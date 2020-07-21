Мы рассказывали, что в Швейцарии проходит масштабное национальное исследование Corona Immunitas, цель которого состоит в определении доли людей, перенесших заболевание Covid-19 в различных регионах страны и в конкретных группах населения. Исследование, в котором должны принять участие 25 000 человек, продлится около полугода. Участники – мужчины и женщины всех возрастных групп, а также дети старше 5 лет – будут отобраны случайным образом.

Для выявления в сыворотке крови антител, свидетельствующих о том, что человек переболел новым коронавирусом, используются серологические тесты. В настоящее время на рынке можно найти много подобных тестов, произведенных как стартапами, так и фармаконцернами. В середине июля стало известно, для программы Corona Immunitas был отобран тест, разработанный отделением иммунологии и аллергии Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) под руководством профессора Джузеппе Панталео в сотрудничестве со специалистами Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Швейцарского института исследования вакцин. Выбор единого серологического теста был необходим для получения сопоставимых данных в национальном масштабе.

Созданный на базе CHUV тест имеет чувствительность на 15-30% выше по сравнению с коммерческими тестами. Разработанная в Лозанне технология позволяет выявлять антитела к SARS-CoV-2 долгое время после заражения, в том числе у людей, перенесших инфекцию с небольшим количеством симптомов или вообще без них. В частности, тест определяет антитела, вырабатываемые против белков N (нуклеокапсид) и S (спайк): первые сохраняются в организме в течение гораздо более короткого времени, чем вторые.

Результаты исследования Corona Immunitas дадут федеральным и кантональным службам здравоохранения эпидемиологическую базу для принятия решений при определении дальнейших мер по защите населения, например, при планировании национальной стратегии вакцинации.

Тем временем, в деле создания вакцины от нового коронавируса произошел значительный прогресс. На прошлой неделе американская лаборатория Moderna сообщила о первых многообещающих результатах испытаний. Так, у всех 45 добровольцев, получивших экспериментальную вакцину, и у тех, кто переболел Covid-19, выработался сопоставимый уровень антител. Moderna объявила, что до конца месяца запустит широкомасштабное клиническое исследование, в котором примут участие около 30 000 человек. Одна часть испытуемых получит плацебо, а другая – вакцину, содержащую генетический код вируса и способную спровоцировать защитную реакцию организма против заболевания. Как сообщает RTS, базельская фармацевтическая группа Lonza, связанная с компанией Moderna, с сентября начнет производство активного ингредиента американской вакцины в США, а с декабря – на своем предприятии в Виспе, кантон Вале. Ожидается, что клинические испытания продлятся до 27 октября 2022 года, однако предварительные результаты должны быть получены задолго до этой даты. Если формула окажется эффективной, то Moderna планирует производить от 500 млн до миллиарда доз в год.

Обнадеживающие результаты показывают и препараты других компаний, например, вакцина AZD1222, разрабатываемая Оксфордским университетом в партнерстве с компанией AstraZeneca, а также Ad5-nCoV, над которой работают в Китае. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с середины 2021 года, вероятно, можно будет приступать к повсеместной вакцинации. Ученые, впрочем, предупреждают, что первые поступившие на рынок вакцины не всегда могут быть самыми эффективными или безопасными.

Добавим, что за последние сутки в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены 43 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего с начала эпидемии заболели 33634 человек, 4126 из них понадобилась госпитализация, 1688 заболевших скончались. По данным Минздрава (OFSP), 612 человек соблюдают сейчас режим самоизоляции, а на карантине находятся 2614 человек.

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