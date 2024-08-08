Hermès: как заработать 7,5 миллиардов и потерять двенадцать? |Hermès: comment gagner 7,5 milliards et en perdre douze ?

Анализ объявленных результатов оказался делом непростым даже для опытных специалистов. Расчеты на рост спроса на предметы роскоши в Китае не оправдались. В Швейцарии статистика экспорта часов свидетельствует о резком падении: -36,5% в июне, -21,6% с начала года, по сравнению с 2023-м. Аналогичная ситуация с Гонконгом: -23,1% в июне, -19,9% за шесть месяцев. Swatch Group, единственная чисто часовая компания в отрасли, заплатила высокую цену, сократив продажи на 14,3% (по текущему курсу) и, прежде всего, потеряв операционную прибыль более чем на 70% в первой половине года.