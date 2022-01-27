Girard-Perregaux и Ulysse Nardin уходят в свободное плавание |Girard-Perregaux et Ulysse Nardin deviennent indépendants

С самого начала пандемии Наша Газета пристально следит за изменениями, переживаемыми швейцарской часовой отраслью. Закрытие магазинов, ограничение передвижений по всему миру и общий экономический спад нанесли удар по часовой индустрии – в 2020 году экспорт швейцарских часов упал более чем на 20%, показав беспрецедентное снижение со времени финансового кризиса 2008 года. В середине прошлого года индустрия