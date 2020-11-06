Несколько дней назад мы рассказали вам о часовом аукционе, который пройдет в Женеве уже в эти выходные. Раз уж мы затронули эту тему, то, забегая вперед, сообщим и еще об одном событии из этой серии, тем более что Piguet – Hôtel des Ventes Genève и Нашу Газету связывают давние партнерские отношения.

Среди разнообразных «русских» лотов, о которых еще пойдет речь, обратите внимание на часы Moscow Sky знаменитого швейцарского бренда Patek Philippe.

Выражение «l’œil de Moscou», в буквальном переводе – «глаз Москвы», прочно вошло во французский язык со времен холодной войны и означает, по сути, неусыпное наблюдение: подразумевается, что «глаз Москвы», как и библейское око, никогда не дремлет. Но ведь и за наблюдающим интересно понаблюдать! Вот и соединились в воображении главы часовой мануфактуры Patek Philippe Филиппа Стерна общечеловеческое стремление к звездам и многовековой интерес швейцарских умельцев к российскому рынку. В результате после золотых Star Caliber 2000 – первых в мире карманных часов, отражающих конфигурацию звездного неба с указанием положения звезд, и последовавшей за ними в 2002 году модели Sky Moon, демонстрировавшей на циферблате вид на ночное звездное небо из кантона Женева, появилась «русская модель» Moscow Sky. Таким образом была формально восстановлена связь между знаменитым брендом и Россией, существовавшая с 1860-х годов и до Октябрьской революции. О высокой оценке профессионализма мастеров Patek Philippe свидетельствует как выставленная в женевском музее фирмы золотая братина с двенадцатью стопками-ковшами – подарок мануфактуре от Николая II, так и не иссякающий поток посетителей в фирменном бутике в московском Столешниковом переулке.

Первыми, как водится, новую модель увидели посвященные: в 2008 году Филипп Стерн представил Moscow Sky на Baselworld, в то время – главном смотре достижений высокого часового искусства. А через год астрономическая модель Moscow Sky Ref. 5102 в корпусе из белого золота диаметром 43,1 мм была выпущена (специально для российских коллекционеров) всего в 50 экземплярах.

Конечно, как и любое произведение искусства, эти часы лучше один раз увидеть… Как описать циферблат с вращающейся против часовой стрелки картой ночного неба Северного полушария, на которой отражается угловое перемещение звезд при прохождении меридиана Сириусом и время прохождения меридиана Луной?!

Для индикации этих сложных астрономических показателей использованы расположенные друг над другом сапфировые диски, вращающиеся с разной скоростью. Фоном для небесного свода служит диск из голубого сапфирового стекла, закрепленный на колесе с 279 зубцами и символизирующий орбиту Луны. Над ним, на колесе с 356 зубцами, расположен еще один диск из сапфирового стекла – с картой звездного неба с одной стороны и изображением Млечного Пути с другой. На сапфировое стекло, защищающее три диска, нанесен эллипсовидный контур, очерчивающий границы небосвода, видимого из Москвы.

Часы Moscow Sky, выставляемые на аукцион Hôtel des Ventes Piguet, имеют номер 28 и представлены в оригинальной коробке со всеми аксессуарами, включая запонки и специальную тряпочку для протирания стекла. Почему-то эта тряпочка показалась нам особенно трогательной.

Торги будут проходить с 8 по 10 декабря 2020 года, а всеми лотами можно будет предварительно полюбоваться с 1 по 6 декабря.



За дополнительной информацией о предстоящем аукционе следите на сайте www.piguet.com, а тем, кто имеет туманное представление о том, как это происходит, предлагаем посмотреть короткое видео.