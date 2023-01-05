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пятница, 6 января 2023 года   

Hermès усиливает часовое направление|Hermès renforce la production horlogère

Автор: Надежда Сикорская, Брёгге, 5. 01. 2023.

Одна из самых популярных и не самых дорогих моделей Hermès © Maison Hermès

Знаменитый люксовый бренд не перестанет удивлять своих поклонников.

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La grande marque de luxe veut encore surprendre ces clients.

Если сразу, не задумываясь: с чем у вас ассоциируется Hermès? У большинства наверняка с шейными платками разных размеров и самых невероятных принтов. На втором месте сумки: несмотря на их дороговизну, очередь на некоторые модели, Birkin или Kelly, надо занимать за несколько лет (!). Далее идут духи, обувь, одежда, галстуки, перчатки В области часового производства бренд относительный новичок по сравнению с теми, чья история исчисляется столетиями. Но продвижение его, за которым Наша Газета внимательно следит, впечатляет. Еще в 2011 году мы обращали ваше внимание на присутствие Hermès на Baselworld, а в 2018-м отметили его первое на тот момент участие в Международном  Салоне высокого часового искусства в Женеве. Последний по времени успех в этом направлении был совсем недавно: в ноябре 2022 года часы Arceau Le temps voyageur Hermès стали победителями в категории Женские часы с усложнениями на Гран-при высокого часового искусства.

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Hermès усиливает часовое направление

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