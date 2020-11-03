Ноябрь и декабрь – традиционный сезон аукционов, о самых значимых из которых мы стараемся вас информировать. Если вы никогда не бывали на живых торгах, то поверьте на слово – это особая атмосфера, под влиянием которой даже самый бесстрастный человек способен впасть в раж и приобрести совсем, при ближайшем рассмотрении, ненужную вещь, да еще за приличную сумму. Но зато какой азарт, какие страсти, какие воспоминания!



В воскресенье мы собирались, предусмотрительно оставив дома все способы оплаты, отправиться в женевский отель La Reserve, чтобы понаблюдать за одним из таких спектаклей, но объявленные в воскресенье женевскими властями новые ограничительные меры отменили и это шоу, сведя все к онлайн-перформансу. Для профессионалов и приближающимся к ним по знаниям любителей это мало что меняет – коронавирус не помешает им приобрести желанную модель часов, но все равно ужасно обидно, ведь эти торги, названные «Ретроспектива: 2000-2020», обещали быть особыми.



Не секрет, что часовое искусство обладает многовековой и богатой историей, которую порой можно проследить, просто листая каталог конкретного аукциона. Аукционный дом Phillips, который Наша Газета упоминала в связи с проходящим каждые два года в Женеве аукционом Only Watch, решил на этот раз сфокусировать свое внимание на новейшей часовой истории, а точнее, на прогрессе, достигнутом в этой области за последние двадцать лет – по оценкам специалистов, он сравним с достижениями всего предыдущего столетия! Парадоксально, но факт: именно в этот период часовое искусство, с одной стороны, превратилось в серьезный и солидный бизнес, а с другой – наблюдался расцвет независимых брендов, среди которых мы особенно выделяем партнера Нашей Газеты F.P. Journe. Успех этих «сумасшедших, поглощенных идеей-фикс», безусловно, заслуженный – ни один из них в начале карьеры не ставил своей целью разбогатеть, а стремился лишь к самовыражению, посвятив себя невероятно сложному и кропотливому делу.





Что же такого особенного произошло в мире часов за последние двадцать лет? Ответ на этот вопрос дают самые яркие независимые часовщики, а также историки, специализированные журналисты, руководители брендов и прочие примкнувшие к ним представители индустрии в документальном фильме «Момент времени: часовое искусство в начале 21 века», подготовленном Артуром Тушо к предстоящему аукциону.



По мнению этих сведущих людей, именно в этот период произошла консолидация индустрии – бренды постарались объединить, каждый в своем «доме», все связанные с производством часов профессии, от непосредственно создателей часовых механизмов до гравировальщиков и декораторов. Параллельно появились фирменные журналы, сайты, страницы в соцсетях, что сделало эту таинственную раньше профессию более открытой и доступной: «Выдающиеся часовщики, раньше казавшиеся недостижимыми полубогами, оказались живыми людьми, которым можно отправить мэйл и получить ответ, часы которых можно купить онлайн», - отметил один из комментаторов.



Еще одна интересная тенденция – омоложение коллекционеров: среди тех, кто начинает собирать часы, немало тридцатилетних, а есть и моложе, те самые миллениалы, о вкусах и финансовых возможностях которых Наша Газета уже рассказывала. (О, как позавидуют часовщикам руководители оперных театров и симфонических оркестров!) Многолетний руководитель часового департамента в люксовом холдинге LVMH Жан-Клод Бивер объясняет это явление ростом интереса молодежи к искусству в целом. А спрос определяет предложение: все больше брендов открывают собственные музеи, позволяющие проследить их развитие, и вносят в новые модели часов элементы исторического дизайна, что придает им столько модный сейчас винтажный вид.



«Часы независимых мастеров, сотрудничающих с первоклассными ремесленниками-декораторами, пользуются все большим спросом в силу своей ярко выраженной индивидуальности, редкости, а также персонализированного подхода к каждому клиенту, которому хочется побеседовать с живым человеком», - рассуждает Франсуа-Поль Журн, шесть моделей которого выставлены на предстоящие торги.



Общий процесс демократизации повлиял и на часовые аукционы. Если раньше они больше походили на закрытые клубы, до 90% членов которых составляли дилеры и лишь – 10% коллекционеры, то сейчас, благодаря современным технологиям, за часовыми торгами следят тысячи людей во всем мире. Это несомненный плюс, поскольку, по мнению знатоков, чем выше число участников аукциона, тем вернее, точнее цена продажи той или иной модели. Может, и вам прицениться и обзавестись часами, которые, по словам уже упоминавшегося Жан-Клода Бивера, наделят ваше запястье и душой, и статусом? Все подробности вы узнаете здесь, а пока предлагаем посвятить долгий ноябрьский вечер просмотру фильму – идти все равно некуда!