинсы: так сказать, бизнес-стиль и комфорт в одном образе.

Швейцарцы отнеслись к нововведению по-разному. «Давно пора!», - пишут в комментариях в социальных сетях представители прогрессивной общественности, многие из которых – это, наверное, сами банкиры, радующиеся возможности снять, наконец, шелковую «удавку» с шеи. «Последние времена настают, если даже швейцарские банкиры теперь не носят галстуки», - парируют в ответ борцы за традиционные ценности. Если вы принадлежите ко второй категории, то вынуждены вас огорчить: примеру UBS намерен последовать еще один крупный швейцарский банк. Как сообщает RTS, отказаться от галстуков и разрешить сотрудникам банковских филиалов носить брюки-чинос и белые кроссовки намерены в Credit Suisse. И это не единичные примеры – многие другие кредитно-финансовые учреждения уже давно отказались от официального дресс-кода, оставив за сотрудниками право принимать окончательное решение. А как к таким переменам относятся наши читатели?