«Мода и спорт» |«Mode et sport»

Олимпийский музей – не самое очевидное место для проведения модных выставок. На первый взгляд, спорт и мода имеют мало общего. Фанаты спорта смотрят зрелищные матчи, любители моды разглядывают модные показы. У одних восхищение вызывают спортивные рекорды, а другим важнее цвет, пропорции, силуэт и крой, а не то, кто выше прыгнул или сильнее ударил ракеткой по мячу. С другой стороны, спорт и мода имеют множество точек соприкосновения и за последнее столетие значительно повлияли друг на друга: современные спортсмены нередко носят наряды, достойные подиумов Недели моды, а разработанные для занятия спортом технологичные ткани активно используются в повседневной одежде.