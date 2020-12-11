Автор: Надежда Сикорская, Базель, 11. 12. 2020.
Швейцарский и американский гиганты объединили усилия в тестировании вакцины против коронавируса. Финансовый аспект этой договоренности не разглашается.|
Le géant pharmaceutique suisse a conclu un partenariat avec son homologue américain dans le cadre des essais du vaccin à prévenir la Covid. Les conditions financières du deal ne sont pas révélés.
Те из наших читателей, у кого есть резон следить за биржевыми новостями, знают, что в течение этого года акции базельского фармацевтического концерна Roche практические не упали в цене, в отличие от многих других крупнейших швейцарских компаний, включая Nestlé. Что же касается Moderna, о которой в марте вообще мало кто слышал, то за последние несколько недель счастливые обладатели ее акций могли радостно потирать руки. Разумеется, мир биржи неустойчив, взлеты чередуются с падениями, но пока все именно так.
Успех обеих компаний в этом полном неожиданностей году объясняется просто – своевременным и активным включением в борьбу с новой напастью. Наша Газета исправно сообщала вам обо всех ключевых этапах на этом пути. Напомним вкратце, что еще в сентябре Roche выпустила экспресс-тест на антиген Sars-Cov-2, результат которого можно узнать в течение 15 минут. Чувствительность теста составляла 96,52%, а специфичность – 99,68%. Запуск тестов осуществляется в партнерстве с компанией SD Biosensor Inc., с которой компания Roche заключила глобальное соглашение о дистрибуции, а также запустила экспресс-тестирование на антитела еще в июле.
В октябре компания объявила о запуске новых тестов – Elecsys Sars-Cov-2 Antigen – на выявление вырабатываемых иммунной системой нуклеокапсидных антигенов в ответ на Sars-Cov-2. Результаты известны в течение 18 минут: положительный, скорее всего, указывает на наличие активной инфекции SARS-CoV-2, а отрицательный может потребовать подтверждения с помощью ПЦР-исследования или повторного анализа на антиген через один-два дня, если другие клинические проявления указывают на Covid-19.
Буквально через пару недель стало известно, что Roche вместе с бостонской лабораторией Atea Pharmaceuticals работает над созданием перорального препарата против нового коронавируса, действие которого основано на блокировке фермента вирусной РНК-полимеразы, необходимого для репликации вируса.
Название американской биотехнологической компании Moderna со штаб-квартирой в Кембридже, штат Массачусетс, было впервые упомянуто в нашей статье 19 мая 2020 года – на тот момент она получила от правительства США 480 млн долларов для создания вакцины против коронавируса и заключила контракт сроком на 10 лет со швейцарской компанией Lonza cо штаб-квартирой в Базеле. Практически уже тогда Moderna заняла лидирующую позицию в процессе поиска панацеи от коронавируса, а 2 декабря стало известно, что Швейцарская Конфедерация оставила предварительный заказ на 13 млн доз вакцины у трех производителей: Moderna (4,5 млн), AstraZeneca (5,3 млн) и Biontech/Pfizer (3 млн).
Так что в каком-то смысле новый альянс логичен. По имеющейся на сегодня информации, сотрудничество будет состоять в следующем. Roche предоставит в распоряжение своего нового партнера гамму своих тестов Elecsys Ab, получивших 25 ноября «добро» от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Тест Elecsys Sars-Cov-2 S позволяет замерять уровень наличия антител у участников испытаний вакцины и, по мнению специалистов, способен содействовать установлению корреляции, то есть взаимосвязи двух или нескольких случайных параметров, с защитой от болезни.
«Мы счастливы констатировать, что наш тест <>, в центре внимания которого – нуклеокапсидный протеин, используется теперь и в рамках тестов вакцины компании Moderna, что со временем может помочь прекращению этой пандемии», цитирует официальное коммюнике Roche слова главы Лаборатории диагностики компании Томаса Шинекера.
Возможно, стоит пояснить, что тест, или иммуноанализ, Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 предназначен для качественного определения in vitro антител (включая IgG) к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке крови и плазме человека. Тест предназначен для определения, переболел ли человек коронавирусом и выработал иммунитет к нему. Тест использует рекомбинантный белок, представляющий собой нуклеокапсидный (N) антиген, для определения антител к SARS-CoV-2.
Уже известно, что вакцинация населения Швейцарии будет добровольной и бесплатной. Судя по первым реакциям наших читателям, далеко не все жаждут испробовать на себе это чудодейственное средство. Впрочем, ситуация меняется, а с ней могут меняться и мнения. Что же касается компании Roche, владельцы которой вновь заняли первую строчку в списке самых богатых швейцарцев, то, по мнению финансовых экспертов, альянс с Moderna может помочь ей упрочить ее позицию на рынке ценных бумаг: по состоянию на вчерашний день с начала года она понизилась на 2.47%.
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