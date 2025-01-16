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четверг, 16 января 2025 года   

«Мода и спорт» |«Mode et sport»

Автор: , Лозанна, .

Фото: Nashagazeta.ch

В Олимпийском музее в Лозанне проходит выставка, посвященная эволюции спортивной одежды и подготовленная в сотрудничестве с Музеем декоративного искусства в Париже.

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Le Musée Olympique de Lausanne présente une exposition consacrée à l’évolution des vêtements de sport et réalisée en collaboration avec le Musée des Arts Décoratifs de Paris.

Олимпийский музей – не самое очевидное место для проведения модных выставок. На первый взгляд, спорт и мода имеют мало общего. Фанаты спорта смотрят зрелищные матчи, любители моды разглядывают модные показы. У одних восхищение вызывают спортивные рекорды, а другим важнее цвет, пропорции, силуэт и крой, а не то, кто выше прыгнул или сильнее ударил ракеткой по мячу. С другой стороны, спорт и мода имеют множество точек соприкосновения и за последнее столетие значительно повлияли друг на друга: современные спортсмены нередко носят наряды, достойные подиумов Недели моды, а разработанные для занятия спортом технологичные ткани активно используются в повседневной одежде.

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выставки в швейцарии
спортивная мода
Олимпийский музей в Лозанне
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