Автор: Заррина Салимова, Берн, 4. 02. 2022.
Сегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.|
Les 24e Jeux olympiques d’hiver s’ouvrent aujourd’hui à Pékin, avec la participation d’athlètes de quelque 90 pays, y compris la Confédération. Pour la première fois, l’équipe suisse portera des vêtements d’une marque suisse.
Зимняя Олимпиада в этом году проходит в напряженном политическом контексте: правозащитные организации упрекают Пекин в неоднократных нарушениях прав человека; экологи с ужасом рассматривают спутниковые снимки, на которых виден масштаб строительства олимпийских объектов в Китае, и задаются вопросом об объеме нанесенного природе ущерба; некоторые страны бойкотируют Игры; а спортсмены, несмотря на давление, строгие санитарные правила и необходимость каждый день сдавать тесты на коронавирус, готовятся к главным соревнованиям в их карьере.
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