Коронавирусной инфекцией, по данным университета Джона Хопкинса, заразились около 1,3 млн человек в 190 странах. Во всем мире скончались 67 000 заболевших, при этом 45 000 смертельных случаев приходится на Европу. В Италии и Испании показатели смертности медленно снижаются несколько дней подряд, что дает надежду на то, что пик эпидемии в этих странах, возможно, пройден. О развитии событий в Швейцарии читайте в нашей хронике.

Более 21 000 заболевших

Согласно бюллетеню OFSP от 5 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 100 случаев заражения Covid-19. Конфедерация имеет один из самых высоких показателей заболеваемости в Европе – 246 случаев на 100 000 жителей, подчеркивает OFSP.

Больше всего заразившихся по отношению к общему числу жителей зафиксировано в кантонах Тичино (704,4 случаев на 100 000 человек), Женева (640,3), Во (529,3) и Базель-городской (463,1).

Напомним, что бюллетень OFSP выходит только раз в день, поэтому изложенная в нем информация может отличаться от данных, публикуемых кантонами. На сайте OFSP появились ссылки на две официальных платформы с таблицами и графиками по заболевшим и скончавшимся в каждом кантоне.

Большинство скончавшихся имели хронические заболевания

По официальным данным от 5 апреля, в Швейцарии скончались 559 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Речь идет о 358 мужчинах (64%) и 201 женщине (36%). Средний возраст скончавшихся – 83 года. 97% из 543 скончавшихся пациентов, по которым OFSP располагает полной информацией, имели, по крайней мере, одно сопутствующее заболевание: повышенное артериальное давление (у 66% умерших), сердечно-сосудистые заболевания (55%) или сахарный диабет (28%).

435 человек на аппаратах искусственного дыхания

Средний возраст пациентов, которым потребовалась госпитализация, составляет 71 год. 12% из 2016 госпитализированных, по которым OFSP располагает полной информацией, не имели хронических заболеваний, а 88% страдали, по крайней мере, от одного сопутствующего заболевания: гипертонии (53%), сердечно-сосудистых заболеваний (30%) или диабета (24%).

К наиболее распространенным симптомам, с которыми больные Covid-19 поступали в стационар, относятся высокая температура (68%), кашель (65%) и проблемы с дыханием (39%). Кроме того, у 43% заболевших была диагностирована пневмония.

Количество пациентов, нуждающихся в аппаратах искусственного дыхания, увеличилось до 435 человек. «Эти цифры постоянно растут, а это значит, что мы не достигли пика и не можем думать об изменении принятых мер», - в очередной раз подчеркнул представитель OFSP Даниэль Кох на брифинге в субботу. Он также добавил, что у него нет точной статистики относительно того, сколько медицинских работников заболели Covid-19, но, по его словам, 2,6% медперсонала госпитализированы.

Как долго сохраняется иммунитет от Covid-19?

Последние исследования подтверждают, что переболевшие Covid-19 приобретают иммунитет к вирусу, однако пока неизвестно, как долго он будет действовать, пишет Le Temps. У переболевших атипичной пневмонией в 2003 году иммунитет сохранялся в течение примерно двух лет, но Covid-19 – новое заболевание, для изучения которого требуется время.

Согласно препринту научной работы группы китайских ученых, зараженные коронавирусом обезьяны вырабатывают антитела, которые помогают им не заболеть повторно одним и тем же штаммом SARS-CoV-2. «Исходя из того, что мы знаем до сих пор, и по аналогии с другими вирусными инфекциями, кажется маловероятным, что можно заразиться несколько раз во время одной и той же эпидемии», - подчеркнул в комментарии Le Temps врач вирусологической лаборатории Женевского университетского госпиталя (HUG) Мануэль Шиблер.

Известные случаи якобы повторного заражения можно объяснить, среди прочего, ненадежностью тестов, давших ложноотрицательный или ложноположительный результат.

Эксперты сходятся во мнении, что единственный эффективный способ защититься от коронавируса – это вакцинация. По разным оценкам, на создание вакцины может уйти еще от 9 до 18 месяцев.

Коронавирус передается по воздуху?

На настоящий момент считается, что заражение новой коронавирусной инфекцией происходит при контакте с довольно большими каплями, выделяемыми заболевшим при чихании или кашле. Однако последние исследования позволяют сделать предположение, что вирус может распространяться по воздуху через микроскопические облака капель, которые может вдохнуть здоровый человек. Большие капли распыляются на расстояние не более двух метров и оседают на поверхности, а крошечные капельки могут парить в воздухе в течение нескольких часов, пишет Le Temps со ссылкой на ряд исследований, результаты которых, впрочем, нуждаются в верификации. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, отмечает, что передача вируса воздушно-капельным путем происходит только в очень специфических случаях, например, во время интубации тяжелобольных пациентов.

Частичная безработица коснулась 1,3 млн человек

Из-за эпидемии почти 25% работающего населения Швейцарии, т.е. 1,3 млн человек, перешли на неполный рабочий день, заявила в ходе субботнего брифинга директор Государственного секретариата по экономическим вопросам (Seco) Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш. В Тичино, где каждую неделю подается около 8000 заявок на частичную безработицу, этот показатель достигает 40%. Несмотря на принятые правительством меры по поддержке бизнеса, швейцарская экономика не выйдет из «коронакризиса» без ущерба, добавила она. По словам главы Seco, приоритетными направлениями для властей на настоящий момент остаются обеспечение заработной платы сотрудников и предотвращение банкротства предприятий.

Швейцарцы стали меньше тратить

Эпидемия Covid-19 повлияла на потребительские привычки швейцарцев, которые стали больше экономить, откладывая крупные приобретения на неопределенный срок. Об этом говорится в опросе, проведенном платформой по сравнению цен Comparis. В частности, 28% опрошенных считают, что их финансовое положение в апреле будет хуже, чем в марте. Для сравнения: в декабре так считали только 13% респондентов. Наиболее пессимистично настроены домохозяйства, состоящие из одного человека (33,2%), и семьи с ежемесячным доходом, не превышающим 4000 франков (42,3%). Среди семей, имеющих доход более 8000 франков в месяц, только 20,1% ожидают ухудшения ситуации.

Любопытно, что швейцарцы увереннее смотрят в будущее, чем их соседи из стран ЕС. Согласно опросу института YouGov, только 22% жителей Конфедерации опасаются экономического кризиса в стране, а в странах ЕС этот показатель составляет 38%. Кроме того, респонденты из Швейцарии в меньшей степени опасаются снижения доходов и безработицы, чем жители Германии, Испании и Италии.

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