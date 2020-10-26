Covid-19: сведите к минимуму социальные контакты

В связи с пандемией Федеральный совет решил увеличить на два года срок службы гражданской обороны, продлив его с 12 до 14 лет. Цель этой меры состоит в том, чтобы обеспечить наличие в штате достаточного числа служащих, которые в случае необходимости могут быть использованы кантонами для отслеживания контактов заболевших. Согласно санитарному бюллетеню от 23 октября, на самоизоляции находятся 17 888 человек, т.е. понадобится огромное количество временных и персональных ресурсов, чтобы найти и предупредить тех, с кем контактировали эти люди, а многие кантональные службы уже работают на пределе своих возможностей и не успевают связываться со всеми. Подробнее об эпидемиологической ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Более 6600 случаев за сутки

В пятницу, впервые с начала эпидемии, власти зафиксировали 6634 инфекции, поставив таким образом второй рекорд за неделю. Кроме того, 23 октября федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 117 госпитализациях и десяти летальных исходах. Всего в Швейцарии и Лихтенштейне были лабораторно подтверждены 103 653 случая, а общее число жертв эпидемии выросло до 1 877 человек.

Согласно анализу, проведенному телеканалом RTS на основе данных OFSP/BAG, вирус циркулирует в основном среди молодежи, однако в больницу попадают, прежде всего, пожилые люди. В частности, около 60% людей, госпитализированных на прошлой неделе, относятся к возрастной группе старше 70 лет, в то время как на их долю приходится лишь 10% новых положительных случаев. И наоборот: на 20-40 летних приходится 40% новых случаев и только 5% госпитализаций. При этом доля пожилых людей, госпитализированных из-за Covid-19, увеличилась именно в последние недели по мере того, как эпидемия набирала обороты.

В целом, на прошлой неделе по сравнению с предыдущей практически в два раза выросли все статистические показатели: количество новых случаев (19 478 вместо 8749), доля заболевших на 100 000 жителей (226,9 вместо 101,9), число госпитализаций (342 вместо 177), летальные исходы (33 и 17). Кроме того, число проведенных тестов увеличилось с 90 126 до 127 065, а доля положительных результатов – с 10,2% до 15,5%.

Добавим, что в связи с быстрым увеличением числа пациентов с Covid-19 Женевский университетский госпиталь (HUG) начал поиск добровольцев из числа врачей, медсестер и административного персонала, а также призвал недавно вышедших на пенсию сотрудников и тех, кто находится в неоплачиваемом отпуске, присоединиться к коллективу больницы. Как подчеркивается в опубликованном в воскресенье коммюнике, весьма вероятно, что в ближайшие дни в Женеве будет превышен зафиксированный во время первой волны пик в 550 госпитализаций.

Избегайте ненужных контактов

В пятницу эксперты в сфере эпидемиологии и здравоохранения провели брифинг, в ходе которого отметили несколько важных моментов. Прежде всего, представители OFSP/BAG несколько раз повторили, что ситуация сложилась серьезная. По словам главы отделения инфекционных заболеваний Минздрава Штефана Кустера, в Швейцарии соотношение заболевших к числу жителей значительно выше, чем в соседних странах – в пять раз больше, чем в Германии, и в два раза больше, чем в Австрии и Италии. Каждый заболевший заражает в среднем 1,6 человека, а инфекция распространяется среди всех возрастных групп и во всех регионах.

Глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн, в свою очередь, отметил, что больницы вскоре могут быть переполнены: если ничего не изменится, то в период с 5 по 18 ноября будет достигнут лимит вместимости в отделениях интенсивной терапии. «У нас больше нет времени ждать», - заявил он, призвав свести социальные контакты к минимуму. По его словам, стратегия сдерживания больше не работает из-за большого числа случаев, поэтому для изменения динамики распространения вируса необходимо ввести более жесткие меры, а также стараться избегать половины всех контактов в профессиональной и личной жизни.

Новые ограничения на кантональном уровне

Не дожидаясь среды, когда правительство рассмотрит возможность введения новых мер, кантоны продолжают самостоятельно ужесточать санитарные правила. Так, в Во запрещены крупные мероприятия с участием более 1000 человек и частные собрания группами более десяти человек. Власти Невшателя запретили контактные виды спорта, закрыли фитнес-центры и бассейны и ограничили до десяти человек максимальное количество людей, собирающихся в частных и общественных местах. Рестораны будут работать до 11 часов вечера, причем за одним столом могут сидеть не более четырех гостей. Похожие меры действуют в кантонах Юра и Фрибург, где власти также решили закрыть дискотеки, казино и клубы. Кроме того, в Юра запрещены частные и публичные собрания более 15 человек, за исключением похорон. В Золотурне запрет на проведение мероприятий с участием более 1000 человек будет действовать до конца января 2021 года.

