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четверг, 6 июня 2024 года   

Форма победителей |Tenues des champions

Автор: , Берн, .

Швейцарская экипировка для Олимпийских и Паралимпийских игр. Фото: Swiss Olympic

В чем швейцарские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх во Франции и на Евро-2024 в Германии?

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Que porteront les athlètes suisses aux Jeux olympiques en France et à l’Euro 2024 en Allemagne?

Олимпийские игры – это не только борьба за титул быстрейших и сильнейших, но и, в каком-то смысле, соревнование в области моды. Не знаем, как вы, а мы любим рассматривать костюмы национальных сборных во время церемонии открытия, ведь одежду для спортсменов нередко шьют известные модные марки. Форму для Италии, например, в этом году создал дом Armani, а для Франции – люксовый бренд Berluti, входящий в концерн LVMH. Швейцарцы, как правило, всегда выступали в чем-то красном, но в Париже они удивят публику авангардной экипировкой.

Форма для швейцарских атлетов была создана цюрихской компанией On, которая, несмотря на скандалы, остается партнером олимпийской сборной Швейцарии, причем уже с 2020 года. Если раньше в олимпийских коллекциях одежды доминировал красный, то сейчас основным цветом стал белый. Внимание сразу приковывает разноцветный градиент, напоминающий радугу. Дизайн основан на сочетании гербов швейцарских кантонов, что соответствует теме коллекции: «United4Excellence – вместе к высоким результатам». «Этот спектр символизирует разнообразие культур, 26 кантонов и в то же время спортивные федерации, которые вместе в составе швейцарской команды добиваются высочайших результатов», - пояснил дизайнер On Тило Алекс Бруннер. По его словам, коллекция призвана помочь спортсменам «почувствовать и излучать гордость за разнообразие и культуру своей страны».

Работа над экипировкой заняла около двух лет. При разработке дизайна основное внимание уделялось функциональности и инновациям. «Звездой» коллекции уже стала легкая куртка-бомбер «Ceremony Jacket», сделанная из переработанного пластика, найденного в швейцарских реках и озерах. Из соображений экологичности для всех белых материалов были исключены такие водо- и энергоемкие технологии, как отбеливание и окрашивание, поэтому оттенки белого разнятся. Большая часть одежды была отшита в Португалии.

Коллекция состоит из 24 сочетающихся между собой предметов и разделена на четыре категории: одежда для церемонии открытия, для повседневной жизни в Олимпийской деревне, для тренировок и для церемонии вручения медалей. Помимо одежды и обуви, в экипировку также входят аксессуары, такие как тренировочные и дорожные сумки, кепки и носки. Коллекция отличается высоким качеством, при этом в ней отсутствуют недорогие вещи, специально модифицированные для фанатов. Болельщики могут носить ту жу одежду, что и спортсмены, за одним небольшим исключением: форма спортсменов имеет маркировку «swiss team».

Что касается Чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, то швейцарцы выйдут на поле в форме Puma. Белые футболки были вдохновлены вершиной Юнгфрауйох, где находится самая высокая железнодорожная станция в Европе. Синие акценты (V-образный вырез и кант на рукавах), видимо, должны напоминать о снеге, горах и льде, а узорчатые линии, по задумке дизайнеров, отсылают к шпалам железной дороги «Юнгфрау». Домашние же футболки имеют красный цвет, белую горловину и белый кант на рукавах. Вертикальные полосы с графичным изображением эдельвейса вдохновлены традиционным швейцарским костюмом.

Если верить пресс-релизу Швейцарской футбольной ассоциации (SFV), форма «объединяет культурное наследие страны с ее альпийской элегантностью». Затрудняемся сказать, что такое альпийская элегантность. Элегантность сурка? Горного козла? Пасущихся на альпийских лугах коров? (Вообще, пестрящий бессмысленными штампами пресс-релиз SFV может служить прекрасным образцом того, как не нужно писать).

Но вернемся к техническим характеристикам униформы. При производстве реплик футболок (версий для болельщиков) применялся процесс re:fibre от Puma, который позволяет ответственно перерабатывать текстильные отходы и повторно использовать материалы без ущерба для качества. Аутентичная версия футболок выполнена с использованием инновационной технологии ultraweave, которая гарантирует оптимальную производительность и комфорт на поле. Обе серии футболок также оснащены влагорегулирующей технологией drycell, которая отводит пот от кожи.

Футболистам форма, судя по всему понравилась. Гранита Джаку, например, больше всего впечатлили эдельвейсы на домашних футболках и синие «освежающие» акценты на гостевой форме. «Вместе с нашими болельщиками мы сделаем все возможное, чтобы успешно выступить на чемпионате Европы этим летом», - пообещал капитан сборной Швейцарии. Пожелаем Nati удачи!

олимпийские игры
чемпионат европы по футболу
спортивная мода
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