По данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило два миллиона человек, при этом половина всех случаев заражения приходится на страны Европы. Тем временем, в Швейцарии ситуация, кажется, стабилизировалась. Подробнее о развитии событий читайте в нашей хронике.

Положительная динамика сохраняется

К 15 апреля в Швейцарии и Лихтенштейне инфекцией заразились 26 336 человек, а за последние сутки коронавирус был обнаружен у 260 человек. Таким образом, тенденция к снижению темпов распространения заболевания сохраняется, причем с 13 апреля ежедневно регистрируется менее 300 новых случаев заражения. Напомним, что в пиковые периоды власти сообщали о более 1000 заболевших в день.

На сегодняшний день в Швейцарии проведено 202 633 теста на коронавирус, 15% из которых оказались положительными. Конфедерация по-прежнему имеет один из самых высоких показателей заболеваемости Covid-19 в Европе: 308 инфицированных на 100 000 жителей. К кантонам с наибольшей плотностью заражения относятся Женева (906,5 случаев на 100 000 жителей), Тичино (823,8), Во (616,9) и Базель-городской (534).

Согласно бюллетеню OFSP от 15 апреля, в Швейцарии скончались 973 человека, у которых был подтвержден коронавирус. Речь идет о 585 мужчинах (60%) и 387 женщинах (40%). В среднем в Швейцарии зарегистрировано 113 смертей от коронавируса на миллион жителей.

Напомним, что данные на сайтах OFSP и кантонов могут отличаться: бюллетень OFSP выходит раз в день и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Статистику в режиме реального времени, основанную на кантональных коммюнике, можно найти, например, на сайте Tribune de Genève или на платформе corona-data.ch, согласно которой от вызванных Covid-19 осложнений в Конфедерации скончались более 1200 человек.

На сайте OFSP указан новый симптом

Минздрав включил внезапную потерю вкуса или обоняния в список распространенных симптомов коронавирусной инфекции вместе с сухим раздражающим кашлем, болью в горле, дыхательной недостаточностью, температурой и мышечными болями. К редким проявлениям заболевания относятся головные боли, желудочно-кишечные проблемы, конъюнктивит и насморк. Напомним, что Covid-19 проявляется у всех по-разному. Если у вас есть один или несколько из перечисленных выше симптомов, возможно, вы заразились коронавирусом, отмечается на сайте OFSP. В этом случае вы должны остаться дома как минимум 10 дней и соблюдать режим самоизоляции. О разнице между самоизоляцией и самокарантином мы рассказывали в нашей статье.

Ограничения до 2022 года?

Ученые Университета Гарварда опубликовали исследование, в котором они исходят из того, что SARS-CoV-2 не исчезнет, а, подобно вирусам гриппа, останется и будет циркулировать в будущем. В этом случае нам придется научиться с ним сосуществовать - о чем говорила в интервью Нашей Газете анестезиолог Екатерина Манова - и соблюдать ограничения, в том числе правила социального дистанцирования, до 2022 года, при этом серьезные вспышки заболевания могут происходить вплоть до зимы 2025-го. Ситуация, впрочем, может кардинально измениться, когда появится вакцина и удастся вакцинировать большую часть мирового населения.

The Great Lockdown или вторая «Великая депрессия»

«Великим локдауном» (по аналогии с «Великой депрессией» – мировым экономическим кризисом 1929 года) аналитики Международного валютного фонда (МВФ) назвали свой апрельский доклад, посвященный перспективам развития мировой экономики во время пандемии. По оценкам МВФ, «коронакризис» будет иметь более серьезные последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. В частности, мировая экономика сократится на 3%, а в отдельных странах спад будет еще более значительным: -6% в США, -5,5% в России, -7,5% для еврозоны, при этом в Италии и Испании показатели будут еще ниже. В Швейцарии в этом году экономика может сократиться на 6%.

Главный экономист МВФ Гита Гопинат, впрочем, считает, что мировая экономика может восстановиться уже в следующем году, если правительства и центральные банки разных стран сделают все возможное, чтобы смягчить и предотвратить банкротства предприятий и сокращение рабочих мест. МВФ рекомендует быстрые программы экономического стимулирования для оживления спроса, сохранения низких процентных ставок и облегчения долгового бремени.

Безработица и профсоюзы

По оценкам Международной организации труда (МОТ), «коронакризис» может привести к потере 200 млн рабочих мест с полной занятостью, 12 млн из которых – в Европе. По словам директора МОТ Гая Райдера, это величайшая трагедия со времен «Великой депрессии» 1930-х годов.

В Швейцарии в период с конца марта по 9 апреля без работы оказались 10 000 человек, сообщает RTS со ссылкой на данные объединения профсоюзов Швейцарии USS. Вдобавок к этому, частичная безработица затронула четверть всего работающего населения Конфедерации. Профсоюзы, среди прочего, требуют снижения размера взносов за медицинскую страховку и считают, что сохранение рабочих мест и поддерживание покупательной способности являются необходимыми условиями выхода из кризиса.

Индекс потребительских настроений на рекордно низком уровне

Не только МВФ и МОТ настроены пессимистично. В среду Государственный секретариат по экономике (Seco) опубликовал предварительные результаты анализа уровня потребительских настроений, который в апреле упал до отметки в минус 40 пунктов – это самый низкий показатель с начала 90-х годов. Резко ухудшились ожидания респондентов в отношении как общего развития экономики (минус 84 пункта), так и собственного финансового положения (минус 24 пункта). Окончательные результаты исследования будут опубликованы 5 мая. О принятых правительством мерах поддержки швейцарской экономики мы рассказывали в нашей статье.

ЕС готовится к выходу из карантина

Еврокомиссия представила в среду план постепенной отмены ограничительных мер, введенных с целью остановить распространение коронавируса. В частности, выход из карантина должен осуществляться при соблюдении трех критериев. Ослабление мер возможно только тогда, когда количество новых случаев и число госпитализаций в стране значительно сократится либо, по крайней мере, стабилизируется. Кроме того, необходимо учитывать возможности системы здравоохранения, в том числе уровень заполняемости отделений реанимации и интенсивной терапии, количество свободных мест в больницах, наличие лекарств и прочие факторы. Наконец, Брюссель рекомендует установить систему мониторинга: необходимо тестировать людей и следить за динамикой заболеваний, чтобы своевременно подавлять новые вспышки инфекции. Глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен подчеркнула в ходе состоявшейся в среду видеоконференции, что стандартного подхода не существует, а для каждой страны должен быть найден индивидуальный выход из локдауна.

Напомним, что в Швейцарии срок действия ограничений продлен до 26 апреля. Сегодня Федеральный совет должен представить свой план поэтапного выхода из ситуации.

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