От собачьего ошейника – к сумке |Du collier de chien au sac à main

Продажи компаний, производящих предметы роскоши, растут, а их рентабельность превышает допандемийный уровень. Согласно ежегодному исследованию компании Bain & Company и ассоциации итальянских производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma, в 2023 году общий объем рынка люкса достиг 1,5 трлн евро, что соответствует росту на 8-10% по сравнению с 2022 годом. При этом рынок личных предметов роскоши, то есть ядра люксовой индустрии, достиг 362 млрд евро (хотя показатели и ухудшались квартал за кварталом из-за противоречивых сигналов от вновь ускоряющейся китайской экономики и замедляющихся рынков в США и Европе).