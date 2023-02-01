Поло – игра древняя, она возникла еще 2600 лет назад в Персии, то есть на территории сегодняшних Ирана, Афганистана, Кашмира и Северного Пакистана. До Швейцарии, а конкретно до расположенного на высоте 1850 метров над уровнем моря Санкт-Морица, игра добралась в последний год 19 века, когда английские солдаты построили здесь первое поле для поло. Идея прижилась, и через 60 лет (по швейцарским меркам, срок нормальный) группа местных жителей основала полоклуб, в течение последующих четырех лет проводивший летние турниры. Швейцарцы – народ медлительный, но предприимчивый, и если уж они задаются какой-то целью, то будут идти у ней, преодолевая все препятствия и стремясь к совершенству. В 1978 году владелец местной гостиницы Рето Гауденци сформировал первую швейцарскую команду по поло, которая в 1983-м впервые сыграла международный матч. 1985 год подарил миру не только «перестройку» и «гласность», но и первый турнир по поло на снегу на замерзшем озере Санкт-Мориц, который с тех пор проходит ежегодно, перестав с тех пор быть единственным, но остающимся крупнейшим и самым престижным как по уровню организации, так и по призам. Заметим, Санкт-Морицу не привыкать к спортивным состязаниям высочайшего уровня – в 1928 и 1948 годах здесь проходили Зимние Олимпийские игры, а изобретатель швейцарского горного туризма Йоханнес Бадрутт – тоже родом отсюда, теперь его имя носит самый роскошный отель фешенебельного курорта.

Мы открыли для себя это уникальное спортивно-светское мероприятие благодаря приглашению от давних партнеров Нашей Газеты – Genolier Patient Services, работающих с пациентами со всего мира, приезжающими в Швейцарию для прохождения медицинского обследования и лечения в 22 клиниках Swiss Medical Network. Среди них немало спортсменов мирового класса – гонщиков Формулы 1, лыжников, конькобежцев и… игроков в поло: все эти виды спорта требуют превосходной физической формы, которую надо поддерживать. Тут и приходят на помощь швейцарские специалисты – особенно ортопеды! Восстановлению способствуют и палаты клиник, не уступающие по комфорту номерам пятизвездочных отелей, и открывающиеся из их окон виды на швейцарские красоты, радующие глаз и умиротворяющие усталый организм.

Те, кому доводилось организовывать мероприятия подобного уровня, знают, какой это тяжелый труд, сколько всего надо предусмотреть, сколько деталей проработать для того, чтобы все ВИП-гости уезжали с чувством глубокого удовлетворения и желанием вернуться на будущий год. В этом году ко всем привычным сложностям добавилась еще одна: озеро Санкт-Морица никак не хотело замерзать, и уже за две недели до объявленного начала соревнований они были под вопросом. Но природа смилостивилась над устроителями The Snow Polo World Cup: озеро вовремя замерзло и «приняло на себя» 120 лошадей, наездников, спонсоров и зрителей, а также 2600 тонн инфраструктуры… В течение всех трех дней соревнования температура держалась на бодрящем уровне -10°, снежная долина была залита солнцем, вызывая в памяти еще в начальной школе заученные пушкинские строки про идеальный зимний день… День финала был поистине чудесным, чему способствовали и погодное условия, и лившееся рекой шампанское Perrier Jouet, и щедро накладываемая большой ложкой на маленькие блинчики икра Oona Caviar, отмеченная швейцарским знаком качества…

Но все же не только за шампанским мы сюда приехали! В 2020 Валерий Мищенко стал первым россиянином, выигравшим турнир за 36 лет его проведения, в 2021-м соревнования не проводились, в 2022-м победила команда Азербайджана, выступающая под брендом Azerbaijan Land of Fire, или Азербайджан – Страна огня. Интересно отметить, что «Страна огня» прославлялась еще в гимне Азербайджанской советской социалистической республики, а после распада СССР словосочетание стало использоваться в качестве рекламного слогана для продвижения страны как туристического и делового направления. Символика этого девиза широко используется в большинстве государственных атрибутов, например, в геральдике: щит на гербе Азербайджанской Республики содержит изображение огня в центре восьмиконечной звезды на фоне цветов азербайджанского флага.

Для тех, кто не в курсе, диаметр мяча для игры в поло на открытом воздухе — 3¼ дюйма (8,3 сантиметра), вес — четыре унции (113,4 грамма). Клюшка традиционно изготавливается из бамбука или ивовых прутьев. Для игры выращивают и тренируют специальные породы пони – любование этими лошадками с аккуратно подвязанными хвостами стало отдельным удовольствием для всех гостей состязания. Каждая команда состоит из четырёх игроков. Команда Азербайджана в составе Эльчином Джамалли (капитан), Андрианом Лапласетте, Раулем Лапласетте и Тито Гаудензи, выступавшая в форме зеленого цвета, подтвердила титул чемпиона, обыграв в финале команду Санкт-Морица со счетом 6-5 – к нескрываемому восторгу многочисленных болельщиков.

Встретимся в Санкт-Морице в январе 2024-го?