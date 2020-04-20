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понедельник, 20 апреля 2020 года   

Свет в конце туннеля?|La lumière à la fin du tunnel?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 20. 04. 2020. Просмотров: 1031

Рекламные плакаты эпохи Covid-19 (c) Nashagazeta.ch

Так большинство населения восприняло сообщение Федерального совета Конфедерации о поэтапном выходе из чрезвычайной ситуации начиная с 27 апреля.

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C’est ainsi que la plupart de la population a perçu le l’annonce du Conseil fédéral sur le deconfinement partiel à partir du 27 avril.

Вряд ли какую-то другую правительственную пресс-конференцию ждали с таким нетерпением, как ту, что состоялась 16 апреля. Причем ждали даже те, кто в обычное время политикой не интересуется. Ведь именно тогда правительство должно было огласить свои планы на нашу с вами жизнь на ближайшие недели и месяцы. Правда, сюрприз был немного подпорчен уже с утра просочившейся в прессу основной информацией, но ждали все равно. Утечка, кстати, оказалась достоверной, данные совпали.

Уже на следующее утро Наша Газета подробно рассказала вам обо всех решениях швейцарского правительства – судя по реакциям, подавляющее число читателей их одобрили, хотя отметили мы и нескольких скептиков.

Всем нам надоело сидеть по домам, и даже те, кто поначалу радовались возможности заняться домашними делами, наверно, успели разобрать все шкафы и начистить серебро и рады сменить род деятельности. И как хорошо мы понимаем тех, кому не терпится отправиться в парикмахерскую или в садовый магазин за рассадой! Но нет ли у вас странного чувства неуверенности, связанного с подобными открывающимися возможностями?

Не стоит забывать, что предложенный правительством план постепенного выхода из карантина – условный, и его поэтапное претворение в жизнь зависит от того, как будет развиваться ситуация. «Мы еще не вышли из кризиса!», не устает напоминать не нуждающийся больше в представлении Даниэль Кох. Не секрет также, что решение о постепенном выходе из полукарантина было принято под давлением правых партий и экономических кругов, сконцентрированных в основном в немецкоязычной части страны, наименее затронутой коронавирусом. Во франкоязычной же части далеко не все довольны таким решением: с четверга по воскресенье родители школьников кантона Во - где в воскресенье был зафиксирован еще один смертный случай, уже 292-й - собрали 10 000 подписей под петицией, направленной в Федеральный совет. Ее суть - отсрочить открытие общеобразовательных школ, намеченное на 11 мая.

В течение последних дней мы ежедневно предлагали вашему вниманию интервью с врачами разных специальностей, работающими в разных странах. Таким образом мы хотели дать вам возможность составить более глобальное мнение о пандемии, сравнив разные опыты, накопленные на настоящий момент. Если вы читали эти интервью, то не можете не отметить, что врачи оказались впереди политиков, и сказанное ими в неформальных беседах с Нашей Газетой теперь, с задержкой в несколько дней, озвучивается представителями власти.

Замалчивание Китаем важнейшей информации, всеобщая неподготовленность к пандемии как в научном плане (незнание особенностей вируса), так и в практическом (нехватка элементарных защитных средств даже в наиболее развитых странах, включая Швейцарию), более быстрая реакция локальных правительств по сравнению с национальными, преступная легкомысленность некоторых, вероятность второй волны эпидемии – мы видим, что она уже началась в Сингапуре, Китае, Гонконге… Этот список можно продолжать. Все проинтервьюированные нами врачи выражали надежду, что пережитое вынудит сильных мира сего пересмотреть отношение к науке, к медицине, к соотношению между экономическими приоритетами и моральными ценностями… Гром уже грянул, пора, как говорится, креститься.

Говорил Илья Сабсович о необходимости избавиться от зависимости от Китая, и вот в субботу ему вторит на страницах Le Temps президент Конфедерации Симонетта Соммаруга, правда, «не называя имен»: «Covid-19 выявил зависимость Швейцарии от заграницы. Мы должны сократить эту зависимость в области как медицинского оборудования, так и энергетики, а также усилить собственное производство возобновляемой энергии». Ей вторит в эфире RTS глава Национальной сети безопасности Андре Дювияр, заявляя, что, как только пройдет кризис, «надо будет задаться вопросом о нашей автономии во всех основных областях». По его словам, в сферах энергетики, продовольствия и медикаментов расходы Конфедерации на собственные резервы сократились с 307 млрд в 1995 году до 105 млрд. в 2018-м. Зато сейчас в аптеках продают самые обычные маски по 10 франков за штуку, что возмутительно!


Недоумевала Екатерина Чигринова-Ребманн насчет невнимания Европы к азиатскому опыту, и все чаще европейские эксперты обращают взоры на восток. Возможно, сделай они это раньше, наш континент не стал бы эпицентром пандемии.

