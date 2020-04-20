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понедельник, 20 апреля 2020 года   

Covid-19: ситуация пока не под контролем|Covid-19: la situation n’est pas encore sous contrôle

Автор: Заррина Салимова, Берн, 20. 04. 2020. Просмотров: 1234

В этом году была бы чудесная весна, если бы не проклятый коронавирус… Фото: Nashagazeta.ch

Федеральный совет по-прежнему считает, что Швейцария находится в чрезвычайной ситуации в соответствии с Законом об эпидемиях. Власти призывают продолжать следовать правилам гигиены и поведения, чтобы предотвратить новую вспышку заболеваний.

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Pour le Conseil fédéral, la Suisse reste dans une situation extraordinaire au sens de la Loi sur les épidémies. Les autorités appellent à continuer à respecter les règles d’hygiène et de conduite pour éviter une nouvelle flambée.

17 апреля в Казахстане благополучно приземлился экипаж Международной космической станции в составе Олега Скрипочки, Джессики Меир и Эндрю Моргана. Астронавты улетали с планеты Земля, а вернулись на планету Covid-19, иронизируют наши коллеги из Le Temps. Действительно, за те 200 дней, которые экипаж провел в космосе, мир кардинально изменился: в двух сотнях стран был обнаружен неизвестный вирус, более 2,3 млн человек заразились, 160 000 заболевших скончались, границы закрыты, воздушное сообщение приостановлено, миллионы людей потеряли работу, мировая экономика рухнула… Но «свет в конце туннеля» уже виден: многие страны, в том числе и Швейцария, начинают задумываться о выходе из коронакризиса. Подробнее о ситуации в Конфедерации читайте в нашей обзоре.

«Мы еще не вышли из опасной зоны»

17 апреля власти зафиксировали 346 новых случаев заболевания коронавирусом, 18-го – 326, а 19-го – 336. Всего к 19 апреля инфекцией заразились 27 740 человек. Больше всего заболевших на 100 000 жителей зафиксировано в кантонах Женева (957), Тичино (852,4), Во (640,7) и Базель-городской (549,4). От последствий Covid-19, согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 19 апреля, в Швейцарии скончались 1135 человек, а, по информации агрегирующей данные кантонов платформы corona-data.ch, число жертв превысило 1380 человек. Напомним, что статистика на сайтах OFSP и кантонов может отличаться, так как бюллетень OFSP выходит раз в день и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности.

Худшие опасения не оправдались: кривая пока не растет, но ситуация еще не находится под контролем, подчеркнул в ходе прошедшей в пятницу в Берне пресс-конференции представитель OFSP Даниэль Кох. «Мы пока не вышли из опасной зоны. С эпидемиологической точки зрения существует высокий риск того, что еще больше людей будут заражены, и что у нас будут тяжелые случаи», - отметил Кох. Он также добавил, что в настоящее время в швейцарских госпиталях 300 человек находятся на аппаратах искусственного дыхания, и напомнил, что Covid-19 – это опасная болезнь, причем не только для пациентов из группы риска.

Федеральный совет также по-прежнему считает, что Швейцария находится в чрезвычайной ситуации в соответствии с Законом об эпидемиях, отмечается на сайте OFSP.

Пик был пройден три недели назад

По подсчетам RTS, эпидемия коронавируса достигла пика в Швейцарии 27 марта, когда власти сообщили о 1297 новых случаях заражения за сутки. Начиная с 10 апреля, ежедневно регистрируются менее 500 новых заболеваний, что говорит о достижении плато. Что касается смертности, то пик был зафиксирован 4 апреля, когда за сутки скончались 72 человека. С тех пор количество ежедневно регистрируемых смертельных случаев медленно снижается.

Как часто болеют дети?

11 мая в Швейцарии должны открыться обязательные школы, но не слишком ли это рано? Насколько опасен вирус для детей? По данным OFSP, в Швейцарии вирус был обнаружен у 104 детей до 10 лет и у 700 подростков в возрасте от 10 до 19 лет. При этом в обеих возрастных группах число госпитализаций остается незначительным, а смертельных случаев не было вовсе, уточняет RTS. Добавим, что по данным OFSP, средний возраст заболевших коронавирусом составляет 52 года, госпитализированных – 72, а скончавшихся – 84.

