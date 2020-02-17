PA22+ учитывает изменение климата, технологический прогресс и новые запросы населения. Жители Конфедерации хотят иметь большой выбор местных продуктов прекрасного качества по скромным ценам, осуждают использование пестицидов и обеспокоены потеплением климата. Фермеры желают, чтобы потребители не ездили за покупками в соседние страны, хотят производить более качественные продукты и получать достойный доход. Кроме того, они выступают за сокращение административной нагрузки, отмечается на сайте министерства сельского хозяйства.



Главная цель PA22+ - снизить отрицательное влияние на природу, для этого планируется сократить использование удобрений и пестицидов, а также выбросы CO2. Фермерам предстоит уменьшить количество азота и фосфора, попадающее в окружающую среду, приводит слова министра экономики Ги Пармелена телерадиокомпания RTS. До 2025 года такие выбросы следует снизить на 10%, а до 2030 – на 20%. На период с 2022 по 2025 год Швейцария планирует выделить 13,774 млрд франков.





Если предусмотренные меры не позволят достичь поставленных целей, то Конфедерация разработает новые правила в 2025 году. Не исключено, что меры будут адаптированы к разным регионам Швейцарии с учетом их специфики. Добавим, что PA22+ включает также поощрение дигитализации сельского хозяйства, введение права преимущественного выкупа фермы супругом или супругой умершего владельца и более четкое распределение дотаций. Правительство ожидает, что PA22+ будет способствовать росту доходов фермеров и созданию лучших условий разведения животных.13,774 млрд франков – это много или мало? На сайте Федеральной финансовой администрации (AFF) приведены расходы Швейцарии, запланированные на 2020 год. Больше всего выделено на социальное обеспечение – 24,15 млрд франков, меньше всего – на внешнюю политику – 3,651 млрд, сельское хозяйство – на предпоследнем месте (3,663 млрд). Несмотря на это, в Конфедерации уровень дотаций, выделяемых на развитие сельского хозяйства, более чем в 2,5 раза выше, чем в среднем в странах ЕС. Учитывая, что 13,774 млрд планируется потратить не за один год, можно сделать вывод, что правительство Конфедерации не намерено совершить в сельскохозяйственном секторе революцию, все будет делаться постепенно и слаженно, как, впрочем, почти всегда в альпийской республике.