С начала эпидемии прошло уже более девяти месяцев, а ученые по всему миру до сих пор не нашли ответы на многие вопросы. Все еще неясно, как и где зародился вирус, как именно он передается, как долго длится иммунитет, какова летальность инфекции и почему одни переносят ее легко, а другие нет. Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, новым коронавирусом заразились около 26 млн человек, более 860 000 из них скончались. О развитии ситуации в Конфедерации читайте в нашем обзоре.

1917 заболевших за семь дней

За последние сутки Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зарегистрировало 364 новых случая заражения SARS-CoV-2, одиннадцать госпитализаций и три летальных исхода. Общее количество заболевших с начала эпидемии, таким образом, выросло до 43 127 человек, 1730 из них скончались. 97% скончавшихся, о которых имеются полные данные, страдали, по крайней мере, от одного хронического заболевания, в основном, от гипертонии (63%), сердечно-сосудистых проблем (57%) или диабета (26%).

Согласно санитарному бюллетеню от 3 сентября, 1764 заболевших в настоящее время находятся в самоизоляции, а 5 001 контактировавший с ними человек соблюдает карантин. Вдобавок к этому, в обязательный карантин помещены 10 622 путешественника, вернувшихся из стран с высоким риском заражения новым коронавирусом.

«У нас растет число инфекций, но ситуация довольно хорошая: у нас нет особой нагрузки в больницах, очень мало связанных с Covid-19 госпитализаций и летальных исходов», - подчеркнул на состоявшейся в среду в Берне пресс-конференции министр здравоохранения Ален Берсе. Отчасти это связано с изменившейся динамикой развития эпидемии. Демографический анализ показывает, что если в начале эпидемии инфекцией чаще заражались пожилые люди, то в последние недели увеличилась доля заболевших в возрасте до 40 лет. Как отмечается в последнем еженедельном докладе OFSP/BAG, до 29-й недели текущего года средний возраст заразившихся составлял 51 год, а между 30-й и 35-й неделями – 31 год.

Новые решения правительства

Мы уже рассказывали, что с 1 октября в Швейцарии снова будут разрешены массовые мероприятия с участием более 1000 человек, которые, напомним, были запрещены с 28 февраля. В среду, 2 сентября, Федеральный совет определил условия, при соблюдении которых кантоны будут выдавать разрешения на проведение конгрессов, спортивных соревнований и т.д.

Прежде всего, эпидемиологическая обстановка в городе или коммуне, где должно пройти мероприятие, должна быть благоприятной. Кроме того, кантональные службы должны иметь возможность отслеживать контакты. В случае существенного ухудшения санитарной ситуации кантон может отозвать уже выданное разрешение или ввести дополнительные ограничения, например, сократить число участников. Если разрешение будет отозвано, организатор не имеет права на получение компенсации.

Организаторы массовых мероприятий должны следить за тем, чтобы зрители оставались на своих местах, но в исключительных случаях кантоны могут разрешить публике стоять, например, если речь идет о лыжных или велосипедных гонках, деревенских фестивалях, праздниках и соревнованиях, проходящих под открытым небом.

На закрытых и открытых стадионах может быть занято не более двух третей мест. Квот для болельщиков гостевого клуба не будет. Публика должна быть отделена от игровой площадки. Принимать пищу можно будет только на сидячих местах, а продажа и употребление алкоголя будут ограничены. Болельщики должны носить маски.

Ненадежные маски в швейцарских магазинах

Миллионы масок, доступных на швейцарском рынке, могут не защищать от коронавируса. К такому выводу пришли авторы программы Kassensturz на телеканале SRF. Репортеры провели контрольную закупку и выяснили, что очень большое количество масок имеет неправильную сертификацию и не соответствует европейским стандартам безопасности. В частности, речь идет о 18 миллионах масок, купленных в апреле швейцарской армией в рамках экстренного заказа для обеспечения запасов в розничной торговле. На некоторых коробках, например, изображен китайский стандарт, указывающий на загрязнение воздуха, что говорит о том, что эти маски защищают от смога, но это не значит, что они фильтруют бактерии или вирусы. Ответственный по армейским закупкам признал в интервью телеканалу, что маски были заявлены «медицинскими» по ошибке, тем не менее, они все равно соответствуют критериям защиты. Эти критерии, впрочем, размыты, считает Федерация потребителей Романдии, которая напоминает, что в настоящее время в Швейцарии нет контрольного органа в области проверки соответствия масок. Большинство заказанных армией масок в настоящее время уже распроданы, но на рынке есть и другие товары, которые вызывают путаницу, добавляет RTS.

Экспресс-тест Roche

В сентябре компания Roche выпустит экспресс-тест на антиген Sars-Cov-2, результат которого можно будет узнать в течение 15 минут. Если целевой антиген присутствует в мазке пациента в достаточной концентрации, то тестовая полоска изменит цвет. Тест будет проводиться медицинскими работниками и подходит для пациентов с симптомами заболевания и без них.

Чувствительность теста составляет 96,52%, а специфичность – 99,68% (данные на основе 426 образцов из двух независимых исследовательских центров). В целом, анализы на антиген обладают высокой специфичностью, хотя и не столь чувствительны, как молекулярные. Поэтому при получении отрицательного результата нужно учитывать и другие факторы, например, историю болезни, клинические симптомы или дополнительные результаты теста, подчеркивается в коммюнике Roche.

Запуск тестов осуществляется в партнерстве с компанией SD Biosensor Inc., с которой компания Roche заключила глобальное соглашение о дистрибуции, а также запустила экспресс-тестирование на антитела в июле. Компания сможет выпускать 40 миллионов тестов в месяц, а к концу года производственные мощности удвоятся. Первоначально тест будет доступен в Европе и странах, которые признают сертификат CE. Roche также планирует подать заявку на получение разрешения на экстренное использование теста в США.

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