Хлороталонил и качество воды в Швейцарии

Содержание вредных веществ (6 нанограмм на 1 литр) в минеральной воде, которой славится французский курорт, не превышает допустимое значение и не представляет опасности для здоровья человека, пишет газета Sonntagszeintung. Тем не менее, на новость отреагировали в социальных сетях несколько политиков, а власти размышляют над мерами, которые следует принять.

Глава отделения Партии зеленых в кантоне Во Альберто Мокки отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что пить воду из бутылок, думая, что она лучше для здоровья – заблуждение. Депутат добавил, что минеральную воду перевозят на дальние расстояния в пластиковых емкостях, которые не всегда можно повторно использовать.

Проблема пестицидов касается также водопроводной воды: в этом году загрязнение обнаружено в кантонах Фрибург, Во и Берн. Во Фрибурге по результатам анализа запасов питьевой воды выяснилось, что 42% образцов не соответствуют норме. Вместе с тем, власти коммун подчеркивают, что вода из-под крана по-прежнему пригодна для питья. У коммун есть два года на то, чтобы очистить свои водные ресурсы, но решить эту задачу без помощи Конфедерации они не в состоянии. Правительство намерено до конца лета представить национальный план действий.

Напомним, что хлороталонил применяли в качестве фунгицида с 1970-х годов, в частности, для обработки зерновых, овощей, виноградников и декоративных растений. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот фунгицид высокотоксичен для рыб, может нарушить работу желудка и почек у грызунов, а также привести к образованию опухолей. В ЕС хлороталонил запрещен с 20 мая 2020-го, в Швейцарии - с 1 января этого года. В 2017-м в Конфедерации было использовано около 45 тонн этого вещества, что составило 2,22% всех продуктов, предназначенных для фитосанитарной обработки. Министерство сельского хозяйства (OFAG) не исключает возможности классификации хлороталонила, как канцерогена.

Несмотря на то, что угрозы здоровью населения нет, власти настроены серьезно: в Лозанне муниципалитет представил в городской парламент на одобрение проект изучения способов очистки водопроводной воды от хлороталонила. Ежегодно на очистных станциях Лозанны из общей массы воды изымаются около 2 млн кубометров, содержащих хлороталонил и его метаболиты (продукты распада). Чтобы снова использовать эту воду, власти хотят опробовать несколько способов очистки: мембранную фильтрацию как разновидность обратного осмоса, впитывание в активированный уголь и окисление озоном. На проведение оценки нужно 700 тыс. франков, результаты планируется получить через полтора года.

Говоря о Конфедерации в целом, добавим, что в грунтовых водах обнаружено повышенное содержание хлороталонила. Предельное значение 0,1 микрограмм на 1 литр превышено во многих частях Швейцарского плато, загрязнение констатировано в кантонах Аргау, Берн, Фрибург, Женева, Люцерн, Шаффхаузен, Золотурн, Тургау, Тичино, Во, Цуг и Цюрих. Анализ проб воды в 2017-2018 гг. провели эксперты Управления по охране окружающей среды (OFEV), результаты были опубликованы в мае этого года. Речь идет о серьезной проблеме, так как 80% питьевой воды в Швейцарии поступает из подземных источников. Такие ресурсы обновляются очень медленно, очистить воду от хлороталонила и его метаболитов можно только путем сложной обработки.