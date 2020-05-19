Вакцина спасет мир. Но сначала США?

При всем разнообразии мнений о путях преодоления нынешнего санитарного кризиса и предотвращения его возвращения в будущем, и специалисты, и обыватели ждут вакцину, словно Мессию. Все лучшие научно-медицинские умы и значительные финансовые средства брошены на ее разработку. Аналитики называют разные сроки: конец года, начало следующего, через год, через два... Лаборатория Бернского университета обещает уже к середине осени. Если такие сроки кажутся слишком долгими, то напоминаем, что в обычное время разработка вакцины может занимать до десяти лет. Но, как бы то ни было, есть опасения, что, когда чудодейственная вакцина будет, наконец, найдена, первым открытием воспользуется тот, кто «заказал музыку».

В течение прошлой недели мы с интересом следили за скандалом, разразившимся во Франции вокруг разработок Sanofi, фармацевтической компании, история которой началась в 1973 году, когда у государственной нефтяной компании Elf Aquitaine, в 2000 году объединившейся с Total, было образовано подразделение фармацевтики, косметики и кормов для животных. За сравнительно недолгий срок Sanofi стала одним из мировых фармацевтических лидеров, а также одной

из первых международных компаний, локализовавшей в России производство лекарственных препаратов – по итогам 2019 года корпорация Санофи занимает позицию №1 на российском фармацевтическом рынке по объёму продаж в рублях в оптовых ценах.

В начале прошлой недели в прессу просочилась информация, что, в случае успешной разработки компанией вакцины против Covid-19, первыми ею воспользуются не французы и не европейцы, а американцы. Эта новость вызвала поток резких реакций. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что «равный доступ к вакцине для всех не обсуждается». Даже заклятые политические враги на этот раз выступили единым фронтом. Социалист Оливье Фор осудил «рыночные игры», напомнив о принципах национализации, а Марин Ле Пен, глава партии «Национальное объединение», призвала к «экономическому патриотизму», заявив, что Sanofi, более 60% акционеров которой – иностранцы, «не является больше французским предприятием». Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Известная НПО Oxfam объявила информацию «просто-напросто скандальной» и подвергла жесткой критике «стремление гигантов фармацевтической индустрии к наживе».

Повод для скандала дала сама компания, открыто предупредив, что, возможно, США первыми получат заветную вакцину просто потому, что они больше всех вложили в ее разработку. Дело в том, что уже с середины февраля 2020 года Sanofi сотрудничает с подчиняющемуся министерству здравоохранения США Управлением в области продвинутых биомедицинских исследований (BARDA) – французская лаборатория получила от управления 30 млн долларов. Поэтому нормально, по мнению Поля Хадсона, что США смогут воспользоваться результатом «с опережением в несколько дней или недель».

Явно придерживаясь иного мнения, президент Макрон вызвал СЕО Sanofi Поля Хадсона на ковер Елисейского дворца, после чего, в прошлый четверг, г-н Хадсон признал «необходимость доступности вакцины во всем мире, как только она будет готова». Он выразил сожалению по поводу того, что его прежние слова вызвали полемику, но подчеркнул необходимость серьезной дискуссии на европейском уровне для ускорения исследований. И с этим нельзя не согласиться.

Глава французского отделения Sanofi Оливье Бугийо сказал в эфире телеканала BFMTV, что, в теории, «целью является одновременный выпуск вакцины в США, Франции и Европе», но на практике это будет возможно «только если европейцы будут действовать также быстро, как американцы», обещавшие поддержку на уровне нескольких сотен миллионов евро в дополнение к упрощению регламанта для продвижения исследований. «Американцы в этот период действуют эффективно. Надо, чтобы ЕС был столь же эффективен и помогал бы нам в скорейшем создании вакцины», - заметил Оливье Бугийо. Видимо, его слова были услышаны: вчера президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель объявили о выделении, объединенными усилиями 27 членов ЕС, 500 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом.

Лучше поздно, чем никогда. Бюрократические заморочки ЕС хорошо известны, и это, безусловно, одна из причин, по которым Швейцария так сопротивляется присоединению к альянсу. Тем временем стало известно, что ситуация, похожая на французскую, развивается и здесь. Но иначе.

Американская биотехнологическая компания Moderna со штаб-квартирой в Кембридже, штат Массачусетс, получила от правительства США 480 млн долларов для создания вакцины против коронавируса. И заключила контракт сроком на 10 лет со швейцарской компанией Lonza cо штаб-квартирой в Базеле, о которой Наша Газета неоднократно писала и в последний раз совсем недавно. Предполагается, что Lonza будет производить вакцину в огромных количествах – речь идет о миллиарде доз ежегодно.

Имеющиеся на сегодняшний день результаты обнадеживают: не далее как вчера стало известно, что вакцина, протестированная на восьми человеческих добровольцах, подтвердила свою безопасность для них и способность стимулировать иммунную реакцию на коронавирус. Эта новость не только вселила надежду во многих профессионалов и простых смертных, но и немедленно положительно отразилась на бирже. Несмотря на то, что действенность вакцины Moderna еще окончательно не доказана, генеральный директор компании, французский химик Стефан Бансель, уже стал миллиардером, а начало массового производства запланировано на июль: понятно, что время в данном случае – не только деньги, но и наше с вами здоровье.

Некоторые аналитики говорят, что истинная причина щедрости «дяди Сэма» – лишь стратегическая война США с Китаем и попытка президента Трампа укрепить свои позиции накануне выборов в ноябре. Если и так, то не тот ли это редкий случай, когда пусть даже «побочная» цель, то есть быстрейшее создание вакцины, оправдывает средства?

При этом уже известно, что, окажись вакцина Moderna эффективной, ее коммерциализацией, то есть превращением инновационного продукта в рыночный товар с целью извлечения прибыли, будут заниматься американцы, а не Lonza, так что вполне можно ожидать, что администрация Трампа, девизом президентской кампании которого было «America first », позаботиться в первую очень о собственных гражданах. При этом производственные мощности Lonza, работающей на нескольких континентах, позволяют предполагать, что и остальному миру достанется, ведь в данном случае не учесть этические аспекты глобального здравоохранения будет если не невозможно, то крайне сложно.

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