Автор: Лейла Бабаева, Берн, 17. 02. 2020. Просмотров: 62
PA22+ учитывает изменение климата, технологический прогресс и новые запросы населения. Жители Конфедерации хотят иметь большой выбор местных продуктов прекрасного качества по скромным ценам, осуждают использование пестицидов и обеспокоены потеплением климата. Фермеры желают, чтобы потребители не ездили за покупками в соседние страны, хотят производить более качественные продукты и получать достойный доход. Кроме того, они выступают за сокращение административной нагрузки, отмечается на сайте министерства сельского хозяйства.
Главная цель PA22+ - снизить отрицательное влияние на природу, для этого планируется сократить использование удобрений и пестицидов, а также выбросы CO2. Фермерам предстоит уменьшить количество азота и фосфора, попадающее в окружающую среду, приводит слова министра экономики Ги Пармелена телерадиокомпания RTS. До 2025 года такие выбросы следует снизить на 10%, а до 2030 – на 20%. На период с 2022 по 2025 год Швейцария планирует выделить 13,774 млрд франков.
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