Автор: Заррина Салимова, Берн, 18.04.2024.
Рассказ о том, как индустрия роскоши старается привлечь новых клиентов с помощью брендирования товаров самого разного назначения и так называемых продуктов начального уровня.|
Comment l’industrie du luxe tente-t-elle d’attirer de nouveaux clients en posant sa griffe sur une grande variété de produits et en utilisant des produits d’entrée de gamme?
Продажи компаний, производящих предметы роскоши, растут, а их рентабельность превышает допандемийный уровень. Согласно ежегодному исследованию компании Bain & Company и ассоциации итальянских производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma, в 2023 году общий объем рынка люкса достиг 1,5 трлн евро, что соответствует росту на 8-10% по сравнению с 2022 годом. При этом рынок личных предметов роскоши, то есть ядра люксовой индустрии, достиг 362 млрд евро (хотя показатели и ухудшались квартал за кварталом из-за противоречивых сигналов от вновь ускоряющейся китайской экономики и замедляющихся рынков в США и Европе).
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