Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 18 апреля 2024 года   

От собачьего ошейника – к сумке |Du collier de chien au sac à main

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Рассказ о том, как индустрия роскоши старается привлечь новых клиентов с помощью брендирования товаров самого разного назначения и так называемых продуктов начального уровня.

|

Comment l’industrie du luxe tente-t-elle d’attirer de nouveaux clients en posant sa griffe sur une grande variété de produits et en utilisant des produits d’entrée de gamme?

Продажи компаний, производящих предметы роскоши, растут, а их рентабельность превышает допандемийный уровень. Согласно ежегодному исследованию компании Bain & Company и ассоциации итальянских производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma, в 2023 году общий объем рынка люкса достиг 1,5 трлн евро, что соответствует росту на 8-10% по сравнению с 2022 годом. При этом рынок личных предметов роскоши, то есть ядра люксовой индустрии, достиг 362 млрд евро (хотя показатели и ухудшались квартал за кварталом из-за противоречивых сигналов от вновь ускоряющейся китайской экономики и замедляющихся рынков в США и Европе).

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
люкс
индустрия роскоши
предметы роскоши
Статьи по теме: 
Этическая роскошь – формула серьезных потребителей?
Этическая роскошь Chopard
Искусство, роскошь и нерациональное расходование пищи
В сетях роскоши
В Церматте роскошь гарантирована
Индустрия роскоши надеется на китайских потребителей
Когда роскошь во благо
В кризис люкс становится «дешевле»
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Встреча с Марией Степановой | Rencontre avec Marina Stepanova
понедельник, 22 апреля 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Стоит ли ждать, пока грянет гром?

 Число правонарушений, зарегистрированных швейцарской полицией в 2023 году, выросло на 14% по сравнению с предыдущим годом. И что с этим делать?

Всего просмотров: 685

Оружейная промышленность и нейтралитет

 После того как Берн отклонил несколько заявок на реэкспорт военных материалов, отношения швейцарских производителей оружия с европейскими партнерами осложнились.

Всего просмотров: 563

Как Швейцария будет контролировать системно значимые банки?

 После краха Сredit Suisse Федеральный совет решил ужесточить механизм «слишком большой, чтобы обанкротиться». Предложенный властями пакет из двух десятков мер вызвал энтузиазм не у всех.

Всего просмотров: 445
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,333

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,658

420 000 долларов за часы F.P.Journe

 Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 974
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top