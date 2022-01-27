Автор: Заррина Салимова, Ла Шо-де-Фон/Ле Локль, 27. 01. 2022.
Французский люксовый конгломерат Kering объявил о продаже двух швейцарских часовых брендов их руководству – это премьера в новейшей истории часовой промышленности.|
Le groupe de luxe français Kering a annoncé la vente de deux marques de montres suisses à leur direction, une première dans l’histoire récente de l'industrie horlogère.
С самого начала пандемии Наша Газета пристально следит за изменениями, переживаемыми швейцарской часовой отраслью. Закрытие магазинов, ограничение передвижений по всему миру и общий экономический спад нанесли удар по часовой индустрии – в 2020 году экспорт швейцарских часов упал более чем на 20%, показав беспрецедентное снижение со времени финансового кризиса 2008 года. В середине прошлого года индустрия
Covid-19: следует ли отменить все меры?Во вторник экономические ассоциации призвали к немедленному прекращению всех ограничений. Эпидемиологи, впрочем, считают, что время для отмены мер еще не настало, так как пик волны пока не пройден.
Казахстан зажигаетПоказом фильма режиссера Айжан Касымбек «Огонь» открылся вчера в Женеве ежегодный кинофестиваль Black Movie.
Россия – США: второй раунд с тем же результатом?В прошлую пятницу в Женеве состоялась встреча между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и Госсекретарем США Энтони Блинкеном, за которой внимательно следила Наша Газета. Насколько это было возможно.
Старые швейцарские франки можно будет обменять в любое времяФедеральный совет принял решение об отмене 20-летнего срока обмена вышедших из обращения банкнот. Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года и коснется купюр шестой и последующих серий.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.
Пестициды в швейцарском хлебеПо результатам лабораторного анализа 28 видов хлеба из швейцарских супермаркетов Migros, Aldi, Coop и Lidl, в пяти образцах найдены вещества, которые, предположительно, нарушают работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
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