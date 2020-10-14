Хроника Covid-19 в Швейцарии

Политики и эксперты немного по-разному оценивают текущую эпидемиологическую обстановку в Швейцарии. Федеральный советник Ален Берсе заявил в понедельник во время визита в Санкт-Галлен, что число инфекций растет, доля положительных результатов увеличивается, а пожилые люди болеют чаще – все это, однако, по его словам, не повод для паники, так как «Швейцария хорошо организована». В свою очередь президент кантональных директоров по здравоохранению Лукас Энгельбергер отметил во вторник в комментарии SRF, что «беспокойство – это сейчас главное слово». Подробнее о ситуации читайте в нашем обзоре.

Более 5,5 тысяч новых случаев за четыре дня

С субботы по понедельник власти зафиксировали 4068 инфекций, а во вторник федеральный департамент здравоохранения (OFSP/BAG) сообщил о 1445 заражениях, 39 госпитализациях и семи летальных исходах. За сутки проведены 9571 тестов, причем доля положительных результатов выросла до 15,1%.

За последние две недели в Швейцарии зарегистрированы в среднем 148,7 случаев заболевания на 100 000 жителей, т.е. порог, установленный властями Конфедерации для определения «регионов риска», превышен более чем в два раза. Всего с начала эпидемии лабораторно подтверждены 65881 заражений; 1808 человек скончались.

Согласно санитарному бюллетеню от 13 октября, режим самоизоляции сейчас соблюдают 4338 заболевших, а 10 788 контактировавших с ними человек находятся на карантине. Кроме того, в карантин отправлены 13 339 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2.

Новые тесты Roche

Швейцарская фармацевтическая компания Roche объявила во вторник о запуске новых тестов Elecsys Sars-Cov-2 Antigen на выявление вырабатываемых иммунной системой нуклеокапсидных антигенов в ответ на Sars-Cov-2. Анализы предназначены для людей, имеющих симптомы коронавирусной инфекции, и проводятся медицинским работником на основе мазка из носоглотки. Результаты известны в течение 18 минут: положительный, скорее всего, указывает на наличие активной инфекции SARS-CoV-2, а отрицательный может потребовать подтверждения с помощью ПЦР-исследования или повторного анализа на антиген через один-два дня, если другие клинические проявления указывают на Covid-19.

Оценка чувствительности и специфичности теста продолжается и будет обнародована в момент его запуска. В целом, тесты на антиген обладают высокой специфичностью, хотя и не столь чувствительны, как ПЦР-тесты, поэтому при постановке диагноза следует учитывать дополнительные факторы, такие как история болезни или симптомы, подчеркивается в коммюнике Roche.

Ожидается, что до конца года тест доступен в странах, признающих сертификацию CE, в частности в Европе. Кроме того, будет подана заявка на получение разрешения для выхода на рынок в США.

Локдаун по кантонам?

NZZ am Sonntag со ссылкой на протокол, составленный по результатам телефонных переговоров между представителями Минздрава и различными кантональными врачами, сообщает о том, что власти рассматривают региональные сценарии сдерживания распространения Covid-19. В частности, еще в июне правительство составило список имеющих системное значение компаний и инфраструктур, которые должны иметь возможность функционировать в случае регионального локдауна. Ситуация пока, впрочем, не совсем сравнима с тем, что происходило в марте-апреле, так как, несмотря на рост числа заражений, количество госпитализаций и летальных исходов остается более низким, чем весной.

Побочные эффекты ношения масок

Во многих кантонах Конфедерации уже действует правило обязательного ношения масок в общественных местах: студентам, продавцам, фармацевтам, проводникам в поездах приходиться носить маски по несколько часов в день. Как это может повлиять на самочувствие? SRF со ссылкой на экспертов сообщает, что прямой связи между ношением маски и появлением головной боли нет, а подобная жалоба, скорее всего, может быть неспецифической реакцией на стресс. Распространенное мнение о том, что в маске вы будете дышать собственным углекислым газом, не соответствует действительности: выдыхаемые молекулы CO2 настолько малы, что легко проникают через материал.

Маска, впрочем, может спровоцировать дерматологические проблемы, например, сыпь и покраснения, похожие на периоральный дерматит. Дело в том, что под защитным материалом, образуется микроклимат, способствующий появлению бактерий, которые приводят к воспалению – справиться с этим помогут специальные мази. Чтобы избежать дерматита, не стоит носить одну и ту же маску с утра до вечера: в течение дня она становится влажной и грязной, т.е. превращается в идеальную питательную среду для микроорганизмов.

Коронавирус в Ватикане

Святой Престол подтвердил четыре случая заражения Sars-Cov-2 в рядах швейцарских гвардейцев Папы Римского. Из циркулярного письма командира самой маленькой армии в мире корреспонденты SRF узнали, что в связи с этим на территории казарм вводятся маски, а гвардейцы должны будут строго соблюдать безопасное расстояние. Кроме того, запрещены празднования. Эти меры вызвали недоумение у журналистов: неужели до сегодняшнего момента в городе-государстве не действовали те же правила гигиены, что и в Риме? Добавим, что всего в Ватикане, где проживает менее 1000 человек, за последние месяцы было зафиксировано несколько случаев заражения новым коронавирусом среди церковных служителей и сотрудников.

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