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четверг, 24 октября 2024 года   

Часы Его Святейшества |L’Horloge de Sa Sainteté

Автор: , Ла-Шо-де-Фон, .

(с) MIH

В честь своего 50-летнего юбилея Международный музей часового искусства (MIH) в Ла-Шо-де-Фоне пополнил свою коллекцию исключительными часами XVII века. Изначально этот тип часов был создан для Папы Римского Александра VII.

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A l’occasion de son 50e anniversaire, le Musée international d’horlogerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds a enrichi sa collection d’une exceptionnelle horloge du 17e siècle. Ce type d’horloge a été initialement créé pour répondre aux exigences du pape Alexandre VII.

Коллекция часового музея MIH считается одной из самых значительных в мире, и недавнее приобретение еще более укрепило эту репутацию. Благодаря поддержке друзей MIH и Бюро по контролю за ценными экспонатами (BCMP), музей стал обладателем уникального экспоната – ночных бесшумных часов, спроектированных в 1682 году Пьетро Томмазо Кампани, одним из знаменитых братьев Кампани и выдающимся представителем итальянского часового дела.

Часы этого типа были созданы специально для Папы Римского Александра VII, который хотел узнавать время, не нарушая ночной покой светом и шумом: страдавшего от бессонницы понтифика раздражало тиканье и слишком яркое освещение. Братья Кампани, бывшие официальными папскими часовщиками, решили эту задачу элегантным образом, создав часы с бесшумным спуском и деликатным внутренним механизмом освещения, обеспечивающим считывание времени в ночное время. В знак признания их гениальности 30 августа 1659 года им была дарована папская привилегия, положившая начало их международной известности. Сегодня братья Кампани считаются одними из величайших мастеров по изготовлению часов, телескопов и микроскопов в XVII веке, а созданные ими объекты хранятся в лучших музеях мира.

Одной из технических особенностей часов стало отсутствие стрелок: цифры показываются в окошке с подсветкой. Сам корпус, напоминающий по форме реликварий, был изготовлен из ценных пород дерева и украшен изысканным маркетри. Авторство работы приписывается краснодеревщику Якобу Герману. Позолоченные бронзовые элементы были выполнены в мастерской Бренина. А над декором большого расписного циферблата трудился итальянский живописец Карло Маратта, украсивший часы аллегоричными изображениями времени и времен года. Работы этого представителя академического направления римской школы можно увидеть во многих церквях и палаццо Вечного города. Таким образом, часы воплощают в себе часовые и художественные инновации своего времени, представляя собой памятник истории часового дела.

Сам Александр VII остался в истории как папа, который государственным и политическим делам предпочитал искусство, архитектуру, философию и литературу (что, может быть, не так и плохо!). Именно во время его понтификата, длившегося с 1655 по 1667 годы, в Риме возникли такие шедевры барочной архитектуры, как колоннада на площади Св. Петра, Пьяцца дель Пополо и ведущая к этой площади улица Корсо.

Напомним, что Международный музей часового искусства в Ла-Шо-де-Фоне был открыт в 1974 году. Бруталистское здание, в котором он расположен, заслуживает отдельного рассказа. Бетонная конструкция, созданная Пьером Зоэлли и Жоржем-Ж. Хафели, занимает подземный объем в 20 000 кубических метров и повторяет уклон участка. Проект, отличающийся игрой уровней и света, считался смелым для своего времени: все-таки «замуровать» музей в землю решится не каждый архитектор. В 1977 году здание было удостоено Приза бетонной архитектуры. В том же парке находятся два других музея Ла-Шо-де-Фона: Исторический, занимающий здание виллы Сандоз XVIII века, и Художественный, спроектированный швейцарским художником и архитектором Шарлем Л’Эплатенье, учителем Ле Корбюзье и создателем швейцарского модерна, получившего название style sapin. В общем, если вы до сих пор не побывали в Ла-Шо-де-Фоне, то срочно это исправляйте: город-часовщик, наряду с Ле-Локлем, включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

швейцарские часы; высокое часовое искусство
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