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четверг, 27 января 2022 года   

Girard-Perregaux и Ulysse Nardin уходят в свободное плавание|Girard-Perregaux et Ulysse Nardin deviennent indépendants

Автор: Заррина Салимова, Ла Шо-де-Фон/Ле Локль, 27. 01. 2022.

Фото: Bence Balla-Schottner, Unsplash

Французский люксовый конгломерат Kering объявил о продаже двух швейцарских часовых брендов их руководству – это премьера в новейшей истории часовой промышленности.

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Le groupe de luxe français Kering a annoncé la vente de deux marques de montres suisses à leur direction, une première dans l’histoire récente de l'industrie horlogère.

С самого начала пандемии Наша Газета пристально следит за изменениями, переживаемыми швейцарской часовой отраслью. Закрытие магазинов, ограничение передвижений по всему миру и общий экономический спад нанесли удар по часовой индустрии – в 2020 году экспорт швейцарских часов упал более чем на 20%, показав беспрецедентное снижение со времени финансового кризиса 2008 года. В середине прошлого года индустрия

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