Прав Соломон Абрамович, говоривший о необходимости разумного баланса между экономическими, политическими и моральными приоритетами – на наш взгляд, очевидно, что проволочки правительств с принятием строгих защитных мер связано именно с отсутствием такого баланса. Как иначе объяснить воскресную «морковку» министра экономики Ги Пармелена – мы имеем в виду его слова о том, что «рестораны, возможно, смогут открыться еще до 8 июня». Вряд ли кто-то сможет с аппетитом закусывать, не будучи уверенным, что окружающие не заразны - кстати, результаты исследования Стэнфордского университета, о котором рассказывал Илья Сабсович, показали, что процент зараженных в 50, а то и 80 раз превзошел ожидания ученых, при этом у большинства заболевание протекает либо совсем без симптомов, либо с минимальными.

Да, весь общепит несет огромные убытки: по словам президента Gastrosuisse Казимира Плацера, если рестораны не смогут открыться в мае, то от 30 до 40% из них обанкротятся». Потери гостиничного сектора измеряются 2,5 млрд в месяц. Интересно, что приблизительно такую же сумму, 2,24 млрд франков, собирается потратить правительство на срочную закупку необходимого медицинского оборудования.

А насчет морали, вчера стало известно, что Лозаннский и Цюрихский политехи решили дистанцироваться от проекта разработки системы «цифровой слежки» ради борьбы с коронавирусом, над которой ломают головы умы 130 научно-исследовательских учреждений в 8 странах и о которой Наша Газета уже писала. Объяснение – недостаточная прозрачность. При этом всем известно, что в какой бы стране мира мы не включили телефон, тут же поступит приветствие от Swisscom с предложением пакета услуг. Значит, и так бдят? Давайте тогда не путать мораль с ханжеством или еще с чем-то, о чем еще предстоит узнать.

Не будем утомлять вас другими примерами – надеемся, опасения Екатерины Мановой, которая на месте правительства не торопилась бы выходить из особого режима, не окажутся провидческими.

Да, санитарный кризис вытолкнул на поверхность массу проблем, которые в течение многих лет, а то и десятилетий замалчивались. Обратим ваше внимание на самую очевидную и напрямую связанную с главным вопросом дня – кто стал жертвами Covid-19?

В нашей ежедневной хронике мы исправно доводим до вашего сведение данные, публикуемые Федеральной службой здравоохранения о числе новых случаев заражения, число скончавшихся, их возрасте и поле. (Кстати, уже известно, что диагноз подтвердился у 104 швейцарских детей, не достигших 10-летнего возраста, подробнее об этом читайте в нашей сегодняшней хронике.) Но ни разу не видели мы информации об их социально-экономическом статусе. Возможно, в Швейцарии, где все обязаны иметь базовую медицинскую страховку, эту играет меньшую роль – хотя и это стоит проверить! – но статистика в США уже показывает, что больше всего жертв среди афроамериканцев и выходцев из стран в Латинской Америки. А в России – у всех ли есть равные шансы на своевременное и адекватное медицинское обслуживание? То, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, знают все, но каковы размеры этого неравенства?

Переживаемая мировая санитарная война неизбежно поставит под вопрос и казавшееся очевидным лидерство западного мира: ну не абсурдно ли, что нищая Куба и не всеми принимаемый Тайвань поставляют медицинское оборудование в Европу, члены которой оказались в значительной степени «каждый за себя»? Но и тут есть нюансы. Да, Германия подверглась серьезной критике за отказ протянуть руку помощи соседям. Однако внутри страны авторитет Ангелы Меркель явно возрос: в самые первые дни кризиса она обратилась к нации с эмоциональной речью, в которой не только не попыталась принизить серьезность ситуации, а, наоборот, предупредила, что вирус может поразить до 70% населения. Сразу же началось тестирование. Результат – число жертв в Германии ниже, чем во многих европейских странах, и она одной их первых начала выходить из режима самоизоляции.

Можно ли не восхититься прозорливостью и решительностью премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн? Очень рано, когда в стране было зафиксировано всего шесть случаев заражения, она ввела 14-дневный карантин для всех въезжающих в страну. Результат – к середине апреля там было зафиксировано лишь четыре смертельных случая. А почему, кстати, в Швейцарии так и не ввели обязательный карантин для всех въезжающих?

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир предложила бесплатное тестирование всем без исключения жителям страны, а не только тем, у кого проявились симптомы заболевания. Вы скажете, там жителей с гулькин нос. Допустим, но разве дело в этом?

Обратили ли вы внимание, что общего между тремя приведенными примерами? Во главе всех этих стран стоят женщины, и об этом тоже стоит задуматься. Как и о том, что отличает от них Симонетту Соммаругу.


От редакции: Все публикации о Covid-19 вы найдете в нашем специальном досье.

 

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