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среда, 27 мая 2020 года   

Covid-19: швейцарские госпитали отказываются от гидроксихлорохина|Covid-19: des hôpitaux suisses renoncent à l’hydroxychloroquine

Автор: Заррина Салимова, Женева, 26. 05. 2020. Просмотров: 602

Фото: Michael Longmire, Unsplash

Согласно опубликованному в научном журнале The Lancet исследованию, гидроксихлорохин и хлорохин не эффективны против нового коронавируса и даже повышают риск смерти и развития сердечной аритмии.

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L’hydroxychloroquine et la chloroquine ne sont pas efficaces contre le Covid-19 et même augmentent le risque de décès et d’arythmie, selon une étude publiée dans The Lancet.

Прошло две недели после второго этапа снятия ограничительных мер в Швейцарии, и, вопреки опасениям, открытие ресторанов и магазинов не повлияло негативно на кривую заболеваемости – число ежедневно регистрируемых новых случаев заражения Covid-19 продолжает снижаться. В ходе состоявшейся в понедельник в Берне пресс-конференции представитель Минздрава Швейцарии (OFSP) Даниэль Кох даже сказал, что в июле могут возобновиться футбольные матчи с участием зрителей, правда, только в том случае, если они будут оставлять свои данные для отслеживания контактов. Подробнее о ситуации читайте в нашем обзоре.

10 случаев за сутки

Согласно санитарному бюллетеню от 25 мая, в Швейцарии и Лихтенштейне новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 30746 человек, что на 10 человек больше, чем днем ранее.

Госпитализация понадобилась 3927 заболевшим, причем 13% из 3386 пациентов, по которым OFSP располагает полными данными, не имели никаких сопутствующих заболеваний.

От вызванных Covid-19 осложнений скончались 1642 заболевших, абсолютное большинство которых имели, по крайней мере, одно хроническое заболевание: гипертензию, сердечно-сосудистые проблемы или диабет.

60% госпитализированных и 58% скончавшихся пациентов – это мужчины. Средний возраст заболевших составил 52 года, госпитализированных – 72, скончавшихся – 84 года.

Добавим, что младенцы также могут заразиться Covid-19. В научном журнале The Lancet была опубликована статья, в которой впервые описан случай обнаружения нового коронавируса в грудном молоке. Ученые из Ульмского университета сообщили, что мать и новорожденный выздоровели за 14 дней. Пока, впрочем, неизвестно, был ли ребенок действительно заражен через грудное молоко, так как мать следовала всем санитарным рекомендациям, в частности, носила маску, дезинфицировала руки и грудь и регулярно стерилизовала посуду для грудного вскармливания.

Медсанбат возвращается домой

Учитывая тот факт, что эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, армия приняла решение свернуть операцию «Корона». Последние 100 солдат, задействованных в секторе здравоохранения для борьбы с пандемией, будут освобождены в конце недели, заявил в рамках вчерашнего брифинга бригадир Рейнальд Дро. До конца июня армия продолжит оказывать поддержку Федеральному таможенному управлению, а также полицейским департаментам кантонов Женева и Во. Ожидается, что школы рекрутов откроются в соответствии с графиком, т.е. 29 июня.

Гидроксихлорохин увеличивает смертность

В начале эпидемии врачи возлагали большие надежды на противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Напомним, что кантон Во даже реквизировал запасы этого лекарственного средства, а президент США Дональд Трамп признался, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактической меры.

Однако ожидания в отношении этого препарата не оправдались. Ранее мы рассказывали, что, согласно выводам французских и китайских врачей, прием гидроксихлорохина не снизил существенно ни риск попадания пациентов с Covid-19 в реанимацию, ни смертность.

В пятницу были опубликованы результаты еще одного масштабного исследования. Выяснилось, что хлорохин и гидроксихлорохин не только не приносят никакой пользы, но даже могут увеличить риск летального исхода. Так, смертность в контрольной группе составила 9,3%, а среди принимавших хлорохин пациентов – 16,4%. В группе принимавших хлорохин в сочетании с макролидным антибиотиком смертность составила 22,2%, гидроксихлорохин – 18%, гидроксихлорохин и макролидный антибиотик – 23,8%.

Более того, препараты на основе хлорохина также повышают риск возникновения сердечной аритмии, особенно у пациентов с заболеваниями сердца. Авторы исследования рекомендуют не использовать эти средства вне клинических испытаний.

Университетские госпитали Лозанны и Женевы (CHUV и HUG) почти перестали выписывать гидроксихлорохин для лечения пациентов с Covid-19, так как врачи не смогли прийти к выводу, что препарат эффективен против нового коронавируса. «С самого начала мы с осторожностью относились к применению этого средства. Мы никогда не назначали его с профилактическими целями», - объяснил в комментарии 24 heures ассистент врача инфекционного отделения CHUV Ориол Мануэль. По его словам, у медиков были сомнения в потенциальном положительном эффекте гидроксихлорохина, а с учетом результатов последних исследований баланс «риск-польза» склонился не в пользу противомалярийного препарата.

Тем временем, в бернском госпитале Inselspital продолжают изучать эффективность Actemra для терапии пациентов с Covid-19. Действующее вещество препарата, тоцилизумаб, используется, как правило, для лечения воспаления суставов, однако оно может способствовать значительному улучшению и при тяжелом течении Covid-19, так как действует как иммунодепрессант и подавляет слишком сильную иммунную реакцию на SARS-CoV-2, при которой организм буквально атакует самого себя.

Долгосрочные последствия Covid-19 для здоровья

Врачи опасаются возможного развития фиброза легких у тех, кто переболел тяжелыми формами Covid-19, сообщает SRF. Инфицирование легких коронавирусом приводит к воспалению альвеол и окружающих соединительных тканей. Ученые предполагают, что это воспаление может продолжаться даже после того, как вирус будет уничтожен иммунной системой. В результате соединительная ткань утолщается, появляются рубцы и развивается легочный фиброз. Из-за рубцов на лёгочной ткани у пациентов часто падает уровень кислорода в крови, что может привести к постоянным затруднениям дыхания и кашлю.

Sars-CoV-2 влияет не только на легкие. Вирус может распространиться по всему телу и повредить другие органы, например, печень или почки. Кроме того, он, похоже, влияет на свертываемость крови и может провоцировать образование сгустков, которые могут привести к тромбозу или эмболии.

Врачи также отмечают крайнюю усталость переболевших Covid-19: некоторым трудно подняться по лестнице даже на один этаж.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.

 

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Covid-19: швейцарские госпитали отказываются от гидроксихлорохина

 Согласно опубликованному в научном журнале The Lancet исследованию, гидроксихлорохин и хлорохин не эффективны против нового коронавируса и даже повышают риск смерти и развития сердечной аритмии.

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