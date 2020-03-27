Наша Газета писала о том, что в дополнение к выделенным ранее 10 млрд франков правительство для поддержки экономики предоставит еще 32 млрд, в том числе 270 млн для культурной и 100 млн для спортивной отраслей. Кроме того, с 26 марта малые и средние предприятия Швейцарии могут брать кредиты, гарантом по которым выступит Конфедерация. В интервью телерадиокомпании RTS глава торгово-промышленной палаты кантона Во (CVCI) Клодин Амштайн отметила, что кредиты смогут взять компании, вынужденные прекратить свою деятельность, а также те, которым не удается оплатить счета. Если фирма хочет получить кредит на сумму до 500 тыс. франков, то деньги будут выданы под нулевой процент, если от 500 тыс. до 20 млн, то Конфедерация выступит гарантом в отношении 85% суммы. Участвовать в этой программе не могут предприятия с торговым оборотом, превышающим 500 млн франков. Подробная информация находится здесь.





Поскольку у многих компаний есть счет только в банке PostFinance, Федеральный совет позволил этому финансовому учреждению выдавать своим клиентам кредиты на сумму до 500 тыс. франков. Речь идет не об отмене запрета на кредитование для PostFinance вообще, а о временной мере.Согласно постановлению правительства № 641.207.2, с 20 марта по 31 декабря 2020 года не будет начисляться пеня за просрочку уплаты НДС, таможенных пошлин и налогов на определенные категории товаров, а с 1 марта по 31 декабря можно не бояться штрафа за то, что не удалось вовремя заплатить прямой федеральный налог. Отсрочка не касается гербовых сборов и налогов, взимаемых с дохода от движимого имущества, с выигрышей в лотерею и с дохода от оказания определенных страховых услуг. Важно помнить, что, если своевременная уплата будет иметь тяжелые финансовые последствия для налогоплательщика, то в соответствии с законодательством существует возможность получить отсрочку или договориться об уплате по частям. Об этом сказано в ст. 166 закона о прямом федеральном налоге (LIFD) и в ст. 90 закона о налоге на добавленную стоимость (LTVA). Федеральная налоговая администрация (AFC) советует тем, кто испытывают трудности с выполнением налоговых обязательств в связи с пандемией, связаться с соответствующими отделениями AFC.Среди других временных мер, принятых правительством Конфедерации: отмена обязанности предприятий сообщать в региональные службы занятости о вакансиях , когда уровень безработицы в конкретной области достигает 5%. Безработные не должны предоставлять доказательства того, что они ищут работу, а первая консультация в службе занятости будет проводиться по телефону через 30 дней после регистрации в качестве безработного.Интересно, что Комиссия по вопросам конкуренции (COMCO) следит за тем, чтобы предприятия не пытались получить выгоду во время пандемии, вступая в ценовые сговоры. COMCO напоминает, что даже в период кризиса компании должны соблюдать антимонопольное законодательство. В Комиссию нередко поступают обращения с просьбой вмешаться в связи с продажей медицинских масок и дезинфицирующих средств по завышенным ценам. COMCO отмечает, что может вмешаться только в случае заключения незаконных ценовых сговоров или если какое-либо предприятие злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.В сложной ситуации оказались женевские таксисты: кантональное управление социального страхования (OCAS) отказывается платить им компенсации. Конкретным примером поделилась газета Tribune de Genève. Водитель С., как и многие его коллеги, обратился в OCAS, желая подать заявку на получение пособия в связи с потерей дохода, но получил ответ, что выплаты в его случае не полагаются, так как он может работать. Водитель С. – отец двух несовершеннолетних детей, у его жены – хроническое заболевание. Мужчина подчеркнул, что не в состоянии сохранять дистанцию два метра в своем такси, и потому не работает уже несколько дней, чтобы не принести вирус к себе домой.Глава департамента экономического развития (DDE) Пьер Моде подчеркнул, что шокирован сложившейся ситуацией, на что в OCAS заявили, что на получение компенсаций имеют право только те специалисты, которым пришлось прекратить свою профессиональную деятельность. Такую позицию поддерживает Федеральная служба социального страхования (OFAS). Добавим, что OCAS напрямую подчиняется Берну и основывается на постановлении правительства от 13 марта 2020 г. В документе перечислены закрытые и продолжающие работу учреждения, но службы такси не упомянуты ни в первой, ни во второй категории. Пьер Моде заявил, что, если в подобной ситуации окажутся другие специалисты, то DDE будет отстаивать их интересы перед Федеральным советом.

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