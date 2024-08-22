В отличие от церемонии открытия, ставшей, наверное, одной из самых обсуждаемых в олимпийской истории, закрытие Летних игр прошло намного более предсказуемо, спокойно и традиционно. Но и там было на что посмотреть и чему удивиться – в том числе благодаря причудливым костюмам Кевина Жерманье.

Нашим постоянным читателям это имя может показаться смутно знакомым – и не зря. Мы уже рассказывали о творчестве 32-летнего уроженца кантона Вале, когда он решил удивить гостей парижской недели моды, устроив модный показ под аккомпанемент валезанского духового оркестра. Новый толчок его карьере дала Олимпиада: организаторы доверили швейцарскому дизайнеру, наряды от которого носят Тейлор Свифт, Леди Гага, Бейонсе и Рианна, создание костюмов для финального шоу.

Можно предположить, что, помимо таланта, творчество Кевина Жерманье привлекло внимание команды постановщиков еще и своей сильной устойчивой составляющей. Дело в том, что дизайнер занимается ответственной модой и стремится уменьшить отходы и углеродный след: он перерабатывает и повторно использует материалы, буквально превращая текстильные обрезки и «неликвид» в элегантные и этичные изделия высокой моды. Такая концепция, несомненно, пришлась по душе оргкомитету, который поставил своей целью провести одни из самых (если не самые) экологичных и «зеленых» Олимпийских игр.

Олимпийский проект оказался крупнейшим в карьере Кевина Жерманье, которому пришлось разработать образы для сотни артистов, танцоров, акробатов и певцов – в три раза больше участников, чем на обычном показе мод. Создавая костюмы, дизайнер остался верен своему экстравагантному стилю, вдохновленному страстью к научной фантастике, манге и видеоиграм.

По задумке постановщиков, финальное шоу представляло собой антиутопию: межзвездный путешественник прибыл на разрушенную Землю и нашел на ней следы олимпийского движения. Главный герой спектакля, французский танцор Артур Кадре, приземлился на «Стад де Франс» в золотистом костюме, расшитом 20 000 бусин (и чем-то напоминающем образ «пчелы» Турандот в недавней постановке на сцене Цюрихского оперного театра).

Источником вдохновения для дизайнера стала золотая пластинка, прикрепленная к космическому аппарату «Voyager» и содержащая информацию о жителях, флоре, фауне, культуре и науке Земли – на случай, если зонд обнаружит внеземная цивилизация. Все элементы наряда были подвергнуты апсайклингу. Заметно поврежденные блестки, окислившиеся бусины на маске – благодаря таким деталям костюм выглядит так, будто он действительно побывал в космосе. В принципе, именно так мог бы выглядеть олимпийский атлет, если бы Игры проходили в другой галактике.

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Французские модные эксперты пришли в восторг от работы Кевина Жерманье и уже с нетерпением ждут осенней недели моды в Париже, надеясь, что новая коллекция дизайнера окажется столь же эффектной, как и его костюмы для Олимпиады.

Добавим, что в Париже швейцарская сборная завоевала восемь медалей. Единственное золото команде принесла Кьяра Леоне, выигравшая соревнования по стрельбе из трехпозиционной винтовки среди женщин.

К слову, о стрельбе. Швейцарский монетный двор на днях выпустил специальную монету, посвященную 200-летию Швейцарской федерации стрелкового спорта (FST), которая насчитывает около 130 000 членов и 2 600 стрелковых обществ. Это – пятая по величине спортивная ассоциация в Швейцарии. Памятная монета номиналом 50 франков изготовлена из золота 900 пробы и весит 11,29 г. На аверсе изображена мишень, а по краю отчеканены годы «1824» и «2024» и надпись «200 лет FST». На реверсе указаны номинал и год выпуска монеты, а в центре изображен старинный стрелковый щит. Монета выпущена ограниченным тиражом в количестве пяти тысяч экземпляров.