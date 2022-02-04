Швейцарская, теплая, экологичная |Suisse, chaude, durable

Зимняя Олимпиада в этом году проходит в напряженном политическом контексте: правозащитные организации упрекают Пекин в неоднократных нарушениях прав человека; экологи с ужасом рассматривают спутниковые снимки, на которых виден масштаб строительства олимпийских объектов в Китае, и задаются вопросом об объеме нанесенного природе ущерба; некоторые страны бойкотируют Игры; а спортсмены, несмотря на давление, строгие санитарные правила и необходимость каждый день сдавать тесты на коронавирус, готовятся к главным соревнованиям в их карьере.