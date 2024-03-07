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четверг, 7 марта 2024 года   

В Париж – со своими фанфарами |À Paris avec sa propre fanfare

Автор: , Париж-Сьон, .

Скриншот репортажа RTS

Швейцарский дизайнер Кевин Жерманье удивил гостей парижской недели моды, устроив модный показ под аккомпанемент валезанского духового оркестра.

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Le styliste suisse Kevin Germanier a surpris les invités de la Fashion Week de Paris avec un défilé de mode accompagné par une fanfare valaisanne.

Попасть в официальное расписание показов Paris Fashion Week, да еще между показами Christian Dior и Yves Saint Laurent – это уже показатель успешности для молодого дизайнера. Но валезанцу Кевину Жерманье этого, видимо, показалось недостаточно. Как заставить прессу говорить о себе? Как добиться упоминаний в социальных сетях? Как обратить на себя внимание как можно большей аудитории? Как сделать так, чтобы Париж встретил тебя с фанфарами? Ответ очевиден: нужно приехать в модную столицу со своим оркестром, который сыграет фанфары только для тебя!

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кевин жерманье
швейцарская мода
швейцарский стиль
швейцарские дизайнеры
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