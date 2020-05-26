Особенности использования приложения SwissCovid

Наша Газета рассказывала о приложении для отслеживания контактов SwissCovid. Разработанная Федеральным ведомством информационных технологий и телекоммуникаций (BIT) и Федеральными политехническими школами Лозанны (EPFL) и Цюриха (ETHZ) программа использует технологию Bluetooth: система сохранит IP-адреса других смартфонов, которые находились в пределах 2 метров долее 15 минут. Если пользователь заразится коронавирусом, то он может ввести в приложение специальный код, который позволит предупредить других швейцарцев, что они находились в тесном контакте с заболевшим.

На сайте минздрава (OFSP) Конфедерации отмечается, что приложение разработано с единственной целью – информирование людей, потенциально подверженных риску заражения. SwissCovid можно будет установить на телефон по желанию, данные будут храниться децентрализованно, система не будет регистрировать местонахождение, а технические характеристики и исходный код программы будут общедоступны. Федеральный совет деактивирует систему, как только отпадет необходимость бороться с распространением нового коронавируса.

25 мая началось масштабное тестирование SwissCovid: несколько тысяч швейцарских военных, врачей, сотрудников EPFL и ETHZ проверяют работу приложения в реальной жизни. По словам разработчиков, бесплатная программа будет доступна для всего населения Швейцарии с июня, однако перед этим парламент должен рассмотреть проект закона, который будет регулировать использование SwissCovid.

В интервью газете Le Temps глава коллектива разработчиков EPFL Альфредо Санчес рассказал, что после установки на смартфон с Android или iOS программа запросит разрешение на использование технологии Bluetooth и на показ уведомлений. После этого пользователю ничего не придется делать: пока телефон включен, программа будет работать (при условии, что не активирован режим «в самолете»), обнаруживая другие смартфоны. Если на одном из них установлено то же приложение, то произойдет обмен специальными кодами вроде DHFH42DJDG25F, которые будут храниться в памяти смартфонов в течение 21 дня. Кроме этого, никакие данные передаваться не будут. Если владелец телефона заболеет Covid-19, то врач предоставит ему другой код, включающий 12 цифр, который пациент по желанию сможет ввести в приложение и таким образом предупредить пользователей, находившихся рядом с ним в определенный промежуток времени. При этом не будут переданы данные ни о личности заболевшего, ни результаты обследований. После ввода кода, полученного от врача, на экране приветствия приложения появится сообщение: «Vous avez été testé positif au coronavirus» (франц.: Ваш тест на коронавирус дал положительный результат). Учитывая, что за разработкой приложения наблюдал федеральный комитет по этическим вопросам, можно оценить решение экспертов возложить на самих пользователей ответственность за информирование других, предоставив им полную свободу выбора.

Люди, находившиеся рядом с заболевшим, получат уведомления на телефоны: «Возможно заражение. 25 мая 2020 года/Прошел 1 день». При этом пользователь не узнает, где именно он находился рядом с инфицированным человеком, а также о ком конкретно идет речь. В приложении отобразится предложение позвонить на информационную линию минздрава (OFSP) Швейцарии, чтобы узнать о своих дальнейших действиях.

А что будет, если кто-то из друзей возьмет телефон инфицированного, и, открыв приложение, увидит тревожное сообщение? Альфредо Санчес напоминает, что за сохранность данных в установленных программах отвечает владелец телефона, которому никто не запрещает удалить SwissCovid. С самого начала работы над проектом разработчики стремились гарантировать анонимность пользователей. Эксперт уверен, что, если программу будет использовать хотя бы часть населения, это положительно скажется на кривой заболеваемости.

Основатель организаций PersonalData.io и MyData Geneva Поль-Оливье Деэ подчеркнул, что точно измерить расстояние между телефонами посредством Bluetooth невозможно. На это Альфредо Санчес ответил, что технология Bluetooth действительно изначально не предназначалась для этой цели, но программисты EPFL и ETHZ активно сотрудничают с компаниями Apple и Google, чтобы повысить точность измерений и не учитывать пользователей, находящихся на расстоянии более двух метров. Добавим, что Apple и Google адаптировали протокол DP3T, разработанный политехами Конфедерации. Это делает задачу участвующих в тестировании швейцарцев особенно важной, так как позднее многие страны намерены использовать этот протокол, информирует телерадиокомпания RTS. В коммюнике ETHZ отмечается, что разработка приложений, подобных SwissCovid, ведется в разных государствах мира.

Профессор Института информационных наук Женевского университета Жан-Анри Морен предостерегает, что не следует слепо доверять технологиям, полагая, что с их помощью можно решить все проблемы. Альфредо Санчес согласился с этим мнением, напомнив, что SwissCovid следует рассматривать лишь как вспомогательное средство в дополнение к мерам, принимаемым министерством здравоохранения. Кроме того, не стоит забывать о правилах личной гигиены и о социальной дистанции.

Добавим, что возможны и злоупотребления: телефон можно взломать по Bluetooth, а если на множестве мобильных устройств в Швейцарии все время будет включена эта технология, то преступники могут воспринять это как приглашение к действию. До установки SwissCovid пользователям рекомендуется обновить операционные системы в своих телефонах до последней версии, что позволит использовать Bluetooth без существенного влияния на заряд аккумулятора.

Еще одна проблема, которая может возникнуть после общенационального запуска приложения – давление со стороны окружающих. Как сказано выше, никто не обязан устанавливать SwissCovid, но не исключено, что граждан будут призывать к этому владельцы ресторанов, магазинов, работодатели или члены семьи.

Интересно, что приложение «не учитывает» перегородки из органического стекла, а также ношение защитных масок, поэтому все равно зафиксирует контакт. То же произойдет и в случае, если владельцы оставили свои телефоны заряжаться на одном столике, а сами разошлись по своим делам. При желании можно отключить в приложении отслеживание контактов, но OFSP рекомендует не делать этого и всегда брать с собой телефон, выходя из дома. Во время работы приложения можно свободно использовать Bluetooth, например, подключать к телефону беспроводные наушники.

На сайте OFSP подчеркивается, что SwissCovid не использует технологию определения местоположения при помощи спутников, Bluetooth служит лишь для того, чтобы обнаружить другие телефоны. Для статистики предусмотрен сбор следующей информации: число звонков на информационную линию OFSP, совершенных пользователями, получившими сообщения о возможном заражении, а также число скачиваний приложения на телефоны. Серверы с информацией системы SwissCovid расположены в Швейцарии, за хостинг отвечает федеральная администрация.

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