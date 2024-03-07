Автор: Заррина Салимова, Париж-Сьон, 07.03.2024.
Швейцарский дизайнер Кевин Жерманье удивил гостей парижской недели моды, устроив модный показ под аккомпанемент валезанского духового оркестра.|
Le styliste suisse Kevin Germanier a surpris les invités de la Fashion Week de Paris avec un défilé de mode accompagné par une fanfare valaisanne.
Попасть в официальное расписание показов Paris Fashion Week, да еще между показами Christian Dior и Yves Saint Laurent – это уже показатель успешности для молодого дизайнера. Но валезанцу Кевину Жерманье этого, видимо, показалось недостаточно. Как заставить прессу говорить о себе? Как добиться упоминаний в социальных сетях? Как обратить на себя внимание как можно большей аудитории? Как сделать так, чтобы Париж встретил тебя с фанфарами? Ответ очевиден: нужно приехать в модную столицу со своим оркестром, который сыграет фанфары только для тебя!
Их разыскивает РоссияНа днях стало известно, что министерство внутренних дел России разыскивает десять граждан Швейцарии. Кто они?
Результаты голосования 3 мартаПолучат ли швейцарские пенсионеры подарок в виде 13-й пенсии? И будет ли повышен пенсионный возраст?
О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Добавить комментарий