Британские власти выдали разрешение на использование вакцины BNT162b2, разрабатываемой немецкой компанией Biontech и американским предприятием Pfizer. Ожидается, что первые дозы препарата будут доставлены уже через несколько дней, а вакцинация начнется на следующей неделе. Таким образом, Великобритания станет первой в мире страной, которая приступит к иммунизации населения от нового коронавируса. Этому вопросу также была посвящена последняя пресс-конференция представителей швейцарского Минздрава. Подробнее о развитии ситуации читайте в нашем обзоре.

Почти 5000 случаев за сутки

Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 335 600 человек, 4667 из них скончались. Согласно санитарному бюллетеню от 2 декабря, за сутки были зафиксированы 4786 инфекций, 230 госпитализаций и 115 летальных исходов.

При этом, в Центральной Швейцарии в течение пяти недель умирает больше людей старше 65 лет, чем обычно, сообщает SRF со ссылкой на данные Lustat Statistik Lucernе. Напомним, что сотрудники статистических отделов еженедельно рассчитывают число ожидаемых летальных исходов на основе данных за последние годы и с учетом сезонных колебаний. Так, в течение 43-й календарной недели в Центральной Швейцарии число смертей среди пожилых людей (132) впервые превысило верхний предел ожидаемого уровня смертности (124), а на 47-й неделе умерло 153 человека, тогда как ожидалось 75-126 летальных исходов. Это феномен получил название «избыточная смертность».

Вакцина будет бесплатной

Во вторник представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) провели брифинг, в ходе которого рассказали о стратегии будущей вакцинации. Как пояснила глава отдела контроля за инфекционными заболеваниями Виржини Массере, власти преследуют несколько целей. Прежде всего, иммунизация должна сократить число тяжелых случаев заболевания и улучшить состояние находящейся сейчас под давлением системы здравоохранения. Кроме того, вакцинация уменьшит социальные и экономические последствия эпидемии, так как ограничения, наконец, можно будет снять.

Швейцарский Минздрав не нацелен на достижение так называемого «коллективного иммунитета»: приоритетный доступ к препарату получат те, кто в нем больше всего нуждаются, то есть входящие в группу риска люди; медицинский и ухаживающий персонал; те, кто имеют тесные контакты с людьми из группы риска; лица, находящиеся в учреждениях с высоким риском заражения (тюрьмы, дома престарелых). Беременные женщины не относятся к приоритетным группам. Все остальные могут быть вакцинированы, если останется достаточное количество доз. Конфедерация оставила предварительный заказ на 13 млн доз у трех производителей: Moderna (4,5 млн), AstraZeneca (5,3 млн) и Biontech/Pfizer (3 млн).

Ожидается, что вакцинация начнется в первой половине 2021 года. Она будет необязательной и бесплатной для лиц, имеющих медицинскую страховку, а сам процесс иммунизации населения, скорее всего, будет длиться год или даже больше. Транспортировкой и хранением препаратов займется армия, причем места расположения складов держатся в тайне, и представители вооруженных сил не предоставляют никакой информации на этот счет. Создание кантональных центров вакцинации запланировано на 2021 год.

Напомним, что швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic рассматривает в настоящее время несколько заявок, но пока не выдал ни одного разрешения на использование вакцины от SARS-CoV-2. Даже если лицензия будет получена, иммунизация начнется не сразу. Сначала Федеральная комиссия по вопросам вакцинации (EKIF) определит, для какой группы подходят различные препараты, например, определенная прививка может плохо работать у пожилых людей, а у молодых - окажется более эффективной. Кроме того, вероятно, что в течение некоторого времени вакцины будут оставаться в дефиците во всем мире, уточняет научный редактор SRF Томас Хойзлер. Добавим, что именно после вакцинации подавляющего большинства людей, входящих в группу риска, серьезные ограничения, такие как локдаун, могут больше не потребоваться.

Поющие депутаты

Сцена, разыгравшаяся 1 декабря в стенах Федерального дворца, вызвала бурю негодования в швейцарских СМИ и социальных сетях. В совете кантонов решили поздравить федерального советника Ули Маурера с 70-летним юбилеем: мини-оркестр духовых инструменты, пение, частичное отсутствие масок и иногда полное несоблюдение дистанции многим политикам и обычным интернет-пользователям показались неуместными, особенно на фоне бесконечных призывов властей соблюдать правила. «Вы же не серьезно? Как можете вы, парламентарии, так неуважительно относиться к народу? Ни расстояния, ни масок, а потом еще и пение? В то время как мы должны вести себя дисциплинированно, а 100 человек умирают каждый день», - написала одна разгневанная читательниц в Twitter. Родители задаются вопросом, как убедить детей-подростков, чтобы они не устраивали вечеринки с друзьями, если политики в Берне не следуют своим же правилам и подрывают доверие населения. Представительница OFSP/BAG Виржини Массере также сухо отметила, что «празднование было не лучшей идеей». Ули Маурер пока не прокомментировал произошедшее, но, как метко подметили журналисты SRF, ему и его коллегам, видимо, не удастся избежать вопросов во время следующей пресс-конференции Федерального совета.

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