Миллиарды – садовнику? |Des milliards pour un jardinier?

Славящийся своими люксовыми изделиями из кожи бренд Hermès, как правило, попадает в заголовки статей в связи с выходом новых коллекций или появлением нового парфюма. На этот раз повод совсем иной: в центре внимания СМИ оказались намерения Николя Пюэша, крупнейшего акционера модного дома и внука основателя Hermès Тьерри Эрмеса.