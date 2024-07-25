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четверг, 25 июля 2024 года   

Высокое часовое искусство из Юры – в портфеле LVMH |La Haute Horlogerie jurassienne dans le portefeuille de LVMH

Автор: , Делемон, .

Фото: LVMH

Французский конгломерат приобрел швейцарскую мануфактуру L’Epée, знаменитую своими исключительными настольными часами.

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Le conglomérat français a acquis la manufacture suisse L'Epée, célèbre pour ses pendulettes de table exceptionnelles.

«Жемчужина в короне высокого часового искусства» – представители PR-службы LVMH не поскупились на комплименты, объявляя о пополнении в семье люксового концерна. В случае с L’Epée такие пышные эпитеты – не преувеличение, а дань уважения 185-летней истории мануфактуры.

Компания была основана Огюстом Л’Эпе в 1839 году во французском Безансоне и первоначально специализировалась на выпуске музыкальных шкатулок ручной работы и компонентов для часов. В середине XIX века мануфактура вышла в лидеры производства особых часовых спусковых механизмов, запатентовав большое количество изобретений, став главным поставщиком спусков для нескольких знаменитых часовщиков того времени и завоевав множество золотых медалей на международных выставках. К началу XX века компания решила диверсифицировать свою деятельность, производя механизмы как для часовой индустрии, так и для смежных отраслей. Поворотным для мануфактуры стал 1975 год, когда производство было сосредоточено на создании люксовых настольных и настенных часов. В 1976 году компания оснастила первые коммерческие рейсы «Конкорда» настенными часами – единственными, когда-либо устанавливавшимися на сверхзвуковые самолеты, используемые в гражданской авиации. А в 1981-м сто часов L’Epée в кожаных футлярах Hermès были подарены важным гостям, присутствовавшим на свадьбе принца Чарльза и леди Дианы.

Современные творения L’Epée нередко называют кинетическими скульптурами, которые показывают время. Каждые часы – это шедевр, как в плане дизайна и эстетики, так и плане технического оснащения. Часы включают в себя основные усложнения, такие как вечные календари, турбийоны, ретроградные стрелки, механизмы перезвона, а запас хода может достигать 8 760 часов или целого года.

Сейчас компания располагается в Делемоне. Присоединившись к LVMH, L’Epée покинет группу Merse, принадлежащую семье Мерийя. Все 80 сотрудников, включая дизайнеров, инженеров, часовщиков, специалистов по механике, продолжат свою работу.

Для LVMH приобретение юрасийской мануфактуры станет символическим шагом вперед с точки зрения увеличения оборота или наращивания продаж. Сегмент настольных часов нельзя назвать крупным, и потенциал для роста здесь ограничен. Кроме того, производимые L’Epée продукты относятся к нишевым: некоторые часы выпускаются ограниченными сериями в количестве двадцати или пятидесяти экземпляров. Зачем же LVMH такая маленькая компания? По мнению аналитиков, сделка может стать стратегической для часового подразделения группы: вместе с L’Epée концерн приобретает опыт, знания и ноу-хау часовщиков. Потенциал для сотрудничества между брендами внутри концерна огромен, о чем свидетельствуют и недавние коллаборации L’Epée, например, часы в форме первых болидов Формулы-1 1950-х годов для Tiffany или в виде воздушного шара для Louis Vuitton.

К слову, о Формуле-1. В СМИ просочилась информация о том, что Rolex планирует завершить свое партнерство со знаменитым чемпионатом по кольцевым автогонкам. Уже в следующем году место Rolex может занять один (или несколько) из часовых брендов конгломерата LVMH, например, TAG Heuer, имеющий давнюю связь с гонками. Стоимость многолетнего контракта оценивается в 150 миллионов долларов. Наверное, справедливая цена, учитывая популярность автогонок. За десять лет аудитория «Формулы-1» удвоилась: чемпионат, имеющий 60 миллионов поклонников в социальных сетях и полтора миллиарда телезрителей, входит в десятку самых просматриваемых спортивных соревнований в мире.

швейцарские часы; высокое часовое искусство
LVMH
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