В начале эпидемии считалось, что дети могут быть бессимптомными носителями болезни, но Даниэль Кох в пятницу заявил, что, согласно первым результатам серологических тестов, это, по-видимому, не так: в крови детей не были обнаружены антитела к Covid-19. Кроме того, у заболевших детей вирусная нагрузка часто очень мала, поэтому они являются плохими «разносчиками» болезни: похоже, именно взрослые заражают детей, а не наоборот. Стоит, впрочем, помнить, что речь идет о предварительных выводах, поэтому власти призывают пока избегать смешения поколений, т.е. контактов детей с их бабушками и дедушками.

Почему дети болеют реже, неизвестно. Согласно одной из гипотез, дети просто имеют более сильную иммунную систему. Более того, видимо, дети лучше «подготовлены» ко встрече с вирусами, потому что чаще контактируют с патогенными микроорганизмами. Наконец, пишет RTS, некоторые эксперты предполагают, что детские прививки также частично защищают от Covid-19, в том числе и потому, что стимулируют общий иммунитет и способствуют более быстрому формированию иммунного ответа.

Парламентская комиссия требует проводить больше тестов

Комиссия Национального совета по здравоохранению потребовала, чтобы правительство пересмотрело применяемые в настоящее время критерии для проведения тестов и усилило скрининг на Covid-19. Тесты должны быть доступны для всех, у кого есть симптомы коронавирусной инфекции, считают парламентарии. Кроме того, серологические тесты должны быть проведены у всех жителей страны. Напомним, что эти тесты помогают выявлять наличие в крови специфичных для Covid-19 антител, что может говорить о том, что человек уже переболел коронавирусом и, возможно, имеет иммунитет. По информации OFSP, на настоящий момент в Швейцарии проведены 221 263 теста на коронавирус, 15% из которых оказались положительными.

Когда откроются рестораны?

В представленном в четверг правительством плане снятия ограничений о кафе и барах не сказано ни слова, что вызвало недовольство представителей ресторанного бизнеса. «Ассоциация GastroSuisse крайне разочарована и не понимает, почему Федеральный совет до сих пор не предоставил никаких перспектив для гастрономической отрасли», - подчеркивается в коммюнике ассоциации. В GastroSuisse убеждены, что рестораны могут открыться при соблюдении строгих мер защиты. В частности, в разработанном ассоциацией плане указаны несколько условий возобновления работы кафе: ограниченное количество посетителей на квадратный метр, определенное расстояние между столами, обязательное соблюдение социальной дистанции, не исключено и ношение масок. В опубликованном в воскресенье интервью для SonntagsZeitung федеральный советник Ги Пармелен отметил, что, возможно, рестораны откроются через несколько недель, не сообщив, впрочем, никаких подробностей.

151 000 безработных

Пока власти раздумывают о судьбе ресторанов, поварам и официантам приходится просить пособие у государства. Три четверти работников ресторанной отрасли и 48% занятых в культурном секторе подали заявки на частичную безработицу, заявил в ходе пятничной пресс-конференции руководитель отдела труда Государственного секретариата по экономике (Seco) Борис Цюрхер. По его словам, запросы на частичную безработицу поступили от 167 200 компаний и затронули 1,76 млн сотрудников, т.е. треть работающего населения Швейцарии. Удовлетворены, впрочем, будут только заявки предприятий, которые отвечают ряду определенных критериев. По данным Seco, в середине марта в Швейцарии насчитывалось 118 000 безработных, а сейчас, месяц спустя, их число выросло до 151 000.

Коронакризис и качество жизни

Согласно исследованию, проведенному Цюрихской высшей школой прикладных наук (ZHAW) и Цюрихским университетом, 35% жителей Конфедерации считают, что их качество жизни ухудшилось по сравнению с периодом, предшествовавшим коронакризису. О том, что их качество жизни улучшилось, заявили только 9% опрошенных. Кроме того, 50% респондентов имеют симптомы психологического стресса или истощения и жалуются, среди прочего, на проблемы со сном и усталость. Социальная изоляция также негативно сказывается на психическом состоянии: 9% участников опроса признались, что часто или очень часто чувствуют себя одинокими.

Заключенные на свободе

Женева освободила 13 заключенных, арестованных за административные правонарушения, а центры административного задержания во Фрамбуа и Фавра были закрыты, сообщает RTS. Освобожденные лица могут быть помещены под домашний арест или им может быть запрещен въезд в определенный район. Кантон Берн также был вынужден освободить 14 задержанных, которые не могут быть высланы из страны из-за коронавирусного кризиса. Среди освобожденных – три отбывших свои тюремные сроки и ожидающих депортации наркоторговца; шесть просителей убежища, чьи ходатайства были отклонены; и еще пять просителей убежища, которые, в соответствии с Дублинским соглашением, должны вернуться в первую страну въезда в Шенгенское пространство.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.

 

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