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среда, 15 июля 2020 года   

Хлороталонил и качество воды в Швейцарии|Le chlorothalonil et la qualité des eaux en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева-Фрибург-Эвиан-ле-Бен, 15. 07. 2020. Просмотров: 956

Швейцарцы нашли пестициды даже в воде известной марки © Grizzlybear-se/pixabay.com

Сотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Проблема касается также грунтовых вод Конфедерации.

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Des expert de l'Eawag ont trouvé dans l'eau minérale d'Evian des résidus du pesticide chlorothalonil, qui est interdit en Union européenne et en Suisse. Le problème concerne également les eaux souterraines de la Confédération.

Содержание вредных веществ (6 нанограмм на 1 литр) в минеральной воде, которой славится французский курорт, не превышает допустимое значение и не представляет опасности для здоровья человека, пишет газета Sonntagszeintung. Тем не менее, на новость отреагировали в социальных сетях несколько политиков, а власти размышляют над мерами, которые следует принять.

Глава отделения Партии зеленых в кантоне Во Альберто Мокки отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что пить воду из бутылок, думая, что она лучше для здоровья – заблуждение. Депутат добавил, что минеральную воду перевозят на дальние расстояния в пластиковых емкостях, которые не всегда можно повторно использовать.

Проблема пестицидов касается также водопроводной воды: в этом году загрязнение обнаружено в кантонах Фрибург, Во и Берн. Во Фрибурге по результатам анализа запасов питьевой воды выяснилось, что 42% образцов не соответствуют норме. Вместе с тем, власти коммун подчеркивают, что вода из-под крана по-прежнему пригодна для питья. У коммун есть два года на то, чтобы очистить свои водные ресурсы, но решить эту задачу без помощи Конфедерации они не в состоянии. Правительство намерено до конца лета представить национальный план действий.

Напомним, что хлороталонил применяли в качестве фунгицида с 1970-х годов, в частности, для обработки зерновых, овощей, виноградников и декоративных растений. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот фунгицид высокотоксичен для рыб, может нарушить работу желудка и почек у грызунов, а также привести к образованию опухолей. В ЕС хлороталонил запрещен с 20 мая 2020-го, в Швейцарии - с 1 января этого года. В 2017-м в Конфедерации было использовано около 45 тонн этого вещества, что составило 2,22% всех продуктов, предназначенных для фитосанитарной обработки. Министерство сельского хозяйства (OFAG) не исключает возможности классификации хлороталонила, как канцерогена.

Несмотря на то, что угрозы здоровью населения нет, власти настроены серьезно: в Лозанне муниципалитет представил в городской парламент на одобрение проект изучения способов очистки водопроводной воды от хлороталонила. Ежегодно на очистных станциях Лозанны из общей массы воды изымаются около 2 млн кубометров, содержащих хлороталонил и его метаболиты (продукты распада). Чтобы снова использовать эту воду, власти хотят опробовать несколько способов очистки: мембранную фильтрацию как разновидность обратного осмоса, впитывание в активированный уголь и окисление озоном. На проведение оценки нужно 700 тыс. франков, результаты планируется получить через полтора года.

Говоря о Конфедерации в целом, добавим, что в грунтовых водах обнаружено повышенное содержание хлороталонила. Предельное значение 0,1 микрограмм на 1 литр превышено во многих частях Швейцарского плато, загрязнение констатировано в кантонах Аргау, Берн, Фрибург, Женева, Люцерн, Шаффхаузен, Золотурн, Тургау, Тичино, Во, Цуг и Цюрих. Анализ проб воды в 2017-2018 гг. провели эксперты Управления по охране окружающей среды (OFEV), результаты были опубликованы в мае этого года. Речь идет о серьезной проблеме, так как 80% питьевой воды в Швейцарии поступает из подземных источников. Такие ресурсы обновляются очень медленно, очистить воду от хлороталонила и его метаболитов можно только путем сложной обработки.

 

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