В четверг вечером профессионалы часовой индустрии собрались в театре Лемана, чтобы поприветствовать лауреатов Женевской премии высокого часового искусства (GPHG) и, в каком-то смысле, отпраздновать возвращение к нормальной жизни.

Наша газета рассказывала, что пандемия нового коронавируса больно ударила по часовому сектору. Прошлый год, когда экспорт швейцарских часов показал беспрецедентное снижение со времени финансового кризиса в 2008 году, вошел в историю часовой индустрии как annus horribilis (лат.: ужасный год). По данным Швейцарской часовой федерации, экспорт часов в 2020 году составил 17 млрд франков по сравнению с 21,7 млрд годом ранее, что на 21,8% меньше. Это снижение сопоставимо с тем, которое было зафиксировано в 2009 году (-22,3%). Сейчас же можно выдохнуть: ситуация, кажется, стабилизируется. За девять месяцев этого года экспорт увеличился на 40,5%: Китай и США являются двигателями восстановления экономики, но основные европейские рынки еще не вернулись к «докоронавирусным» показателям. Хотя часовая промышленность составляет всего 2,5% от ВВП Конфедерации, на нее приходится около 9% экспорта. При этом около 95% часов, произведенных в Швейцарии, предназначены для продажи за рубежом.

«Часовой Оскар» служит напоминанием о том, что за всемирно известными швейцарскими брендами стоит целая индустрия – города, фабрики и ателье, в которых мастера вручную собирают винтики и шестерёнки, заставляя биться сердца часовых механизмов. Регион, простирающийся от План-ле-Уат до Ла-Шо-де-Фона, включая Биль и долину Жу, часто называют «часовой долиной»: именно здесь около 500 лет назад началась история швейцарской часовой индустрии. На протяжении столетий деятельность часовых мастеров имела огромное экономическое значение, а также влияла на архитектуру, культуру и повседневную жизнь швейцарских и французских регионов, расположенных в горах Юра. Важность этой отрасли признают даже в ООН: секреты часового мастерства и механического искусства включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об особом значении часовых традиций для Конфедерации говорил в своем обращении во время вчерашней церемонии в театре Лемана и министр иностранных дел Игнацио Кассис, подчеркнувший, что часовое икусство является по сути «глубоко швейцарским».

Какие же часы были признаны лучшими в этом году? Лучшими женскими часами стала модель Limelight Gala Precious Rainbow от Piaget. Впервые в своей истории Piaget создал радужную оправу, состоящую из 5 зеленых цаворитов и 37 сапфиров красного, оранжевого, желтого, синего, индиго и фиолетового цветов. Часы из 18-каратного розового золота имеют корпус диаметром 32 мм, циферблат и браслет украшенны фирменным узором Piaget «Palace».

В категории «Механическая исключительность» снова отличилась модель Piaget – Altiplano Ultimate Automatic. Часы выполнены из белого золота и фирменного синего цвета Piaget. Секрет их технического совершенства кроется в сложной конструкции. Задняя крышка корпуса из белого золота служит основной пластиной, на которой закреплены 219 компонентов. Точная техника мастеров Piaget также позволила создать подвесной барабан, удерживаемый одним мостом со стороны циферблата.

Приз за «Дополнительные функции для дам» получили сказочные (в прямом смысле слова) часы Montre Lady Féerie от Van Cleef & Arpels. Сидя на белом переливающемся перламутровом облаке, хрупкая фея в платье из сапфиров и бриллиантов указывает минуты своей волшебной палочкой, индикатор часов расположен в лунном перламутровом окошке. На задней крышке выгравировано изображение звездного неба с полной луной.

Flower Power от Chopard победили в номинации «Ювелирные часы». Мастера женевского бренда украсили модель розовыми сапфирами и бриллиантами, собранными в изысканные цветочные гирлянды общим весом почти 30 карат. Перламутровый циферблат украшен 12 розовыми сапфирами. Часы изготовлены из 18-каратного белого этичного золота.

Лучшими мужскими часами оказалась модель Hi-Beat 36000 80 Hours Caliber 9SA5 от Grand Seiko. Циферблат вдохновлен белыми березами, которые распространены в центральной и северной Японии и растут в изобилии рядом со студией Grand Seiko Studio Shizukuishi, где производятся все механические часы Grand Seiko. Часы оснащены революционным калибром 9SA5, впервые представленным в 2020 году по случаю 60-летнего юбилея бренда.

Модель LMX Titane от MB&F была признана лучшей в номинации «Дополнительные функции для мужчин». Владелец часов может выбрать предпочтительный режим отображения информации: продолжая вращать заводную головку после полного завода часов, можно ориентировать индикатор таким образом, чтобы одна из шкал, либо цифры, либо дни, была лучше видна, когда часы находятся на запястье.

