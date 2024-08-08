Автор: Надежда Сикорская, Париж-Женева, 08.08.2024.
Недавно в Париже стали известны результаты люксовой индустрии за первое полугодие 2024 году: всех удивил ошеломительный успех французского бренда, присутствие которого становится все заметнее в Швейцарии. И тоже ошеломляет, причем по разным причинам.|
Les résultats de l’industrie du luxe au premier semestre 2024 ont été annoncés et le succès phénoménal du groupe français a surpris plus qu’un expert. Sa présence en Suisse est de plus en plus notable, pour d’autre raisons également.
Анализ объявленных результатов оказался делом непростым даже для опытных специалистов. Расчеты на рост спроса на предметы роскоши в Китае не оправдались. В Швейцарии статистика экспорта часов свидетельствует о резком падении: -36,5% в июне, -21,6% с начала года, по сравнению с 2023-м. Аналогичная ситуация с Гонконгом: -23,1% в июне, -19,9% за шесть месяцев. Swatch Group, единственная чисто часовая компания в отрасли, заплатила высокую цену, сократив продажи на 14,3% (по текущему курсу) и, прежде всего, потеряв операционную прибыль более чем на 70% в первой половине года.
Vie humaine comme monnaie d’échangeChers lecteurs, il y a quelques jours, je vous ai donné rendez-vous en septembre ; mais l’actualité est telle que je me sens contrainte de rompre ce vœu de silence mensuel.
Аттракцион неслыханной щедрости в ЦугеВласти богатейшего кантона Швейцарии готовят для населения ряд подарков.
Как монахи приютили Наполеона и Александра ДюмаВместе с нашим приглашенным автором Натальей Бегловой продолжаем познавать Швейцарию и подыскивать подходящие места для отдыха.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Ирина Баблоян: «Я очень хочу вернуться домой!»Российская журналистка рассказала Нашей Газете о своей жизни и работе в условиях войны.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Добавить комментарий