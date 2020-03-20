Во всем мире вирусом SARS-CoV-2 заразились на сегодняшний день около 230 000 человек, почти 87000 из них выздоровели, более 9800 скончались. В Китае впервые не зафиксировано ни одной локальной передачи коронавирусной инфекции, а все новые случаи заражения в Поднебесной оказываются завозными: граждане Китая заражаются вирусом за границей, в основном, в Европе, и привозят инфекцию домой. Всего два месяца назад ситуация была прямо противоположной.

В Италии от инфекции скончались 3405 человек - это больше, чем в Китае, где была зафиксирована первая вспышка заболевания.

Мы продолжаем следить за развитием событий по Covid-19 в Швейцарии и информировать вас о самом главном.

Мгновенно устаревающие данные

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 19 марта, в Швейцарии зафиксировано 3888 заболевших. Речь идет о положительных тестах на коронавирус, а реальное количество инфицированных больше. OFSP не ведет учет выздоровевших.

Бюллетень OFSP выходит только раз в день, поэтому буквально сразу после обнародования эта информация устаревает. В режиме реального времени статистику по заболевшим и скончавшимся, основанную на данных кантонов, ведут некоторые швейцарские издания и информагентства. Так, согласно изданиям группы Tamedia, от вызванных Covid-19 осложнений в Конфедерации, скончались 41 человек. По оценкам Keystone-ATS, речь идет о 39 умерших.

Драматическая ситуация в Тичино

На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции глава отделения инфекционных заболеваний OFSP Даниэль Кох отметил, что в Тичино сложилась «драматическая ситуация»: в отделениях реанимации и интенсивной терапии вот-вот не будет хватать мест - об этом еще вчера предупреждал через Нашу Газету главный кардиолог страны.

При этом пациенты не могут быть переведены в госпитали других кантонов, где есть свободные места, потому что транспортировать человека, нуждающегося в интенсивной терапии, очень сложно. По словам Коха, в скором времени места в реанимации будут заняты по всей Швейцарии – в настоящее время свободны 160 мест из 800 возможных.

Тесты на исходе

Пока нельзя сказать, что в Швейцарии не хватает тестов на коронавирус, однако их становится все меньше, а приобрести их все сложнее, так как все страны мира пытаются сейчас их закупить. OFSP настаивает на том, чтобы тесты проводились только у тех пациентов, кто нуждается в госпитализации или имеет симптомы респираторной инфекции и входит в группу риска, а также у медработников. Доступные наборы для тестирования будут распределяться в порядке приоритета, а открытие центра для проведения экспресс-анализов на коронавирус в Берне откладывается.

Сохраняйте дистанцию

Со вчерашнего дня во многих швейцарских продуктовых магазинах действуют новые правила: не более одного покупателя на каждые десять квадратных метров.

Количество клиентов в магазинах контролируют стоящие на входе сотрудники. В Migros, например, покупателям раздают резиновые перчатки и флаеры с просьбой соблюдать дистанцию, расплачиваться карточкой или смартофоном, а также сократить длительность контакта.

Кроме того, меры введены и в почтовых отделениях: на полу, на расстоянии 1-1,5 метров, отмечены места, где должны находиться стоящие в очереди.

Швейцарию ждет рецессия

Государственный секретариат по вопросам экономики (SECO) пересмотрел свои прогнозы экономического роста в сторону понижения и ожидает, что ВВП сократится на 1,5%. Уровень безработицы вырастет до 2,8% в среднем по стране.

По оценкам Швейцарского национального банка (SNB), в 2020 году рост ВВП в Конфедерации, вероятно, будет отрицательным из-за экономических последствий коронавируса. «Резкий глобальный экономический спад и меры по сдерживанию эпидемии приведут к значительному снижению экономической активности в Швейцарии в первом полугодии», - подчеркивается в докладе SNB. Если же во втором полугодии получится «обуздать» эпидемию, то в 2021 году Швейцарию ожидает сильный рост.

Размер ключевой ставки остался неизменным – на уровне минус 0,75%, но Нацбанк повысил порог освобождения от отрицательных процентных ставок для коммерческих банков, что должно снизить нагрузку на кредитно-финансовую систему.

Солидарность в сети

Многие жители Швейцарии в настоящее время буквально заперты в четырех стенах. Одни сидят на карантине, другие соблюдают режим самоизоляции, третьи входят в группу риска и, согласно рекомендациям правительства, должны оставаться дома. Кантон Ури в четверг и вовсе запретил пожилым людям покидать дом.

На помощь тем, кто оказался в сложной ситуации, готовы прийти десятки добровольцев и просто неравнодушных людей: они могут сходить за продуктами или лекарствами, посидеть с ребенком или выгулять собаку. В редакцию Нашей Газеты поступило сообщение с просьбой поделиться контактами групп и сайтов взаимпомощи, что мы с удовольствием делаем.

Берн: сайт и группа в Facebook

Цюрих: сайт и группа в Facebook

Люцерн: сайт и группа в Facebook

Добавим, что сегодня в 12.30 состоится общенациональный флэшмоб: жителей Конфедерации призывают в течение 60 секунд аплодировать, выражая признательность медицинскому персоналу.

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