Бренд MB&F стал обладетелем еще одного приза: модель M SE Eddy Jaquet «Le Tour du Monde en 80 Jours» стала лучшей в категории «Мастерство». Часы вдохновлены произведениями французского писателя Жюля Верна, пионера научной фантастики. Гравер Эдди Жаке создал собственные оригинальные эскизы с изображениями ключевых сцен из романа Жюля Верна, иногда объединяя несколько эпизодов для создания целого графического повествования.

Royal Oak «Jumbo» Extra-Thin от Audemars Piguet победили в номинации «Легендарные часы». Толщина циферблата составляет всего 8,1 мм, что придает часам некоторую сдержанность. Стрелки из белого золота покрыты люминесцентным покрытием, что облегчает чтение времени при слабом освещении.

В номинации «Календарь и астрономия» выиграла модель CVDK Planetarium Eise Eisinga от Christiaan Van Der Klaauw. Эти астрономические часы вдохновлены удивительной историей, случившейся в 1781 году, когда Эйзе Эйзинга построил планетарий на потолке своей гостиной, чтобы опровергнуть пророчество о том, что некоторые планеты находятся на пути столкновения и поэтому конец света неизбежен. Часы, в свою очередь, представляют собой самый маленький в мире механический гелиоцентрический планетарий, который отображает в реальном времени солнечные орбиты Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера и Сатурна. Планетарий расположен в положении «6 часов».

Любопытно, что одним из номинантов в этой категории стала модель «Минотавр» от российского часовщика Константина Чайкина. Часы созданы по мотивам Кносского лабиринта, где, по легенде, жил Минотавр – две его раздутые в гневе ноздри использованы в качестве индикатор дня недели.

Лучшим хронографом стала модель Chronomaster Sport от Zenith. Часы оснащены новым высокочастотным калибром El Primero 3600, который является более мощным и точным, чем когда-либо. Механизм с запасом хода 60 часов и его поразительной архитектурой можно рассмотреть через сапфировую заднюю крышку, открывающую также вид на синее колонное колесо и ажурный ротор со звездой Zenith.

В категории «Турбийон» награду завоевала модель DB Kind of Two Tourbillon от De Bethune: новая форма дельтовидного моста расположена в центре, как равнобедренный треугольник, который слобвно вносит свой вклад в создание общей гармонии.

Лучшими «Часами для ныряльщиков» стали Tambour Street Diver Skyline Blue от Louis Vuitton. Форма часов, созданная из единого блока металла, своими исключительными линиями вдохновлена барабаном с перевернутыми пропорциями.

Премии «Маленькая стрелка» удостоились часы Black Bay Ceramic от Tudor. Их примечательной особенностью является то, что запас хода составляет 70 часов. Это позволяет владельцу снять часы в пятницу вечером и снова надеть их в понедельник утром без необходимости подзавода.

В номинации «Вызов» победил бренд CIGA Design (модель Planète Bleue). Жюри назвало «Открытием» MR. Grey Ref. 1041-A от Furlan Marri и вручило приз «Инновация» модели Central Impulse Chronometer от Bernhard Lederer. Награду за смелость снова забрал бренд Louis Vuitton (модель Tambour Carpe Diem).

Главная же интрига раскрылась к концу вечера. «Золотую стрелку» впервые получил итальянский бренд – гран-при досталось модели Octo Finissimo от Bvlgari. Это самые тонкие в мире часы: 408 компонентов взаимодействуют в крайне ограниченном пространстве тонкого корпуса диаметром 5,80 мм. Разработка калибра диаметром 2,75 мм потребовала от инженеров-конструкторов новых решений, таких как включение микроротора и оптимальное использование пространства между компонентами без уменьшения их размеров.

Напомним, что у GPHG есть замечательная традиция: организаторы не прячут прошедшие в финал часы за семью замками, а ежегодно предоставляют любителям часов редкую возможность погрузиться в удивительный мир часового искусства. В этом году удача улыбнулась гостям и жителям Санкт-Петербурга: 84 модели, предварительно отобранные академиками GPHG, были выставлены в волшебной обстановке Музея Фаберже с 13 по 17 октября.

Следующей остановкой мирового часового турне стал женевский музей Рат, где часы можно будет увидеть до 14 ноября. Более того, в музее проходит уникальная ретроспектива всех часов, завоевавших «Золотую стрелку» с 2001 по 2020 годы. Таким образом, посетители получат возможность ознакомиться со 104 моделями, представляющими собой исключительную панораму современных часовых тенденций. После этого лучшие часы мира продолжат свое турне и будут представлены в рамках Дубайской часовой недели, которая пройдет с 24 по 28 ноября.