«Санитарное качество питьевой воды в Швейцарии хорошее» – к такому выводу пришли составители отчета, опубликованного в рамках протокола «Вода и здоровье» Европейской экономической комиссии ООН и Европейского регионального бюро ВОЗ. Берн ратифицировал протокол в 2006 году и должен отчитываться о проделанной работе каждые три года.

Последний отчет, охватывающий период с 2019 по 2021 годы, показывает, что Швейцария находится на пути к достижению поставленных целей благодаря высокому качеству своих водных ресурсов, питьевой воды и существующей инфраструктуры. В частности, кантональные органы по контролю за качеством пищевых продуктов сообщили об отсутствии случаев нарушения предельно допустимых норм фтора и хрома, однако зафиксировали превышения максимальных показателей мышьяка (2,7% проб), свинца (0,16%), железа (1,7%), нитратов (0,48%) и нитритов (0,03%). Как отмечается в докладе, в каждом конкретном случае поставщики воды приняли необходимые корректирующие меры для обеспечения соответствия требованиям.

Впервые для отчета были собраны данные по средствам защиты растений (пестициды) и продуктам их распада (метаболитам – остаточным частицам применяемых в сельском хозяйстве пестицидов, которые попадают в почву, а затем оказываются в воде). С этой точки зрения, качество питьевой воды в принципе можно считать достаточно хорошим, хотя для нерелевантных метаболитов часто были зафиксированы показатели выше 0,1 мкг/л. Журналисты телеканала RTS обратили внимание на этот момент, запросив в соответствии с законом о прозрачности более подробную информацию по кантонам.

Выяснилось, что в ряде образцов воды обнаружены повышенные (более 0,1 мкг/л) показатели метаболита R471 811. Речь идет об особенно стойком остатке хлороталонила – средстве защиты растений, использование которого было запрещено в Швейцарии с 1 января 2020 года. Тем не менее, один из его производителей, компания Syngenta, пытается оспорить опасность этого вещества, подав апелляцию в Федеральный административный суд. Решение по этому делу до сих пор не принято.

Как стало известно нашим коллегам из RTS, проблема загрязнения питьевой воды метаболитами хлороталонила ежегодно касается 700 000 человек, что соответсвует около 11% жителей из 18 кантонов, представивших результаты своих измерений Берну. Больше всего пострадали Швейцарское плато и сельскохозяйственные регионы страны. Наибольшие превышения отмечены в кантонах Золотурн и Шаффхаузен, где почти каждый второй житель пьет воду, содержащую метаболит R471 811. Во франкоязычной Швейцарии самые высокие показатели зафиксированы в кантонах Во (затронуты 115 000 человек или 14% населения), Берн (107 000 человек или 10%) и Фрибург (55 000 человек или 17%). В Женеве, Невшателе и Вале превышений нет.

Данные по некоторым кантонам, например, Юра, отсутствуют. Главный химик кантона Юра Линда Бапст отметила в комментарии RTS, что мониторинг, осуществляемый дистрибьюторами в рамках процесса самоконтроля, всегда позволял держать под контролем наличие метаболитов хлороталонила и проводить корректирующие действия для обеспечения соответствия законодательным стандартам. Она добавила, что в 2022 году в регионе не было выявлено превышения установленных законом норм.

Можно ли пить воду из-под крана без опасений? Главный химик кантона Фрибур Ксавье Гийом считает, что можно. В интервью RTS он подчеркнул, что предельное значение в 0,1 мкг/л было установлено Конфедерацией в соответствии с принципом предосторожности. По его словам, в кантоне Фрибург были проведены обширные измерения проб питьевой воды на наличие продуктов распада хлороталонила. «Исходя из имеющихся у нас знаний, особого риска при потреблении питьевой водопроводной воды в Швейцарии при существующих концентрациях нет», - обнадежил специалист.

Добавим, что в бутилированной воде тоже могут быть «сюрпризы». Два года назад сотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили продукты распада хлороталонила в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена. Содержание вредных веществ (6 нанограмм на 1 литр), впрочем, не превышало допустимое значение и не представляло опасности для здоровья человека.