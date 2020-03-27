Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 27 марта 2020 года   

Новые меры для поддержания экономики Швейцарии|Nouvelles measures en vue de soutenir l’économie suisse

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева, 27. 03. 2020. Просмотров: 78

(© unsplash.com)

В сегодняшней статье мы расскажем о кредитах малым и средним предприятиям, временной отмене пени за просрочку уплаты определенных налогов, позиции Комиссии по вопросам конкуренции и о положении, в котором оказались женевские таксисты в связи с пандемией COVID-19. |
Dans cet article, nous vous informons sur les prêts aux petites et moyennes entreprises, la renonciation temporaire aux intérêts moratoires, la position de la Commission de la concurrence et la situation dans laquelle les chauffeurs de taxi genevois se sont retrouvés à cause de la pandémie COVID-19.

Наша Газета писала о том, что в дополнение к выделенным ранее 10 млрд франков правительство для поддержки экономики предоставит еще 32 млрд, в том числе 270 млн для культурной и 100 млн для спортивной отраслей. Кроме того, с 26 марта малые и средние предприятия Швейцарии могут брать кредиты, гарантом по которым выступит Конфедерация. В интервью телерадиокомпании RTS глава торгово-промышленной палаты кантона Во (CVCI) Клодин Амштайн отметила, что кредиты  смогут взять компании, вынужденные прекратить свою деятельность, а также те, которым не удается оплатить счета. Если фирма хочет получить кредит на сумму до 500 тыс. франков, то деньги будут выданы под нулевой процент, если от 500 тыс. до 20 млн, то Конфедерация выступит гарантом в отношении 85% суммы. Участвовать в этой программе не могут предприятия с торговым оборотом, превышающим 500 млн франков. Подробная информация находится здесь.

Поскольку у многих компаний есть счет только в банке PostFinance, Федеральный совет позволил этому финансовому учреждению выдавать своим клиентам кредиты на сумму до 500 тыс. франков. Речь идет не об отмене запрета на кредитование для PostFinance вообще, а о временной мере.

Согласно постановлению правительства  № 641.207.2, с 20 марта по 31 декабря 2020 года не будет начисляться пеня за просрочку уплаты НДС, таможенных пошлин и налогов на определенные категории товаров, а с 1 марта по 31 декабря можно не бояться штрафа за то, что не удалось вовремя заплатить прямой федеральный налог. Отсрочка не касается гербовых сборов и налогов, взимаемых с дохода от движимого имущества, с выигрышей в лотерею и с дохода от оказания определенных страховых услуг. Важно помнить, что, если своевременная уплата будет иметь тяжелые финансовые последствия для налогоплательщика, то в соответствии с законодательством существует возможность получить отсрочку или договориться об уплате по частям. Об этом сказано в ст. 166 закона о прямом федеральном налоге (LIFD) и в ст. 90 закона о налоге на добавленную стоимость (LTVA). Федеральная налоговая администрация (AFC) советует тем, кто испытывают трудности с выполнением налоговых обязательств в связи с пандемией, связаться с соответствующими отделениями AFC.

Среди других временных мер, принятых правительством Конфедерации: отмена обязанности предприятий сообщать в региональные службы занятости о вакансиях, когда уровень безработицы в конкретной области достигает 5%. Безработные не должны предоставлять доказательства того, что они ищут работу, а первая консультация в службе занятости будет проводиться по телефону через 30 дней после регистрации в качестве безработного.

Интересно, что Комиссия по вопросам конкуренции (COMCO) следит за тем, чтобы предприятия не пытались получить выгоду во время пандемии, вступая в ценовые сговоры. COMCO напоминает, что даже в период кризиса компании должны соблюдать антимонопольное законодательство. В Комиссию нередко поступают обращения с просьбой вмешаться в связи с продажей медицинских масок и дезинфицирующих средств по завышенным ценам. COMCO отмечает, что может вмешаться только в случае заключения незаконных ценовых сговоров или если какое-либо предприятие злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.

В сложной ситуации оказались женевские таксисты: кантональное управление социального страхования (OCAS) отказывается платить им компенсации. Конкретным примером поделилась газета Tribune de Genève. Водитель С., как и многие его коллеги,  обратился в OCAS, желая подать заявку на получение пособия в связи с потерей дохода, но получил ответ, что выплаты в его случае не полагаются, так как он может работать. Водитель С. – отец двух несовершеннолетних детей, у его жены – хроническое заболевание. Мужчина подчеркнул, что не в состоянии сохранять дистанцию два метра в своем такси, и потому не работает уже несколько дней, чтобы не принести вирус к себе домой.

Глава департамента экономического развития (DDE) Пьер Моде подчеркнул, что шокирован сложившейся ситуацией, на что в OCAS заявили, что на получение компенсаций имеют право только те специалисты, которым пришлось прекратить свою профессиональную деятельность. Такую позицию поддерживает Федеральная служба социального страхования (OFAS). Добавим, что OCAS напрямую подчиняется Берну и основывается на постановлении правительства от 13 марта 2020 г. В документе перечислены закрытые и продолжающие работу учреждения, но службы такси не упомянуты ни в первой, ни во второй категории. Пьер Моде заявил, что, если в подобной ситуации окажутся другие специалисты, то DDE будет отстаивать их интересы перед Федеральным советом.

От редакции: Все материалы о COVID-19 вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 80.88

Мнение читателей

Выполняете ли Вы предписания правительства по сдерживанию эпидемии?

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Наша Газета приглашает авторов | Nasha Gazeta invte des auteurs
вторник, 31 марта 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Коронавирус: более 1000 новых случаев за сутки

 Количество заболевших Covid-19 в Швейцарии продолжает расти. Больше всего случаев заболевания по отношению к общему числу жителей зарегистрировано в кантонах Тичино, Во и Базель-городской.

Всего просмотров: 2,206

Коронавирус: кого будут лечить?

 Швейцарская академия медицинских наук (ASSM) и Швейцарское общество интенсивной терапии (SSMI) дополнили указания, которыми должны руководствоваться врачи, если отделения реанимации и интенсивной терапии окажутся переполненными.

Всего просмотров: 2,151

Коронавирус: в Швейцарии скончались более 100 человек

 В Конфедерации проведено 84 000 тестов на Covid-19, 12% из которых оказались положительными, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).

Всего просмотров: 2,042
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Коронавирус: в Швейцарии скончались более 100 человек

 В Конфедерации проведено 84 000 тестов на Covid-19, 12% из которых оказались положительными, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).

Всего просмотров: 2,042

На войне как на войне

 Удивительно, как быстро люди адаптируются к новым условиям, когда того требуют обстоятельства. Несколько примеров из жизни наших читателей в качестве информации к размышлению.

Всего просмотров: 1,133

«Остановим вирус!»

 Швейцарский Красный Крест, одна из самых активных национальных организаций всемирной гуманитарной сети, запустил информационную кампанию по предотвращению распространения COVID-19, пригласив в партнеры… юмориста.

Всего просмотров: 379

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top