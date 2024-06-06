Олимпийские игры – это не только борьба за титул быстрейших и сильнейших, но и, в каком-то смысле, соревнование в области моды. Не знаем, как вы, а мы любим рассматривать костюмы национальных сборных во время церемонии открытия, ведь одежду для спортсменов нередко шьют известные модные марки. Форму для Италии, например, в этом году создал дом Armani, а для Франции – люксовый бренд Berluti, входящий в концерн LVMH. Швейцарцы, как правило, всегда выступали в чем-то красном, но в Париже они удивят публику авангардной экипировкой.

Форма для швейцарских атлетов была создана цюрихской компанией On, которая, несмотря на скандалы, остается партнером олимпийской сборной Швейцарии, причем уже с 2020 года. Если раньше в олимпийских коллекциях одежды доминировал красный, то сейчас основным цветом стал белый. Внимание сразу приковывает разноцветный градиент, напоминающий радугу. Дизайн основан на сочетании гербов швейцарских кантонов, что соответствует теме коллекции: «United4Excellence – вместе к высоким результатам». «Этот спектр символизирует разнообразие культур, 26 кантонов и в то же время спортивные федерации, которые вместе в составе швейцарской команды добиваются высочайших результатов», - пояснил дизайнер On Тило Алекс Бруннер. По его словам, коллекция призвана помочь спортсменам «почувствовать и излучать гордость за разнообразие и культуру своей страны».

Работа над экипировкой заняла около двух лет. При разработке дизайна основное внимание уделялось функциональности и инновациям. «Звездой» коллекции уже стала легкая куртка-бомбер «Ceremony Jacket», сделанная из переработанного пластика, найденного в швейцарских реках и озерах. Из соображений экологичности для всех белых материалов были исключены такие водо- и энергоемкие технологии, как отбеливание и окрашивание, поэтому оттенки белого разнятся. Большая часть одежды была отшита в Португалии.

Коллекция состоит из 24 сочетающихся между собой предметов и разделена на четыре категории: одежда для церемонии открытия, для повседневной жизни в Олимпийской деревне, для тренировок и для церемонии вручения медалей. Помимо одежды и обуви, в экипировку также входят аксессуары, такие как тренировочные и дорожные сумки, кепки и носки. Коллекция отличается высоким качеством, при этом в ней отсутствуют недорогие вещи, специально модифицированные для фанатов. Болельщики могут носить ту жу одежду, что и спортсмены, за одним небольшим исключением: форма спортсменов имеет маркировку «swiss team».

Что касается Чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, то швейцарцы выйдут на поле в форме Puma. Белые футболки были вдохновлены вершиной Юнгфрауйох, где находится самая высокая железнодорожная станция в Европе. Синие акценты (V-образный вырез и кант на рукавах), видимо, должны напоминать о снеге, горах и льде, а узорчатые линии, по задумке дизайнеров, отсылают к шпалам железной дороги «Юнгфрау». Домашние же футболки имеют красный цвет, белую горловину и белый кант на рукавах. Вертикальные полосы с графичным изображением эдельвейса вдохновлены традиционным швейцарским костюмом.

Если верить пресс-релизу Швейцарской футбольной ассоциации (SFV), форма «объединяет культурное наследие страны с ее альпийской элегантностью». Затрудняемся сказать, что такое альпийская элегантность. Элегантность сурка? Горного козла? Пасущихся на альпийских лугах коров? (Вообще, пестрящий бессмысленными штампами пресс-релиз SFV может служить прекрасным образцом того, как не нужно писать).

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Футболистам форма, судя по всему понравилась. Гранита Джаку, например, больше всего впечатлили эдельвейсы на домашних футболках и синие «освежающие» акценты на гостевой форме. «Вместе с нашими болельщиками мы сделаем все возможное, чтобы успешно выступить на чемпионате Европы этим летом», - пообещал капитан сборной Швейцарии. Пожелаем Nati удачи!