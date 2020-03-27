Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева, 27. 03. 2020. Просмотров: 78
Наша Газета писала о том, что в дополнение к выделенным ранее 10 млрд франков правительство для поддержки экономики предоставит еще 32 млрд, в том числе 270 млн для культурной и 100 млн для спортивной отраслей. Кроме того, с 26 марта малые и средние предприятия Швейцарии могут брать кредиты, гарантом по которым выступит Конфедерация. В интервью телерадиокомпании RTS глава торгово-промышленной палаты кантона Во (CVCI) Клодин Амштайн отметила, что кредиты смогут взять компании, вынужденные прекратить свою деятельность, а также те, которым не удается оплатить счета. Если фирма хочет получить кредит на сумму до 500 тыс. франков, то деньги будут выданы под нулевой процент, если от 500 тыс. до 20 млн, то Конфедерация выступит гарантом в отношении 85% суммы. Участвовать в этой программе не могут предприятия с торговым оборотом, превышающим 500 млн франков. Подробная информация находится здесь.
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