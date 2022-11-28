Автор: Заррина Салимова, Берн, 28. 11. 2022.
С 1 января 2023 года в Швейцарии вступят в силу новые положения, которые стоит учитывать при составлении завещания.|
À partir du 1er janvier 2023, de nouvelles dispositions à prendre en compte lors de la rédaction d’un testament entreront en vigueur en Suisse.
Многие люди не хотят составлять завещание, потому что оно заставляет их задуматься о конечности собственной жизни. Но готовиться к этому стоит – особенно в том случае, когда у человека есть имущество или состояние, а также когда он планирует крупные изменения в собственной жизни, такие как создание семьи, покупка дома или открытие бизнеса.
В скором будущем у швейцарцев будет больше свободы в принятии решения относительно того, кому они хотят завещать свое имущество. Дело в том, что швейцарское наследственное право устарело: положения Гражданского кодекса насчитывают более ста лет и ориентированы на традиционные модели семьи. Со следующего года будут действовать правила, адаптированные к современным реалиям.
Гражданский кодекс различает лиц, претендующих на наследство по закону, и наследников, защищенных обязательной долей, под которой понимается определенная законом часть наследства, которая не может быть уменьшена или изъята без основания для его лишения. С 1 января 2023 года обязательные части станут меньше. Для прямых потомков, то есть детей, этот показатель снижается с 75% до 50% от законного наследства. Обязательная часть для родителей отменяется, но остается неизменной для переживших супругов и зарегистрированных партнеров. Благодаря этому изменению, можно будет, наделив законных наследников обязательной долей, свободно распоряжаться остальным имуществом. Если человек не состоит в браке и не имеет детей, то он полностью свободен. Если он больше не хочет включать своих родителей в завещание, то может удалить их долю.
В случае, если пара проходит процедуру развода, обязательная доля мужа или жены может быть отменена сразу после начала бракоразводного процесса.
В случае оформления наследственного договора дарение будет возможно только в ограниченном объеме. Единовременная сумма на день рождения дочери или купон на свадьбу племянника по-прежнему разрешены. Но подарки, выходящие за эти рамки, такие как доля в недвижимости или компании, теперь могут быть оспорены, если они не упомянуты в договоре. Если вы все еще хотите делать подарки другим лицам, несмотря на существующий договор, то в него необходимо внести изменения и дополнения. Лучше всего прямо указать, можете ли вы делать подарки и в каком объеме. Все стороны должны согласиться с поправками, а если одна из сторон уже скончалась, то внести изменения в договор невозможно.
Помимо имущества, по наследству может передаваться и право на так называемый узуфрукт (вещное право пользования чужим имуществом с правом присвоения доходов от него, но с условием сохранения его целостности, ценности и хозяйственного назначения). Пример: мужчина оставляет после себя жену и двоих детей. Он может указать в своем завещании, что жена получает свое законное право на наследство в виде имущества, а также узуфрукт законного права на наследство детей. Это означает, например, что она может продолжать жить в недвижимости и использовать доход от нее для покрытия расходов на проживание. Узуфрукт предназначен для того, чтобы жена не была вынуждена продавать имущество после смерти мужа, чтобы иметь возможность выплатить детям их долю наследства. Если переживший супруг или зарегистрированный партнер вступает в повторный брак, узуфрукт доли детей в наследстве прекращается по закону, и они могут им распоряжаться по своему усмотрению. Супруги могут завещать узуфрукт друг другу в этой форме только в том случае, если у них есть совместные (родные или усыновленные) дети, но не пасынки.
Согласно новым положениям, сумма на счету третьего компонента пенсионной системы (3а) не входит в наследство. Однако если у скончавшегося нет других активов, кроме этого счета, то защищенные обязательной частью наследники могут потребовать компенсации.
В случае кончины до 1 января 2023 года по-прежнему будет действовать старое наследственное право, а после этой даты будет применяться новый закон – в том числе и к существующим завещаниям.
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