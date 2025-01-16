Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 16.01.2025.
В Олимпийском музее в Лозанне проходит выставка, посвященная эволюции спортивной одежды и подготовленная в сотрудничестве с Музеем декоративного искусства в Париже.|
Le Musée Olympique de Lausanne présente une exposition consacrée à l’évolution des vêtements de sport et réalisée en collaboration avec le Musée des Arts Décoratifs de Paris.
Олимпийский музей – не самое очевидное место для проведения модных выставок. На первый взгляд, спорт и мода имеют мало общего. Фанаты спорта смотрят зрелищные матчи, любители моды разглядывают модные показы. У одних восхищение вызывают спортивные рекорды, а другим важнее цвет, пропорции, силуэт и крой, а не то, кто выше прыгнул или сильнее ударил ракеткой по мячу. С другой стороны, спорт и мода имеют множество точек соприкосновения и за последнее столетие значительно повлияли друг на друга: современные спортсмены нередко носят наряды, достойные подиумов Недели моды, а разработанные для занятия спортом технологичные ткани активно используются в повседневной одежде.
Les Lazares ressuscités de Polina BarskovaAujourd’hui, les librairies de Suisse et de France mettent en place le recueil de textes de Polina Barskova intitulé Tableaux vivants – ce dans une traduction française publiée à l’enseigne de la maison d'édition lausannoise Noir sur Blanc.
Хорошие новости от НацбанкаПосле двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.
Музей как место примиренияНи одна из сфер нашей жизни не оказывается обойденной политикой, а ошибки нечистоплотных предпринимателей часто приходится расхлебывать искусствоведам и историкам.
Хорошие новости от НацбанкаПосле двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.
Русская мафия и отмывание денегБывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Добавить комментарий