В Женеве запрещено собираться группами более пяти человек в общественных местах. Что касается частных мероприятий, например, семейных встреч, свадеб, крещений, похорон, дней рождений, то на них могут присутствовать тоже только пять человек, не считая детей до 12 лет, число которых, впрочем, не должно превышать число других участников. Социальная и культурная жизнь в Женеве, тем не менее, продолжается: мероприятия с участием менее тысячи человек могут проводиться при наличии плана защиты, то есть кинотеатры и театры остаются открытыми. Контактные виды спорта и репетиции любительских хоров запрещены, но фитнес-центры могут работать. Обязанность носить маску распространяется на ярмарки и рынки, а также на поездки на автомобиле, когда два или более человека, не проживающие в одном домохозяйстве, путешествуют вместе.

В Берне практически объявлен мини-локдаун. Закрыты бары, клубы, дискотеки, танцевальные залы, музеи, читальные залы библиотек и архивов, кинотеатры, концертные залы, театры, казино, эротические заведения, фитнес-центры и бассейны, при условии, что они не входят в состав гостиниц и доступны исключительно ее постояльцам. Запрещены любительские контактные виды спорта, а также мероприятия с участием более 15 человек – как частные, так и корпоративные. Исключение может быть сделано для похорон при условии обязательного ношения масок и ведения списка контактов. Маски, к слову, отныне нужно носить не только в закрытых общественных помещениях, но и гуляя по знаменитым аркадам старого города. В ресторанах могут находиться не более 100 гостей одновременно, за одним столом могут сидеть только четыре человека, а большие группы разрешены, если речь идет о живущих в одном домохозяйстве людях. Рестораны должны быть закрыты с 23.00 до 6.00.

К слову, именно примеру кантона Берн намерен, видимо, последовать Федеральный совет: в проекте правительственного постановления о грядущих ограничениях, доступ к которому получили журналисты некоторых швейцарских СМИ, рассматриваются, среди прочего, вопросы обязательного ношения масок на оживленных улицах и в офисах, перехода на дистанционное обучение в университетах, ограничения количества участников общественных и частных мероприятий, закрытия ресторанов после 22.00, а также запрета контактных видов спорта.

Roche участвует в разработке средства от Covid-19

Швейцарская фармацевтическая компания Roche вместе с бостонской лабораторией Atea Pharmaceuticals работает над созданием перорального препарата против нового коронавируса, действие которого основано на блокировке фермента вирусной РНК-полимеразы, необходимого для репликации вируса. Лекарственное средство под названием AT-527 сейчас проходит вторую фазу клинических испытаний и тестируется на госпитализированных пациентах с умеренной формой течения заболевания. У препарата есть потенциал для профилактического использования. Испытания третьей фазы, как ожидается, начнутся в первом квартале следующего года. В случае успеха АТ-527 может помочь в лечении пациентов на ранних стадиях, снизить прогрессирование инфекции и способствовать снижению общей нагрузки на системы здравоохранения.

Чем лечить Covid-19?

Как показывают результаты проводимого в более чем 30 странах и координируемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) клинического исследования «Solidarity», все препараты, перепрофилированные для лечения Covid-19, показали слабую эффективность. В частности, «применение ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира и препаратов интерферона, по видимости, незначительно влияет или никак не влияет на 28-дневную смертность и внутрибольничное течение Covid-19 среди госпитализированных пациентов», подчеркивается в коммюнике ВОЗ. Результаты исследования размещены в виде препринта на сервере medRxi. Тем не менее, в США на прошлой неделе ремдесивир получил одобрение Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) для лечения госпитализированных пациентов с Covid-19.

Что нужно знать, планируя поездку в Германию?

Германия включила Швейцарию в «красную зону», что на практике означает, что при въезде в страну нужно либо предъявить отрицательный тест на Covid-19 не старше 48 часов, либо отправиться на 14-дневный карантин. Шопинг-туризм, например, в федеральной земле Баден-Вюртемберг, тем не менее, остается возможным, так как на жителей приграничных кантонов (Базель, Аргау, Шаффхаузен, Цюрих, Тургау, Санкт-Галлен, а также Аппенцелль-Инерроден, Аппенцель-Ауссероден и Юра) распространяется правило о коротком 24-часовом пребывании. Предусмотрены особые правила для приезжающих в приграничные районы на работу, для совершающих семейные визиты и деловые поездки. Граница между странами остается открытой, но немецкие пограничники будут проводить выборочные проверки, например, по автомобильному номеру. Добавим, что штраф за несоблюдение постановлений может достигать тысячи евро.

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