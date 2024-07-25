«Жемчужина в короне высокого часового искусства» – представители PR-службы LVMH не поскупились на комплименты, объявляя о пополнении в семье люксового концерна. В случае с L’Epée такие пышные эпитеты – не преувеличение, а дань уважения 185-летней истории мануфактуры.

Компания была основана Огюстом Л’Эпе в 1839 году во французском Безансоне и первоначально специализировалась на выпуске музыкальных шкатулок ручной работы и компонентов для часов. В середине XIX века мануфактура вышла в лидеры производства особых часовых спусковых механизмов, запатентовав большое количество изобретений, став главным поставщиком спусков для нескольких знаменитых часовщиков того времени и завоевав множество золотых медалей на международных выставках. К началу XX века компания решила диверсифицировать свою деятельность, производя механизмы как для часовой индустрии, так и для смежных отраслей. Поворотным для мануфактуры стал 1975 год, когда производство было сосредоточено на создании люксовых настольных и настенных часов. В 1976 году компания оснастила первые коммерческие рейсы «Конкорда» настенными часами – единственными, когда-либо устанавливавшимися на сверхзвуковые самолеты, используемые в гражданской авиации. А в 1981-м сто часов L’Epée в кожаных футлярах Hermès были подарены важным гостям, присутствовавшим на свадьбе принца Чарльза и леди Дианы.

Современные творения L’Epée нередко называют кинетическими скульптурами, которые показывают время. Каждые часы – это шедевр, как в плане дизайна и эстетики, так и плане технического оснащения. Часы включают в себя основные усложнения, такие как вечные календари, турбийоны, ретроградные стрелки, механизмы перезвона, а запас хода может достигать 8 760 часов или целого года.

Сейчас компания располагается в Делемоне. Присоединившись к LVMH, L’Epée покинет группу Merse, принадлежащую семье Мерийя. Все 80 сотрудников, включая дизайнеров, инженеров, часовщиков, специалистов по механике, продолжат свою работу.

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К слову, о Формуле-1. В СМИ просочилась информация о том, что Rolex планирует завершить свое партнерство со знаменитым чемпионатом по кольцевым автогонкам. Уже в следующем году место Rolex может занять один (или несколько) из часовых брендов конгломерата LVMH, например, TAG Heuer, имеющий давнюю связь с гонками. Стоимость многолетнего контракта оценивается в 150 миллионов долларов. Наверное, справедливая цена, учитывая популярность автогонок. За десять лет аудитория «Формулы-1» удвоилась: чемпионат, имеющий 60 миллионов поклонников в социальных сетях и полтора миллиарда телезрителей, входит в десятку самых просматриваемых спортивных соревнований в мире.