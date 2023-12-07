Автор: Заррина Салимова, Берн, 07.12.2023.
Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.|
Le petit-fils du fondateur d’Hermès veut adopter son ex-domestique afin de lui léguer sa fortune. Ces intentions se heurtent à des oppositions.
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Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
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